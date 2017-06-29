Полгода назад российские спецслужбы начали доследственную проверку в отношении крымчанки Натальи Харченко в связи с ее проукраинскими публикациями в соцсети ВКонтакте. 12 января этого года в симферопольскую квартиру, в которой Харченко проживала вместе с мужем, двумя детьми и родителями, нагрянули с обыском сотрудники ФСБ. После этого Наталья побывала на допросах пять раз. После последней встречи со следователем они с мужем решили покинуть Крым. Супруги пытаются заново построить жизнь в Киеве, чтобы иметь возможность забрать детей, которые пока остаются на полуострове у родственников.

Наталья Харченко вместе с супругом Андреем Виноградовым не приняли российскую аннексию Крыма и по этой причине в 2014 году выехали на материковую часть Украины. Тогда они некоторое время жили в городе Днепре, но из-за финансовых трудностей вернулись в Симферополь к родителям Натальи. Здесь супруги тоже не скрывали своих проукраинских взглядов. Андрей Виноградов, в частности, помогал волонтерскому Украинскому культурному центру в Симферополе, а Наталья хранила дома украинскую символику.

В поле зрения российской ФСБ семья попала в январе. Оказалось, что представители спецслужб заинтересовались страницей Натальи Харченко в соцсети ВКонтакте, где она в 2014 году активно высказывалась о российско-украинском конфликте.

После первого допроса выяснилось, что, кроме постов в соцсети, в ФСБ интересуются фотографией, на которой Наталья позирует в камуфляже с украинским флагом на фоне крымских пейзажей. Во всем этом спецслужбы усматривают признаки нарушения статьи 280.2 Уголовного кодекса России (экстремизм), хотя уголовное дело за полгода так и не возбудили. Вместо этого стали регулярно допрашивать крымчанку. В последнее время вызовы на допрос участились. Опасаясь, что однажды ей вручат постановление о возбуждении уголовного дела и подписку о невыезде, Наталья вместе с мужем вынуждены были снова покинуть свой дом. Сейчас они обживаются в Киеве и надеются, что вторая попытка построить жизнь на материковой части Украины окажется удачной.



«У вас еще будет время раскаяться»

«Я не могу там жить. Вообще. Я дошла до той точки кипения, которая заставила меня это сделать (уехать из Крыма – КР). Я и раньше хотела уехать, но из-за финансовых трудностей это было проблематично. А когда меня каждую неделю стали вызывать на допросы в ФСБ, я окончательно решилась. Следователь после первого допроса сказал мне: «Здесь можно открыть дело лет на пять» (лишения свободы – КР)», – рассказывает Наталья Харченко Крым.Реалии.

​По ее словам, сложнее всего ей было пережить первый четырехчасовой допрос, на который к ней не допустили адвоката Эдема Семедляева. «Во время первого допроса следователь вел себя очень жестко. Возможно, потому что адвоката не было, а, возможно, потому что был на все 100% уверен, что я раскаюсь. Он так и сказал: «У вас еще будет время раскаяться». Позже на одном из допросов он спросил меня: «Ну, что, вы еще не раскаялись?». Когда я ответила отрицательно, он изобразил крайнее удивление. То, что происходило в течение четырех часов моего допроса в январе, я считаю психологическим давлением. Потому что следователь вел себя так, словно я – признанный общемировой преступник», – говорит Наталья.

Следователь вел себя так, словно я – признанный общемировой преступник

​Следователем ФСБ, который допрашивал ее, является Игорь Скрипка. Он же ведет уголовное дело в отношении одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, которого сейчас судят по статье 280.1 Уголовного кодекса России (призывы к нарушению территориальной целостности России). Игорь Скрипка прибыл на службу в Крым из соседней России после аннексии полуострова.

Наталья Харченко рассказывает, что Скрипка интересовался не только ее страницей ВКонтакте, но и расспрашивал о связях с «Правым сектором» и деятельности в зоне АТО. «Я, конечно же, ко всему этому отношения не имею. Вопрос о лечебной деятельности в АТО следователь, видимо, задал потому, что я по образованию врач-терапевт, до аннексии Крыма работала в больнице Симферополя. Но нигде в АТО я не была», – говорит крымчанка.

Иногда у меня складывается ощущение, что все эти допросы были направлены на то, чтобы выдавить нас из Крыма

​По словам Натальи, во время допросов следователь Скрипка неоднократно оказывал на нее психологическое давление. «У меня сложилось впечатление, что эти люди возомнили себя чуть ли не богами, они дают понять, что у них неограниченные полномочия и они могут делать все, что они хотят. Мне до сих пор не понятно, к чему же такому я призывала, за что меня можно посадить на пять лет. Я высказывала свои мысли, которые гарантируются Конституцией, как Украины, так и России. Я не призывала бегать с оружием, не призывала к государственному перевороту. Иногда у меня складывается ощущение, что все эти допросы были направлены на то, чтобы выдавить нас из Крыма. Однажды Скрипка мне прямо заявил: «Лучше бы сидели в своем Днепре», – рассказывает она.



«Цель – заставить людей молчать»

Правозащитники рассматривают историю Натальи Харченко как один из примеров преследования крымчан подконтрольными России властями за проукраинскую позицию. Крым.Реалии неоднократно писали о том, как жители полуострова становятся объектами уголовного и административного преследования за свои взгляды. За посты в соцсетях, в частности, преследуют ялтинскую активистку Ларису Китайскую. За использование украинской символики в повседневной жизни был избит, а затем обвинен в экстремизме севастополец Игорь Мовенко. Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении фермера из Раздольненского района Владимира Балуха, который разместил на своем доме табличку «Улица Героев Небесной сотни», а во дворе вывесил украинский флаг.

История Натальи Харченко – это один из примеров преследования людей в Крыму за проукраинскую позицию

​«История Натальи Харченко – это один из примеров преследования людей в Крыму за проукраинскую позицию, притом высказанную исключительно в соцсетях. Таких фактов там много. Эти действия направлены на то, чтобы заставить людей молчать. В таком случае оккупационным властям будет легче заявлять, что в Крыму все единодушно за Россию, что нет никакого второго мнения и сопротивления», – говорит крымская журналистка и правозащитница Елена Лысенко.

Факт выезда Натальи из Крыма, по словам правозащитников, не означает для нее спасения от преследований ФСБ. Если уголовное дело в отношении крымчанки будет возбуждено, она не сможет вернуться домой, пока полуостров контролируют российские силы.

Жизнь на материке

По словам Натальи Харченко, в Крыму они с мужем не смогли найти поддержки даже среди близких людей. «Мой папа считает, что события 2014 года когда-нибудь забудутся, что все пройдет и будет нормально. А мама была за Россию с самого начала и заявила мне: «Ты доигралась до того, чего хотела, и ты попадешь в тюрьму!». Я ответила, что лучше умру в Украине, чем буду жить в Крыму», – говорит Наталья.

Первым в Киев в поисках жилья и работы поехал Андрей Виноградов. Несколько дней назад приехала и Наталья. На данный момент супруги ищут в столице постоянное жилье и заработок. Главная цель – иметь материальную возможность перевезти в Киев своих детей, которые на данный момент остаются в Крыму с бабушкой и дедушкой.

Не представляю себе, как самостоятельно выжить. В Киев я приехала с одной сумкой. Очень тяжело

​«Андрей Виноградов нашел работу, но пока он стажируется. То есть ему не сказали, что это его постоянное рабочее место. Наташа пока полноценно работать не сможет, поскольку в этой семье двое маленьких детей. В итоге в семье пока только один кормилец. Наташа приехала в Киев с одной сумкой, поэтому сейчас им нужна материальная помощь и любая другая помощь», – рассказывает правозащитница Елена Лысенко.

Что именно нужно семье, Наталья Харченко говорить стесняется, хотя и признается, что строить жизнь без финансовой поддержки родителей ей пока сложно. «Я не представляю себе, как самостоятельно выжить, потому что всю жизнь была привязана к родителям. Сейчас мне сложно. В Киев я приехала с одной сумкой. Очень тяжело», – говорит она.

По словам правозащитников, среди первоочередных потребностей семьи – деньги и вещи. Для пожертвований создан специальный счет.