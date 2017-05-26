В аннексированном Крыму уже полгода продолжается расследование уголовного дела в отношении жителя Раздольненского района Владимира Балуха. Его обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Сотрудники ФСБ России заявили, что обнаружили на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. В среду, 24 мая, Раздольненский районный суд продлил Балуху меру пресечения в виде содержания под стражей. Ходатайство о передаче обвиняемого на поруки архиепископу Симферопольскому и Крымскому Украинской православной церкви Киевского патриархата Клименту было отклонено.

Передача Владимира Балуха на поруки в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом России является подходящей и обоснованной мерой пресечения в рамках статьи, которая ему инкриминируется, аргументирует защита. Для самого Балуха это является шансом выйти из СИЗО, где он провел уже пять месяцев, и вернуться домой к пожилой матери, которая все это время вынуждена сама решать проблемы со здоровьем и справляться с домашним хозяйством.

Однако, пока все попытки изменить меру пресечения терпят поражение. Не стало исключением и последнее заседание суда. Раздольненский райсуд отказал в удовлетворении ходатайства и постановил оставить Балуха под стражей еще на четыре месяца – до 4 сентября 2017 года. Защита намерена обжаловать данное решение и добиваться смены меры пресечения в вышестоящей инстанции.



«Каждый раз по четыре часа его везут в суд в душном автозаке»

С декабря 2016 года Владимир Балух находится в СИЗО Симферополя – том самом, о котором Крым.Реалии уже неоднократно писали, поскольку условия содержания там невыносимые. Адвокаты, которые посещают своих подзащитных, рассказывают шокирующие подробности.

«Все подсудимые и осужденные, с которыми мы встречаемся, рассказывают, что СИЗО переполнено, в камере на десять коек могут находиться по 15-18 человек. Спят они по очереди, по графику, то есть получается постоянно гудящая камера. Антисанитария там полная: блохи, вши и клопы в камерах – это уже привычное явление», – говорил ранее Крым.Реалии крымский адвокат Эдем Семедляев.

О переполненных камерах симферопольского СИЗО говорят и родные арестованного депутата Алуштинского горсовета Павла Степанченко. «Есть камеры, где из-за нехватки коек Павел спал просто на полу, на своей куртке. Чаще всего они все там спят по очереди. Делят время по 12 часов: одни спят днем, другие – ночью, и наоборот, чередуются», – утверждает сестра Степанченко Татьяна Капралова.



Владимир Балух жалоб по поводу условий в СИЗО своему адвокату не озвучивает. «Чувствует Владимир Балух себя вроде бы нормально, особых замечаний по содержанию в СИЗО у него нет. Мне он их не озвучивает. Но даже если озвучивать, все равно ничего не меняется», – говорит его российский адвокат Дмитрий Динзе.

Его каждый раз по четыре часа везут в суд из Симферополя в Раздольненский район в душном автозаке

Вместе с тем со здоровьем у арестованного периодически бывают проблемы. Основные жалобы на частые головные боли и острую давящую боль в груди. «Общее физическое состояние Владимира Балуха бывает проблемным. Потому что его каждый раз по четыре часа везут в суд из Симферополя в Раздольненский район в душном автозаке, который, как стакан, нагревается на солнце. После таких этапов первый час в суде Владимир Балух приходит в себя. Нормально работать в суде он не может», – рассказывает Дмитрий Динзе.





Несколько месяцев защита Балуха добивается смены ему меры пресечения. Адвокаты приводят несколько аргументов: Балух не является социально опасным для общества, имеет на попечительстве престарелую 80-летнюю мать. Преступление, в котором его обвиняют, не является тяжким, а следствие не предоставило достаточных доказательств того, что найденные в его доме боеприпасы принадлежат именно ему. Версию о том, что патроны были подброшены Балуху, ранее озвучивали и украинские правозащитники.

24 мая 2017 года в суд обратился архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент, он попросил передать Балуха ему на поруки. Однако суду этих аргументов оказалось не достаточно. И ходатайство о смене меры пресечения было отклонено.

Защита продолжит добиваться смены меры пресечения. «Сегодня стоит вопрос, будет Владимир Балух находиться в СИЗО или дома. Естественно, лучше находиться дома. Потому что ты можешь пешком дойти до суда и в нормальном состоянии принимать участие в заседании. Это гораздо легче, чем когда тебя этапируют из СИЗО», – поясняет Динзе.​



«Больше всего он уповает на Бога»

Однако на очередном заседании суд продлил арест Балуху. Крым.Реалии узнал подробности заседания. В этот раз поддержать арестованного крымчанина, кроме его родных также пришли несколько человек из общины Украинской православной церкви Киевского патриархата.

О проблемах Владимир Балух не рассказывал, он очень сильный и мужественный человек

«Владимир Балух, когда увидел нас, душевно оживился и был очень рад, что о нем помнят. Нам удалось пообщаться с ним в зале суда во время перерыва. Судебные приставы и конвоиры были довольно сдержанны и деликатны, и у нас была возможность поговорить с ним через решетку. Главное, что мы были в суде, и он увидел, что он не один. О проблемах Владимир Балух не рассказывал, он очень сильный и мужественный человек, держится очень достойно. Больше всего он уповает на Бога, на Божий суд и Божий промысел», – рассказал архиепископ Климент.

Он согласился взять Владимира Балуха на поруки как православного христианина и готов нести за это решение всю ответственность, согласно действующему законодательству.

«Церковь исполняет свои пасторские обязанности. Для церкви он простой православный христианин, и она, следуя заповедям Христовым, пытается спасти человека, невинно осужденного. Я гарантирую соблюдение всех норм и законов, которые эту процедуру регламентируют. Я полностью брал на себя всю ответственность в этом решении. И адвокаты дважды это озвучили в суде. Но суд отклонил это прошение», – отметил архиепископ Климент.

По словам священнослужителя, он подозревает, что судья Раздольненского райсуда отклонила ходатайство о смене меры пресечения Балуху не по собственной воле, а под давлением.

Судья читала постановление дрожащим голосом, с трясущимися руками и бегающими глазами

«Если бы вы видели судью! Она читала постановление суда дрожащим голосом, с трясущимися руками и бегающими глазами. У меня было оущение, что когда она отправилась в совещательную комнату выносить это решение, там сидели как минимум три человека из НКВД, которые ей сказали, что и как надо читать, а если она не прочитает, то ее расстреляют в этом же кабинете. У меня было ощущение присутствия 1937 года. То, что сейчас происходит, это страшно», – говорит он.

По словам архиепископа, он имеет возможность пообщаться с Балухом только в зале суда. Навестить его в СИЗО священник пока не может, поскольку крымская епархия Украинской православной церкви Киевского патриархата не зарегистрирована в Крыму, согласно российского законодательства.



«Три года я борюсь с Министерством культуры Украины и Департаментом по делам религий, чтобы в отношении УПЦ Киевского патриархата были приняты положения, в соответствии с которыми я мог бы что-то делать на территории Крыма. Ни одно ведомство до сих пор ничего не сделало, я не могу пробить стену в украинском правительстве. И это самое слабое место, которое проявляется в суде и других делах. Я не могу получить разрешение от суда на доступ к заключенному в СИЗО, чтобы прочитать молитву, исповедать и причастить его, так как крымская епархия никаким образом не зарегистрирована в юридическом поле в Крыму. Тот же вопрос возник и в суде над Владимиром Балухом», – говорит архиепископ.

После заседания суда архиепископ вместе с прихожанами Украинской православной церкви Киевского патриархата поехали к матери Владимира Балуха Наталье в село Серебрянка Раздольненского района. По их словам, она страдает полиартритом и вынуждена одна содержать большое домашнее хозяйство. Ранее корреспонденту Крым.Реалии она тоже жаловалась на здоровье и выразила сомнение, что дождется возвращения сына домой.

Владимира Балуха обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса России: части 1 статьи 222 (незаконные приобретение, хранение боеприпасов) и части 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ). Эти статьи предусматривают наказание в виде крупного щтрафа либо лишения свободы до пяти лет.

Сам Балух эти обвинения отрицает. На последнем заседании суда он назвал свое дело «нечеловеческим фарсом».

«Владимир Балух заявил, что то, что его судят сейчас, еще не значит, что все закончится. Потому что будет еще суд Божий. И на этом суде каждый будет отвечать за содеянное. Эту фразу он повторил несколько раз», – передают его слова присутствовавшие на заседании суда.