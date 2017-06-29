Министр обороны Украины Степан Полторак заявил 29 июня, что вопрос об обмене захваченного украинскими военными на Донбассе российского военного Виктора Агеева будет решаться после завершения следственного процесса.

По словам Полторака, то, что Агеев служит в российской армии, «подтверждено документами, найденными при нем».

«Я не понимаю, почему Россия опровергает принадлежность захваченного к российским вооруженным силам», – сказал Полторак, слова которого цитирует РБК, 29 июня после встречи с министрами НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в случае с Виктором Агеевым будет принимать «меры защиты, как это делает в отношении всех своих граждан».

Ранее в четверг российская «Новая газета» опубликовала обращение матери Агеева с просьбой помочь в освобождении ее сына. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский попросил министра обороны России Сергея Шойгу проверить информацию относительно Виктора Агеева.

Ранее Минобороны России опровергло сообщение, что Виктор Агеев является российским военнослужащим-контрактником, заявив, что он уволился в запас в мае 2016 года, пройдя срочную службу.

О том, что российский военный Виктор Агеев попал в плен под Луганском, сообщила 27 июня российская служба BBC.

По данным украинской стороны, на Донбассе воюют по меньшей мере пять тысяч кадровых российских военных.

Кремль официально отвергает участие российской стороны в конфликте на Донбассе.