Россия: мать взятого в плен под Луганском Агеева просит помочь освободить сына

В России мать 22-летнего россиянина Виктора Агеева, взятого в плен под украинским Луганском, попросила помочь в освобождении ее сына. Об этом сообщает 29 июня российская служба Радио Свобода.

Обращение Светланы Агеевой поступило председателю алтайского отделения партии «Яблоко» Александру Гончаренко, который переслал его лидеру партийной фракции в Законодательном собрании Петербурга Борису Вишневскому, информирует издание.

Как сообщается, Вишневский обратился с письмом к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой проверить информацию об Агееве.

В опубликованном «Новой газетой» тексте обращения жительницы Алтайского края Агеевой говорится, что ее сын Виктор «с 18 марта служил по контракту в Батайске Ростовской области и был доволен службой».

«О том, что он попал в плен в Украине, женщина узнала от журналистов ВВС. В военкомате ей ничего не разъяснили. Агеева просит помочь установить, как ее сын оказался в Украине, в каких условиях его содержат, помочь связаться с ним, освободить его и вернуть домой», – говорится в сообщении.

27 июня Русская служба ВВС сообщила, что 24 июня под Луганском в плен к украинским военным попал российский военнослужащий-контрактник Виктор Агеев. Его мать рассказала ВВС, что в марте 2017 года Агеев уехал служить по контракту в город Батайск Ростовской области.

Позже Минобороны России опровергло это, заявив, что Виктор Агеев «в мае 2016 года был уволен в запас, пройдя срочную службу».

В Союзе комитетов солдатских матерей заявление Минобороны России назвали «подлостью». Председатель союза Валентина Мельникова заявила, что Россия ставит под угрозу жизни задержанного. По ее словам, в украинском конфликте российская сторона никогда не отказывалась от своих военнослужащих.

29 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Российские власти могут принять меры для защиты Агеева.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов на востоке Украины. Кремль официально отвергает участие российских военнослужащих в конфликте на Донбассе.

Всего, по данным украинских властей, в зоне вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей находятся по меньшей мере пять тысяч кадровых российских военных.

В мае 2015 года года украинская власть задержала в Луганской области россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. По данным Киева, они служили в бригаде специального назначения ГРУ. В российском командовании утверждали, что к армию задержанные отношения не имеют, поскольку освободились от службы за несколько месяцев до задержания. Позже их обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко.