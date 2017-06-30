Главный флаг украинского Крыма

Вновь напоролся на дискуссию о том, каким быть флагу украинского Крыма. Кто-то выступает за крымскотатарский национальный флаг, кто-то жаждет дополнить его украинской символикой, кто-то говорит о флаге Военно-морских Сил Украины, кому-то вообще ближе прежний и нынешний триколор. Если не принимать во внимание, что все это больше всего похоже на споры о том, в какой цвет мелировать шкуру медведя, которого мы когда-нибудь поймаем в капкан, то я бы сформулировал свое мнение по теме.

Крым украинский именно потому, что он крымскотатарский. Вне проблемы крымских татар борьба Украины и России за Крым – это не более чем борьба слабого и сильного государств за спорную территорию. Но именно поддержка коренного народа Крыма делает права Украины на Крым обоснованными не только юридически, но и этически. В свете этого по теме флага имею сказать следующее.

Флаг должен отсылать к истории Крыма. В этом смысле флаг АРК, унаследованный «крымнашем», – абсолютно искусственный конструкт, состряпанный по заказу чиновников-временщиков и для чиновников-временщиков. И за всю недолгую историю его существования – а особенно за последние три года – он так вывалялся в грязи, что и химчистка не отчистит.

Именно поддержка коренного народа Крыма делает права Украины на Крым обоснованными

Попытка «сочинить» какой-то совсем новый, но уже украинский флаг для Крыма – не более чем повторение пройденного.

Флаг ВМС Украины пусть остается флагом Украинского флота – военный флаг должен знать свое место и не «лезть» в гражданские дела.

Желание прилепить к национальному флагу крымских татар какие-то «украинские» элементы смело уподоблю СССРовской традиции лепить на флаги союзных республик серп и молот, чтобы не дай бог никто не перепутал, кто в доме хозяин.

Ребята, или вы признаете крымских татар гражданами Украины и коренным народом Крыма – и признаете их символику как самодостаточную для украинского Крыма, или вы такая же имперская дрянь, как и российские оккупанты, а крымские татары для вас – лишь неудобный, но необходимый пока инструмент реализации своих территориальных претензий.

Так что или голубой флаг с золотой тамгой и крымскотатарская национальная автономия, или мало чем вы от Путина отличаетесь, господа, хоть на лбу у себя трезубец и прапор ВМСУ набейте. Могу кольщика посоветовать, кстати.

Евгений Лешан, крымчанин, общественный активист

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