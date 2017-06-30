Все годы независимости Украине приходится отстаивать право быть морской державой. Сначала флот, оставшийся в наследство от СССР, делили с Россией, потом строили, а после аннексии Крыма фактически возрождают. В первое воскресенье июля Военно-морские силы будут отмечать 25-летие. Главные торжества по случаю Дня ВМС состоятся 2 июля в Одессе, куда был передислоцирован штаб командования Военно-морских сил и некоторые из кораблей.

После нескольких месяцев докового ремонта флагманский корабль ‒ фрегат «Гетман Сагайдачный» ‒ ждет модернизация. Но это со временем: День ВМС – 2 июля, а затем международные учения «Си Бриз» пройдут с участием главного военного корабля Украины, сообщили в командовании Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины.

Обновление и пополнение корабельного состава

Когда началась российская аннексия Крыма, «Гетман Сагайдачный» находился в Аденском заливе. Присяге команда не изменила, и в марте 2014-го вместо родного Севастопольского порта фрегат пошел на Одессу.

Недавний плановый ремонт флагманского корабля национального флота впервые проходил на Черноморском СРЗ, неподалеку от Одессы. Всего на ремонтно-восстановительные работы и модернизацию «Сагайдачного» Кабмин Украины выделил 91 миллион гривен.

Одними из первых на помощь фрегату в свое время пришли волонтеры. В 2015 году они приобрели для корабля навигационно-радиолокационный радар. «Даже если этот радар позволит повысить хоть бы на 10-20% эффективность работы корабля, то любые деньги оправданы», ‒ отмечал тогда основатель благотворительного фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега.

В конце прошлого года в состав ВМС ВС Украины вошли новые боевые единицы ‒ малые бронированные артиллерийские катера «Аккерман» и «Бердянск».

29 июня на киевском заводе «Кузница на Рыбацком» спустили на воду еще один малый артиллерийский бронированный катер типа «Гюрза-М». Как сообщает Министерство обороны Украины, катер предназначен для несения боевой вахты в прибрежной морской полосе, патрулирования, охраны водных рубежей, борьбы с малоразмерными судами противника, защиты береговых стационарных и плавучих объектов и сооружений, содействия десантным и пограничным группам, обеспечения безопасности мореплавания.

Почти 20 лет не выходил в море учебный катер «Чигирин». Недавно его восстановили, и сейчас в Одессу на катерах «Чигирин» и «Новая Каховка» (оба Россия вернула ВМС ВС Украины в конце апреля 2014 года ‒ ред.) с морской практики возвращаются второкурсники Института ВМС Национального университета «Одесская морская академия».

Учебный поход длился несколько недель и был международным: будущие флотские офицеры заходили в порты Варна (Болгария) и Констанца (Румыния). И был уже вторым после передислокации высшего военно-морского учебного заведения из Севастополя в Одессу.

«Три года с момента перебазирования флота на материковую часть Украины продолжается чрезвычайно активное восстановление его боеспособности, ‒ отметил в эфире Радіо Свобода начальник пресс-центра командования ВМС ВС Украины Олег Чубук. ‒ Такой интенсивной боевой учебы, выходов в море, пребывания авиации в воздухе и т.д. за предыдущих 25 лет еще не было», ‒ сказал он.

Такой интенсивной боевой учебы за предыдущие 25 лет еще не было

В то же время не прекращаются переговоры с международными партнерами относительно пополнения корабельного состава, сообщил заместитель начальника штаба Командования ВМС ВС Украины по евроатлантической интеграции Андрей Рыженко. «Переговоры со странами НАТО ведутся на двусторонней основе относительно различных типов кораблей», ‒ отметил он, встречая в Одессе отряд постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса.

Больной социальный вопрос

События в Крыму доказали ‒ люди в армии, в частности на флоте, ‒ не менее важны, чем техника.

Одной из тех, кто весной 2014 года встречал и размещал в Одессе крымских военных, курсантов и лицеистов, была волонтер Елена Сивак. «Важно сохранить и увеличить количество тех, для кого присяга ‒ не пустое слово. Плохо, что за 3 года слабо решается социальный вопрос», ‒ отмечает она.

Подшефный для семьи Сивак Военно-морской лицей сейчас имеет настоятельную потребность в пассажирском автобусе. Подросткам лицеистам, среди которых немало сирот, переселенцев нужно перемещаться то на военный полигон, то на соревнования.

Сакская авиационная бригада ВМС Украины была единственной, не оставившей оккупанту в Крыму ни одной единицы исправной летной техники. Сейчас морские летчики живут и несут службу в Николаеве, впрочем жилищные условия военнослужащих 10-й бригады морской авиации за три года не улучшились.

«К сожалению, за период после того, как подразделение было дислоцировано на материковой части Украины, ни один военнослужащий не получил квартиры», ‒ отметил начальник отдела расквартирования и землепользования тыла Командования ВМС ВС Украины капитан 2-го ранга Александр Здор.

Такие примеры не единичны, но есть другие. Скажем, одному из вновь созданных подразделений Военно-морских сил уже есть куда вернуться из зоны боевых действий. Накануне Дня ВМС в Одессе встретили «черных беретов» ‒ бойцов 137-го отдельного батальона морской пехоты. Подразделение считается Одесским ‒ пунктом его постоянной дислокации является пригород, где для морпехов построили модульную казарму.

Празднованию Дня ВМС ‒ быть!

Главные торжества по случаю профессионального праздника военных моряков состоятся в Одессе в воскресенье, 2 июля. В мероприятиях примут участие более 20 кораблей, катеров и судов, более 10 единиц вооружения и военной техники. Зрители праздника смогут посетить некоторые из кораблей, увидеть десантирование парашютистов на площади у морвокзала, элементы летной выучки и тому подобное.

Необходимо, чтобы люди видели, что Военно-морские силы возрождаются, что есть надежная защита с моря

«Крайне необходимо, чтобы люди видели, что Военно-морские силы возрождаются. Тогда они будут уверены, что у них есть надежная защита с моря», ‒ так сказал в эфире Радіо Свобода о целесообразности празднования Дня ВМС первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.

«Возродили флот тогда (в 1990-е годы ‒ ред.), возродим и сейчас», ‒ уверен он.