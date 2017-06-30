Президент США Дональд Трамп действительно встретится с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе в Гамбурге. Факт встречи подтвердили накануне в Белом доме. Там уточнили, что два президента пообщаются на полях саммита «Группы двадцати» (G20). Советник Белого дома по национальной безопасности Герберт Раймонд МакМастер сообщил, что конкретной повестки дня этой встречи пока нет. А в Кремле заявили, что рассчитывают на переговоры Путина и Трампа на полях саммита в Гамбурге. Будут ли говорить российский и американский президенты об Украине? Не станут ли интересы Украины предметом торга?

Очевидно, украинский вопрос будет на повестке дня встречи двух президентов. Однако Дональд Трамп не способен пренебречь интересами Украины в пользу России, поскольку в настоящее время имеет очень уязвимое место ‒ он находится под расследованием по поводу возможного вмешательства России в прошлогодние выборы. Об этом в эфире Радіо Свобода сказал блогер из США Игорь Айзенберг. Впрочем, даже если американский президент и пойдет на определенные уступки Кремлю, в США достаточно много влиятельных людей, которые реально оценивают уровень угрозы со стороны России, и поэтому не позволят этого.

Для Трампа важнее, как это будет выглядеть внешне

«Для Трампа важнее, как это будет выглядеть внешне. Он туда приедет, не имея какой-либо повестки дня. В то время как Путин приедет туда, имея свою повестку дня. Трамп может быть единственным из мировых лидеров, кто будет приветливым с Путиным. Потому что я не могу себе представить, что Макрон будет приветливым с Путиным, или Меркель. С Путиным может еще дружелюбно встретиться китайский президент, но это не значит, что Китай лучший друг России», ‒ говорит блогер.

Путин будет торговаться за Украину

Дональд Трамп не имеет никакой внешнеполитической стратегии ни по России, ни в отношении Украины. Об этом в эфире Радіо Свобода сказал политолог Максим Яли. «Для Трампа важен личный контакт с Путиным, он будет смотреть, как сложится разговор. Потому что совершенно очевидно, что он старался не делать последние полгода никаких резких заявлений относительно Путина и России», ‒ отметил эксперт.

Путин будет пытаться торговаться с Трампом в отношении Украины. Однако трудно спрогнозировать реакцию американского президента, поскольку он не оставляет надежд наладить отношения с Россией, считает Яли.

Американская сторона говорила, что Украину не будет разменивать на другие интересы США

«Я думаю, что максимум ‒ это будет рабочая встреча, если говорить о дипломатическом протоколе. Конечно, будет Украина в обсуждении, так как для Путина эта тема намного важнее, чем для Дональда Трампа. С точки зрения Кремля они могут сделать определенные уступки в Сирии и Северной Корее и Иране. Российская сторона будет действовать в таком формате. Американская сторона говорила, что Украину не будет разменивать на другие интересы США», ‒ говорит Яли.

Трамп слишком непредсказуем

Президент США Дональд Трамп является непредсказуемым и по внутренней политике, и по иностранным делам. Насколько далеко он может зайти в попытке наладить отношения с Владимиром Путиным, можно только гадать. Об этом заявил Радіо Свобода бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«Он делает все то, что по канонам американской политической жизни приводит к полному поражению и полной катастрофе. Он ее явно не боится. Среди приоритетов во внешней политике, как они декларируются администрацией Трампа ‒ это, в первую очередь, Сирия, Иран, Северная Корея, Россия, уже после этого Китай, а где Украина ‒ это еще надо поискать», ‒ сказал Грищенко.

Договора за спиной Украины не будет

При всей непредсказуемости президента Трампа, спрогнозировать точно можно одно: улучшение отношений США с Россией ценой «слива» Украины не будет. Так считает депутат от БПП, член парламентского комитета по иностранным делам Светлана Залищук.

Россия ‒ это агрессор. И перед США стоит сегодня задача не найти способ подружиться, а противодействовать этой агрессии

«Министр обороны, министр иностранных дел, вице-президент, а также советник по национальной безопасности, руководитель разведки США, с моей точки зрения, однозначно заняли позицию, что Россия ‒ это агрессор. И перед США стоит сегодня задача не найти способ подружиться, а противодействовать этой агрессии. Но до сих пор нет однозначного понимания того, что Дональд Трамп поддерживает эти позиции ‒ нет дружественного нового договора, особенно за спиной Украины, который бы сводил на нет интересы Украины, его не будет», ‒ отметила Залищук.

Трамп и Путин уже имели несколько телефонных разговоров, но до сих пор не встречались лично.