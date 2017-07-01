Древнейший город не России

Специально для Крым.Реалии

У российских оккупационных властей Крыма праздник. Ну не то, чтобы очередной мост проложили или транш федеральных средств освоили, просто появился еще один повод для гордости, повод напомнить, насколько полуостров важен для России. На этой неделе Ученый совет Института археологии Российской Академии наук подтвердил, что Пантикапей, руины которого находятся в современной Керчи, является древнейшим городским поселением на территории России. Так что Керчь теперь может претендовать на статус старейшего российского города. Или не может?

Возраст Керчи из научной проблемы стал политической совсем недавно. 16 июня назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов поручил начать сбор доказательств того, что город Керчь является древнейшим на территории России, сообщила директор Керченского историко-культурного заповедника Татьяна Умрихина:

«Ученый мир знает об этом давно. Сегодня вместе с министром культуры Ариной Новосельской мы выполняем поручение главы республики Крым Сергея Аксенова подумать, как доказать всей России и всему миру, что мы самый древний город России… Имеется вся доказательная база артефактами, что мы являемся самым древним городом России. Серьезная конференция пройдет в августе, где великие ученые мужи подтвердят еще раз эту тезу».

Замечателен тут даже не украинизм «теза» вместо «тезис», а то, что ученым мужам предстоит лишь подтвердить заранее сформулированное требование местных властей. Впрочем, большой беды в этом нет, потому что консенсус вокруг даты основания Пантикапея в целом сложился. И вполне ожидаемо, что Институт археологии РАН подтвердил – да, начало строительства города приходится на рубеж VII – VI веков (610–590 гг.) до нашей эры. Вот слова той же Умрихиной:

«Учитывая названные даты, которых больше не существует ни в одном городе России, мы делаем абсолютно обоснованный вывод о том, что Керчь является самым древним городом на территории России. И так как Пантикапей является столицей Боспорского царства, то мы можем говорить и о самой ранней государственности на территории России».

​К радостному хору присоединился и директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин:

«Представляется бесспорным, что Керчь является древнейшим городом на территории Российской Федерации. Собрана определенная доказательная база, которая свидетельствует о том, что можно рассматривать Керчь как древнейший город… Насколько я представляю себе обычную практику определения давности того или иного поселения, определенный статус поселения должен сохраняться непрерывно, как, например, в Керчи: существование населенного пункта (условно назовем его «населенный пункт городского типа») прослеживается с первого упоминания его до сегодняшнего дня».

Но установление точной даты основания Пантикапея и доказательство преемственности Керчи по отношению к нему – лишь полдела. Например, в книге моего коллеги, автора Крым.Реалии, кандидата исторических наук Сергея Громенко «500 битв за Крым», вышедшей ровно год назад, тоже написано, что первые эллинские колонисты появились в Крыму между 600 и 590 гг. до нашей эры, так что тут никакой сенсацией и не пахнет. Тем не менее, я попросил его прокомментировать нынешнюю чиновничье-археологическую активность на полуострове. Вот что он сказал:

Война России за Крым ведется и на историческом фронте, и главной тактикой является присвоение Москвой крымского прошлого

​«В отличие от многих других вопросов, возраст Пантикапея практически не является дискуссионным, даже в контексте российско-украинских отношений. Если мы возьмем соответствующий том «Энциклопедии истории Украины», издаваемой нашей Академией наук, то там еще в 2007 году было написано, что это поселение возникло в конце VII-начале VI века до нашей эры. Не думаю, что в России найдутся серьезные ученые, готовые оспорить эту датировку, так что тут и говорить особо не о чем. Другое дело – зачем понадобилось выносить это на щит именно сейчас. Насколько я знаю, борьбу за право называться древнейшим городом России когда-то выиграл Дербент, а сегодня российские власти Керчи собираются это оспорить и доказать, что их город является древнейшим. Самому Пантикапею от этого ни холодно, ни жарко, зато политические дивиденды Кремля видны сразу. Я не раз говорил, что война России за Крым ведется и на историческом фронте, и главной тактикой является присвоение Москвой крымского прошлого. Вот из легендарного факта якобы крещения Владимира в Херсонесе родилась бредовая идея, что Крым – «первичная купель» и «духовный исток» России, озвученная в «Крымской речи», а потом и памятник князю в Москве появился. Думаю, и в случае с Керчью мы наблюдаем аналогичную картину».

Особенного практического значения для керчан в статусе жителей «древнейшего города» нет, разве что потешить собственное самолюбие. А вот в контексте исторической политики Кремля наблюдается интересная аналогия.

В 2014 году на волне эйфории от аннексии Крыма один из известнейших русских националистов Егор Холмогоров на «Спутнике и погроме» (извините, ссылки не даю) опубликовал предельно откровенный текст, описывающий выгоды России от «присвоения» крымской истории:

«Возвращая Крым, мы из варварской периферии, с окраины, попадаем в самый кипящий центр античного и византийского мира, становимся его полноправными участниками. И недовольные западные соседи обнаруживают, что наша история уже не жалкий обрубок в тысячелетие, а вполне конкурентоспособна и по длительности, и по насыщенности с их историей. Если раньше в составе России были только города, которые на тысячу лет моложе городов центра западноевропейского ядра – Иль де Франса, то теперь мы внезапно на 600 лет старше. Тут трудно на нас не взбеситься».

​Ну ладно Холмогоров, что с него взять. Но как же так вышло, что Умрихина почти слово в слово повторила его тезис?

«Теперь мы займемся чиновничьей процедурой, будем отсылать все эти документы. Мы замахнулись на то, чтобы не столько весь мир, сколько Россия узнала, что с нашим возвращением постарела на 600 лет. Это действительно целый исторический огромный пласт и мы претендуем сегодня на то, чтобы быть самым древним городом России, и чтобы это было признано».

Так вот где собака зарыта! История Керчи и Крыма сама по себе ничего для нынешних властей не значит. Пантикапей, не Пантикапей – какая разница. Главное – это «удревнить» историю самой России, «вернуть» ей классическую древность, «утереть нос» соседям по Восточной Европе. Главное – выставить себя в выгодном свете, и как точно отметила Умрихина, прежде всего – для внутреннего потребителя. В списке древнейших городов мира, предлагаемом английской Википедией, Керчь является городом Украины, и это вряд ли изменится в будущем. А внутреннему потребителю (читай: электорату) новую «древность» как раз можно продать по выгодной цене. Я уже писал, что в условиях отсутствия экономического роста последним оружием Москвы в битве за умы граждан станет культура. Перенос очередных выборов Владимира Путина на 18 марта 2018 года (красивое число, правда) – годовщину аннексии Крыма – наглядно показал, что именно «возвращение в родную гавань» станет главным козырем Кремля. И признание Керчи «древнейшим городом России» свидетельствует, что «крымская» фишка предвыборной кампании начала разыгрываться. Скоро нас ожидают и другие «крымские» чудеса.

Так что, дорогие керчане, не обольщайтесь – после выборов о вашем новом статусе забудут. Нет, Пантикапей и правда – древнейший город. Только не России.

Украины.

Андрей Введенский, крымский обозреватель

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