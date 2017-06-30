В детском центре Elif в Крыму связывают обыски с деятельностью на крымскотатарском языке

Руководитель детского центра Elif Лутфие Зудиева связывает приход российских силовиков в центр с их деятельностью на крымскотатарском языке. Об этом 30 июня Зудиева сообщила в комментарии Крым.Реалии.

«Такой повышенный интерес к нашему центру, – это уже третья проверка с января 2016, хотя мы открылись в октябре 2015, – объясняется, на мой взгляд, тем, что мы осуществляем свою деятельность на крымскотатарском языке», – сказала Зудиева.

По ее словам, российские силовики требовали вывесить список запрещенных сайтов.

«Все это, особенно с учетом «списка запрещенных сайтов», который у нас сегодня требовали вывесить на стенд для четырехлеток и шестилеток, было бы весьма смешно, если бы не было так грустно», – добавила она.

Крымский адвокат Эмиль Курбединов 30 июня сообщил о визите в детский крымскотатарский центр Elif в Джанкое российских силовиков.

На сайтах подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма, а также других силовых ведомств полуострова, комментариев по данному поводу пока нет.

Российская правозащитница, координатор Полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова сообщала, что 16 февраля в детский центр Elif в Джанкое приходили представители прокуратуры с требованием предоставить документы в рамках «рассмотрения обращения граждан».

До этого 27 января силовики изъяли в Elif детскую литературу на крымскотатарском и турецком языках.

Крымскотатарский детский центр Elif начал работу в октябре 2015 года и зарегистрирован по российскому законодательству. В нем воспитывается около 20 детей в возрасте от 2 до 6 лет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».