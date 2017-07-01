Севастопольские медики грозят администрации увольнением из-за ухудшения условий работы. Так, мой собеседник в 1-й городской больнице сообщил: грядет новая волна «оптимизации». Каждому врачу по инициативе местного управления здравоохранения накинут еще с десяток пациентов в день, при этом зарплата не изменится.

«Может статься так, что мы всем управлением напишем заявление на увольнение в связи с нарушением правил и норм. По моей работе существует регламентированная норма (количество пациентов в смену) – 25 человек. Я уже не помню, когда у меня было меньше 50. А тут «оптимизация». И повисли в воздухе не обследованные N человек – ежемесячно. Нам тупо добавляют ещё 12 человек в день – обязаловка», – поделился севастопольский врач Алексей. Медик отметил, что сейчас персонал имеет возможность немного заработать за счет официально введенных платных услуг. Однако, если увеличится количество обязательных «бесплатных пациентов», то пропорционально уменьшится и зарплата.

Все понимают, что работы будет больше, фактически полученных денег на руки за эту выполненную работу – меньше

«То есть, на мне кто-то делает показатели, а я теряю возможность заработать. Нам говорят, что файлы своих платных пациентов мы можем забрать домой, и дома в своё личное время написать. А какой мне интерес домой забирать эти новые талоны?! Это весьма напрягает персонал – все понимают, что работы будет больше, фактически полученных денег на руки за эту выполненную работу – меньше», – объясняет Алексей.

Собеседник подтвердил – в городских больницах Севастополя по-прежнему дефицит медперсонала – и старшего, и младшего. Из-за огромной бюрократии и несоответствующих нагрузке зарплат люди просто увольняются и уходят работать в частные клиники.

Уровень жизни по сравнению с украинскими временами не улучшился из-за цен, а количество работы выросло в разы

Так, санитарка 1-й городской больницы Татьяна рассказала – чтобы хоть как-то свести концы с концами ей приходится работать на полторы ставки, фактически закрывая штатные дыры. «Только в нашем отделении недавно уволились две санитарки. Тем, кто остался, приходится выполнять не только свою работу – следить за пациентами, мыть их, убирать за ними, убирать помещения, а еще и вымывать коридор и другие палаты. За все это нам предлагают 8800 рублей (немного меньше 4 тысяч гривен – авт.). Полторы ставки – около 14 тысяч (чуть больше 6 тысяч гривен – авт.). На это едва можно прожить в Севастополе, не говоря уж о коммунальных платежах или съеме квартиры. Если сказать в общем, то уровень жизни по сравнению с украинскими временами не улучшился из-за цен, а количество работы выросло в разы», – отметила женщина.

Настроения персонала прямо отражаются на качестве медицины. В больницах очереди, записи к специалистам зачастую нужно ждать неделями. Возможность попасть на УЗИ или МРТ даже в платных клиниках города из-за большого спроса может оттягиваться на месяцы. Медик Андрей рассказал мне – пациентов с серьезными диагнозами такая обстановка в медицине города может попросту убить.

Выходить с прямыми протестами и отстаивать свои права медработники не хотят – боятся наказания

«Например, тебе дадут талон на исследование через четыре месяца, а операция может быть выполнена только по завершению обследования. Приходишь на УЗИ — тебе талон на месяца через два, на МРТ — месяца через четыре, КТ, анализы, консультации – может затянуться на год. За это время, например, опухоль перейдёт в другую стадию», – объясняет севастопольский врач. По данным Андрея, узистов обязали принимать еще сотню дополнительных пациентов. Это лишь увеличивает бесконечные «толкучки».

Однако выходить с прямыми протестами и отстаивать свои права медработники не хотят – боятся наказания. По данным собеседников, в каждом медучреждении города сейчас работает заместитель по безопасности, который отчитывается напрямую в ФСБ.

Соломия Бурштын, севастопольская журналистка

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