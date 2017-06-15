Специально для Крым.Реалии

Аннексируя Крым в 2014 году, Россия обещала полуострову золотые горы с молочными берегами. Если верить известной пословице, то ждать обещанного нужно было три года. Однако по их истечении вместо гор из злата – существенный рост цен, подорванная экология и проблемы с медицинским обслуживанием (первую часть материала читайте здесь).

О том, насколько «хорошо» стали жить крымчане, свидетельствует уровень смертности, который за три года вырос на 26,3%. При этом показатель естественной убыли населения возрос по сравнению с 2013 годом более чем в 2 раза – с 1,5 до 3,2.

Менее привлекательным стал Крым и для мигрантов (по крайней мере, по официальным данным). Если в 2014 году на полуостров приехало 16389 человек, то в 2016 – уже 11091 (на 32% меньше).

Неуверенность в будущем повлияла и на количество браков – крымчане стали меньше жениться. Например, в сравнении с 2015 годом количество браков в Крыму сократилось на 22,5%, в то время как количество разводов, наоборот, выросло на 10%.

Цены и зарплаты

Одним из самых больших достижений российские власти называют «небывалый» рост зарплат на полуострове. Но на самом деле среднемесячная зарплата крымчан выросла только на 11% – с 22440 до 25245 рублей (10236-11516 грн).

Но это средняя зарплата, а в отдельных отраслях экономики рост составил всего несколько процентов. Например, в сфере образования – 6%, у коммунальных служб – 8%, а вот в сфере рыболовства – всего 0,7%. Доходы сотрудников деревообрабатывающих предприятий и вовсе упали на 5%.

За три года цены на продукты в Крыму увеличились на 203%, на коммунальные услуги – на 205%, на образовательные услуги – на 246,8%, а на услуги здравоохранения – на 168%

​При этом цены на полуострове в сравнении с украинскими временами выросли в среднем на 95%. Так, за три года цены на продукты в Крыму увеличились на 203%, на коммунальные услуги – на 205%, на образовательные услуги – на 246,8%, а на услуги здравоохранения – на 168%.

При этом почти половину своих доходов (48,5%) крымчане тратят на продукты питания, что является признаком обеднения населения.

Кстати, среди «соседей» по Южному федеральному округу Крым и Севастополь уверенно лидируют по темпам роста цен. Например, по итогам 2016 года индекс роста потребительских цен в Крыму составил 107,2%, против среднего по округу – 105,7%. При этом цены на услуги в Крыму выросли на 17%, в то время как в среднем по ЮФО – на 8,6%.

Почти половину своих доходов (48,5%) крымчане тратят на продукты питания, что является признаком обеднения населения

​По стоимости минимального набора продуктов питания Крым занял третье место в ЮФО с суммой в 3871 рубль (1766 грн) после Севастополя, где она составляет 3985 рублей (1818 грн) и Краснодарского края – 3901 рубль (1779 грн). А вот по уровню стоимости минимального набора потребительских услуг, которая в Крыму составляет 12 990 рублей (5925 грн), полуостров пока еще не дотягивает до среднероссийского уровня в 14 212 рублей (6483 грн), что означает дальнейшее повышение цен, прежде всего, на коммунальные услуги для выхода на уровень экономически обоснованных тарифов. Поэтому жителей полуострова в ближайшее время ожидает очередное подорожание электричества и тепла еще на 15%, а воды – на 9,3%.

Здравоохранение

Одной из самых серьезных проблем для полуострова стала нехватка медицинского персонала, который, не выдерживая высокой нагрузки в сочетании с несоразмерной оплатой труда, покидает бюджетные медучреждения. По словам российского министра здравоохранения Крыма Александра Голенко, штат врачей «скорой помощи» укомплектован только на 50%. Обеспеченность государственных медучреждений врачами составляет только 37,7 на 10 тысяч населения, что не дотягивает даже до среднероссийского уровня (45,9). Кстати, в 2013 году этот показатель составил 46,6%.

Штат врачей «скорой помощи» укомплектован в Крыму только на 50%

​На днях в поселке Гвардейское Симферопольского района закрыли детский стационар из-за нехватки медиков. «Проблема в отсутствии кадров, работали врачи-пенсионеры, они уволились. К сожалению, просто врачей нет в настоящий момент», – рассказал заместитель министра здравоохранения подконтрольного Кремлю правительства Крыма Антон Шаклунов

За три года количество амбулаторий в Крыму сократилось в 2 раза – со 108 до 54, а число больничных коек в сравнении с 2013 годом уменьшилось на 13% (на 2159 койко-мест).

В результате такой «оптимизации» количество посещений амбулаторий и поликлиник возросло на 26%. Вполне понятно, что многие крымчане (особенно в сельской местности) просто лишены возможности попасть к врачу. Отсюда и такой высокий рост смертности на полуострове.

Экология

Не менее печальная картина складывается и в сфере защиты окружающей среды: объемы выброса вредных веществ в атмосферу за три года выросли на 34,5% – с 21,5 тонн до 31,4. В частности, выбросы диоксида серы в курортном Крыму увеличились в 1,6 раза, оксида азота – в 1,8 раза, метана – в 1,7 раза, а оксида углерода – в 1,4 раза. И это не считая периодически разливающегося топлива с российских танкеров у побережья Крыма.

На 16% выросло и количество минеральных удобрений, которые вносят для получения более масштабных урожаев крымские аграрии. Так, под зерновые культуры стали вносить в 1,6 раза больше, под овощи – в 1,9 раза, а под кормовые культуры – в 5 раз. Вполне понятно, какая «экологически чистая» продукция поступает на столы крымчан.

Преступность

Несмотря на высокую численность российских силовых структур на полуострове, рост уровня преступности в Крыму составил 23% в сравнении с 2014 годом. При этом количество изнасилований выросло в 3,6 раза (с 24 до 88), а число преступлений с нанесением тяжких телесных повреждений увеличилось на 20%. Самих преступников в Крыму стало в 2 раза больше, в том числе несовершеннолетних – в 1,8 раза.

В целом трехлетние итоги жизни полуострова в России оказались далеко не такими радужными, как себе представляли крымчане. Высокие российские зарплаты оказались не такими уж баснословными на фоне российских цен, которые продолжают расти. Разработка карьеров по всему полуострову в сочетании с ростом вредных выбросов в атмосферу ставит под сомнение рекреационные возможности полуострова. А медицина по-российски вызывает критику даже у самых больших поклонников «Крыманаша» – умирать не хочется никому.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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