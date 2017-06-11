В поселке под Симферополем закрыли детский стационар больницы из-за нехватки врачей

Детский стационар в районной больнице поселка Гвардейское Симферопольского района закрыт из-за нехватки врачей. Информацию подтвердил заместитель министра здравоохранения подконтрольного Кремлю правительства Крыма Антон Шаклунов, сообщает «Новости Крыма».

«Проблема в отсутствии кадров, работали врачи-пенсионеры, они уволились. К сожалению, просто врачей нет в настоящий момент. Если врачей найдем, то стационар снова откроется», – сказал Шаклунов.

В части амбулаторной помощи на помощь приходят выездные бригады узких специалистов. Сказала заместитель главного врача республиканской детской клинической больницы Дина Машковская.

«У нас есть консультативная выездная бригада, которая состоит из узких врачей-специалистов. За прошлый год было сделано 24 выезда нашей бригады, осмотрено 4 тысяч 520 пациентов», – уточнила она.

Керченские медики неоднократно жаловались на низкие зарплаты, отмену выплат, отсутствие инвентаря и ремонта в медучреждениях.

Из-за низкой оплаты труда в аннексированном Крыму остро ощущается дефицит медицинских кадров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».