Министерство информационной политики Украины признается в том, что государство не в состоянии проводить полноценную программу украинизации на Донбассе. Причина – нет денег, нет людей, нет опыта. Десятки общественных организаций и сотни волонтеров взяли на себя культурно-просветительские функции государства. Люди с помощью собственных сил и средств пытаются поднимать дух украинства среди детей и простых граждан, а также противостоять пропаганде сепаратистов. В последнее время боевики развернули программу по убеждению жителей подконтрольной Украине части Донбасса, что они – все равно «часть «русского мира», и что о них только и заботятся, что боевики.

Детям в школах сейчас очень не хватает знаний о новейшей истории Украины, рассказывает житель Краматорска, руководитель культурно-образовательной организации Libera Liberti Максим Потапчук. Он со своими коллегами-волонтерами за собственные деньги раздавал детям в школах наборы книг на украинском языке. Самой популярной была книга истории осады Донецкого аэропорта. Максим Потапчук рассказывает, что в школах на подконтрольной части Донбасса очень много учителей с антиукраинскими взглядами. Эти люди организовывали пророссийские «референдумы» в 2014 году, например, в Краматорске. На этих людей неформальное движение «Черный ящик» собирает материалы и регулярно отправляет в Министерство образования. Только реакции от государства практически никакой, рассказывает Максим Потапчук.

Десятки, сотни людей видели этих коллаборантов. И они сейчас работают и возглавляют школы

«Десятки, сотни людей видели этих коллаборантов, как они считали голоса во время этого «референдума», как они обнимались, целовались, принимали террористов. И они сейчас работают и возглавляют школы, или образовательные учреждения. Мы считаем, что они не должны работать с детьми. Необходимо постоянно следить за их страницами в соцсетях», – говорит Потапчук.

Косенко: украинцы просят украинские книжки

Донбасс всегда был украинским, его российские корни – это миф, у Донбасса – украинское ядро, «Новороссия» – это шелуха, которую нужно содрать, считает глава общественной организации «Украинская инициатива» Юрий Косенко. Однако остается велик риск сепаратистского реванша, чтобы этого не произошло, нужно, например, чтобы у людей не возникало вопроса, какой государственный язык в Украине, так как он один – украинский. Но очень часто государство глупо тратит силы и средства на то, что, например, украинских авторов переводят на русский, «надеюсь по недомыслию», говорит Юрий Косенко.

Я лично общаюсь с десятками активистов, которые в зрелом возрасте начали украинизироваться. Они просят: дайте нам украинские книжки

«Я лично общаюсь с десятками активистов, которые в зрелом возрасте начали украинизироваться, – рассказывает он. – Они изучают украинский язык, учатся им пользоваться в каждодневном быту. Они просят: дайте нам украинские книжки, вместо этого получают украинских авторов в русском переводе. Бессодержательные какие-то газеты, на которые тратят государственные деньги, русскоязычные радиопередачи».

В группировке «ДНР» не жалеют средств на то, чтобы убедить жителей всего Донбасса (и подконтрольного, и не подконтрольного) в обратном: в том, что они – «часть «русского мира». Для этого сепаратисты запустили так называемую «гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса». Главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко утверждает, что боевики своей агрессией только помогают народу Донбасса по обе стороны фронта: «Результаты, которые показали обычные люди, министры, врачи, учителя, совершенно потрясающие. За такой короткий срок мы смогли донести каждому на той территории, что мы готовы помогать. Есть над чем работать, но в целом программа удалась».

Украинских программ, способных противостоять боевикам нет, причина – нет денег, нет людей, нет опыта, рассказывает советник Министра информационной политики Юлия Коздобина. В Мининформполитики – 22 человека: руководитель, заместители, техперсонал.

Коздобина говорит также, что среди чиновников некоторых ведомств есть такие, которые исповедуют пророссийские взгляды.

Люди, которые занимались организацией так называемого «референдума», продолжают работать на государственных должностях. Эта проблема известна

«Я была на востоке Украины, мы проводили исследования, что там происходит, какие взгляды у людей. Мы видели, нам рассказывали, что люди, которые занимались организацией так называемого «референдума», они продолжают работать на государственных должностях. Эта проблема известна, а с другой стороны, кто пойдет работать на 5-6 тысяч гривен, да еще и, например, в Новотроицком, который каждый день обстреливают», – говорит Коздобина.

Когда в 2014 году Бахмут, тогда Артемовск, был под контролем боевиков, проукраинские активисты раскрашивали столбы в желто-синие цвета, расклеивали листовки, рассказывает член общественной организации «Бахмут Украинский» Светлана Кравченко. Хотелось, чтобы и сейчас местные власти вели активную проукраинскую просветительскую работу, а не организовывали патриотические мероприятия «для галочки», говорит она.

«Конкретный пример – проведение мероприятий ко Дню соборности Украины – сгоняют бюджетников за отгул. Только последний год были сине-желтые флаги и символика украинская. А до этого были какие-то белые шарики, которые запускали во время этого мероприятия, месседж был такой «Мы за мир». Украинскую символику, кроме активистов, никто не приносил», – рассказывает Светлана Кравченко

Сегодня даже на подконтрольной части Донбасса хорошо ловятся российские радио- и телеканалы. В то же время как украинские станции, в том числе и программа «Донбасс.Реалии», «добивают» с трудом, государство не может установить достаточно мощные передатчики.