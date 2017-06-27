Дети ‒ это цветы, для их будущего мы все живем. Война, которая пришла в Украину с востока, продолжается уже более трех лет. Дети растут, а гибридная война тлеет как хлам, сея вокруг смерть и нищету. Маленькие участники необъявленной войны замечают все вокруг на оккупированных Российской Федерацией территориях: финансовые трудности родителей, неискренность некоторых воспитателей в детском саду, канонаду артиллерийских систем, от которой дрожат окна, и прикрытую пропагандистскими штампами ложь учителей.

Недавно в Чистяково, бывшем Торезе, прошел праздник с участием детей города. На площади присутствовали пожарные машины местного отделения «Министерства чрезвычайных ситуаций» «ДНР». Детей и взрослых удивляло их присутствие. Однако интрига длилась недолго. После выступлений гимнасток и циркового кружка были устроены бесплатные катания малышей в люльке стрелы пожарной машины, которая еще в разгар боевых действий 2014 года поступила как «гуманитарная помощь» из Российской Федерации. На маленьких детей надевали каски для безопасности и затем в сопровождении пожарного поднимали вверх, чтобы они могли взглянуть на город. Дети были в восторге, поэтому возникла целая очередь из желающих бесплатно покататься на своеобразном аттракционе, устроенном на пожарной машине. Хорошо то, что вместо того, чтобы тушить пожары гибридной войны, принесенной в Донбасс Россией, она так порадовала местных детей.

Детям более старшего возраста предлагали примерить противогазы и противопожарные респираторы. На установленные в парке рядом платные аттракционы по 50 рублей было мало желающих. Объяснение тому очень простое ‒ за сэкономленные 50 рублей можно было купить аж две пачки мороженого.

Смерть детей ‒ это настоящее горе для каждого человека по обе стороны от линии разграничения. Отвращение вызывает только то, как смерть детей используют взрослые с целью посеять вражду между людьми Донбасса и остальной Украины

​В Чистяковском центре реабилитации людей с инвалидностью и детей с инвалидностью устроили торжественное мероприятие «Праздник солнечного детства». Детей с инвалидностью приветствовали: донецкая поэтесса Галина Боженко стихами о «победе весны», французская «гражданка» Кристель Неан в камуфляже, благотворительный фонд российского писателя Захара Прилепина («заместитель командира» одного из подразделений боевиков группировки «ДНР» ‒ ред.)... Опять дети слушали песни и пропаганду соседнего государства-агрессора с востока. Украину вспоминали лишь в негативном плане, а преимущественно совсем не замечали ее существования.

Кульминация пропагандистского представления началась с наступлением сумерек, когда на плотине местного пруда возле рынка собрались шестьдесят участников «акции» «Ангелы» под руководством председателя Торезского отделения ОО «Донецкая республика» с целью запустить воздушные шарики со свечами в память о погибших от «вооруженной агрессии ВСУ» детей. Сюжет об этой «акции» был показан в программе местного телевидения.

«Акция» «Ангелы» прошла также и в парке Щербакова в Донецке, там даже посчитали количество погибших детей ‒ 101 ребенок. Смерть детей ‒ это настоящее горе для каждого человека по обе стороны от линии разграничения. Отвращение вызывает только то, как смерть детей используют взрослые с целью посеять вражду между людьми Донбасса и остальной Украины.

Однако детей трудно обмануть. Любовь и искренность они чувствуют сердцем. Рисуя на асфальте мелом свои первые рисунки, они возьмут мел всех цветов радуги ‒ голубой, чтобы нарисовать небо, а желтый ‒ для солнышка. Никакие запреты и предрассудки не властны над детьми.

Мирослав Тямущий, пенсионер, город Торез

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Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода