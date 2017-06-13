Семья моих знакомых после ряда семейных советов решила остаться в Луганске. В смысле, строить свою жизнь в «ЛНР», а не за ее пределами. Ну, во-первых, они всем сердцем были за Россию, а во-вторых, вполне банально, у них здесь квартира и дача, которые оставлять было жаль. Ведь это богатый человек теряет легко, а бедняк держится за свое ничего всеми силами, понимая, что не заработает на новое уже никогда.

Было у моих знакомых еще скучное в-третьих: за «пределами» «республики» их никто не ждал. Никто и нигде, чтобы выезжать и где-то начинать с ноля... В общем, они остались здесь. А внучке самое время было выбирать, куда поступать.

У них всегда ориентир был только на высшее образование. Тем более, после войны его ринулись получать вокруг просто все – даже те, кому оно не было нужно совсем. Заминка в выборе «вуза» оказалась только в местных «дипломах», которые котируются только здесь, по месту. Но поскольку они никуда ехать и не планировали, а учить ребенка было нужно, они размышляли только о выборе специальности. Решили охватить по максимуму – поступать на дневное и заочное, на гуманитарную специальность и экономическую. Чтобы дать ей в будущем больше шансов найти себя. Выжать, так сказать, из нового времени все.

Девочка посмотрела на царящий в «вузе» хаос, когда из двадцати пяти студентов ее группы дневной формы обучения, заявленных на бумаге, ходили от случая к случаю то три человека, то пять, а сами «преподаватели» махнули на многие вещи рукой, и отказалась ходить на занятия

На дневном отделении – «стипендия» в 1445 рублей, на заочное повезло попасть на «бюджет». И к этому добавилось самое неожиданное, девочка посмотрела на царящий в «вузе» хаос, когда из двадцати пяти студентов ее группы дневной формы обучения, заявленных на бумаге, ходили от случая к случаю то три человека, то пять, а сами «преподаватели» махнули на многие вещи рукой, и отказалась ходить на занятия. Не бросила, а именно отказалась, найдя себе работу в местном коммерческом центре, которых вокруг пруд-пруди.

Родители, вроде, были против, но доводы у ребенка были железные: помочь семье и попрактиковаться в будущей специальности (а, если не вникать, «диплом» экономиста и работа по снятию украинских пенсий через электронный банкинг, действительно очень похожи). Довод с деньгами сработал на рассеивание первой половины родительских сомнений – жизнь сейчас и вправду тяжелая, а девушке хочется одеться, иметь карманные деньги, – а довод с практикой по будущей специальности помог развеять их сомнения на оставшуюся часть.

С утра и до вечера она улыбается старикам, снимая их пенсии под 5% комиссии. Улыбается и привечает бодрых бабушек. Снимает с «карты мигранта» и детские деньги

В общем, девушка вместо пар ходит на работу, хотя учится на дневном отделении. И, кстати, очень гордится своей предприимчивостью. Это примерно как попасть под машину, но радоваться, что уцелел телефон. Где-то так и у нее. С утра и до вечера она улыбается старикам, снимая их пенсии под 5% комиссии. Улыбается и привечает бодрых бабушек. Снимает с «карты мигранта» и детские деньги. Особых сложностей нет – пополнить телефон, снять или положить деньги на карточку. Она всему за неделю стажировки научилась, чему там особенно учиться?

И, кстати, родители тоже ею гордятся, что она не болтается по вечерам, а все время при деле, да еще и сама себе на жизнь зарабатывает. Даже если бы она училась, не работая, вопрос денег так остро в семье не стоял, но девушка решила все вот так – жить самостоятельной жизнью.

Не то, чтобы я критикую или против. Мне-то, собственно, что. Я об общей системе ценностей. Сужу только по поступкам. Вопрос заработка в семье остро не стоял. Но девушка «учебе» предпочла работу. Непыльной «учебе» на интереснейшей специальности сидячую однотипную работу по обслуживанию стариков. Это же целый конвейер, поток. Изо дня в день одно и то же.

Даже «дипломную работу» по ее гуманитарной специальности можно заказать за 20000 рублей у «преподавателей», что те предлагают не скрывая

И еще я о качестве знаний хочу сказать. Она попробовала учиться. Не зацепило. Показалось легко. Показалось, что все можно, скачав из интернета, сдать. А где так нельзя, можно заплатить. И снова все легко. Даже «дипломную работу» по ее гуманитарной специальности можно заказать за 20000 рублей у «преподавателей», что те предлагают не скрывая. И все это показалось пресным, скучным, не для нее. Сидеть, писать, слушать, готовиться… Если можно прибежать на час-другой во время сессии и все решить. Где-то ответом, где-то деньгами.

И даже не явившись в срок, потеряет она всего лишь «стипендию», потому что никого не отчисляют, сохраняя ставки и кадры в пересчете на студентов

И даже не явившись в срок, потеряет она всего лишь «стипендию», потому что никого не отчисляют, сохраняя ставки и кадры в пересчете на студентов. Тем более что она реально работает от «учебы» всего в десятке метров. Не чета тем, кто покоряет Москву или сидит в окопах, числясь студентом дневного отделения.

Кого только она не повидала за первые месяцы своей дневной формы – и «разведчиков», и «командиров». У тех вообще ни на что времени нет никогда. Они влетают в «вуз» так, будто им дали не больше пяти минут на «учебу». И в сравнении с ними она – просто образцовая студентка.

А мне отчего-то обидно. Вспоминается романтика моей студенческой жизни. Не богатой, но яркой событиями, встречами, мечтами. Начать работать – украсть у себя этот самый лучший кусок жизни. Мать говорила мне: «Работать ты будешь всю свою жизнь. Насладись учебой». Мне непонятно это было тогда. А теперь я слушаю истории об умнице-студентке и понимаю, как много она теряет сейчас. Обкрадывает сама себя. Я молчу, не вмешиваюсь. Не хочу показаться навязчивым с ненужными советами. Да и что советовать-то? Бросить работу, которой она так гордится? Сесть на 1445 рублей стипендии, которых не хватит ни на что?

Это как найти коммерческий центр с самым меньшим процентом комиссии. И радоваться тому, что смог покорить время, совместив невозможное. Не видя главного – в мелочах теряется сама жизнь

И человек, попробовавший вкус денег, никогда не откажется уже от возможностей. Поэтому я молчу в тряпочку, понимая, что времена и нравы сейчас другие. Не моего времени. Каждый старается урвать что-то свое, по-быстрому, выйти на больший процент по нынешней жизни. Поступить учиться, найти работу, числиться и уехать, работать и, типа, учиться… Это как найти коммерческий центр с самым меньшим процентом комиссии. И радоваться тому, что смог покорить время, совместив невозможное. Не видя главного – в мелочах теряется сама жизнь. И суетливый и хаотичный процесс остается процессом ради процесса, не неся за собой ровным счетом ничего.

Виталий Коршунов, преподаватель, город Луганск

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Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода