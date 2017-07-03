Гарри Поттер сформировал представления о мире целого поколения – реальных политиков сравнивают с героями Поттерианы, а каждый второй кидалт продолжает выбирать – за Гриффиндор он или за Слизерин.

Простой флэшмоб в Твиттере "Сформулируй взрослую жизнь в пяти словах":

Нет, мне завтра на работу

Понятия не имею, чем занимаюсь

Куда делись все мои деньги?

Можно мне еще немного вина?

Но самый популярный ответ конечно же: письмо их Хогвартса не пришло.

Вселенная Гарри Поттера сформировала целое поколение. Люди младше 35, не открывшие ни одной книги, не посмотревшие ни одного фильма – встречаются так же редко, как единороги в Запретном лесу.

И нет ничего удивительного в том, что каждое поколение ищет аналогии с происходящим в реальности в поп-культуре. Почти несколько десятилетий миром правил космос – Звездные войны, Зигги Стардаст и пауки с Марса, космическая Одиссея 2001.

Вместе с «холодной войной» сошла на нет и Великая галактическая, уступив истории про юного волшебника, который живет хоть и в мирное время, но постоянно ждет подвоха. И, конечно же, не зря.

В начале нулевых главного злодея вселенной Гарри Поттера – лорда Волдеморта – сравнивали с Осамой бин Ладеном. Враг номер один и его пожиратели смерти скрывались в заброшенных домах и готовились к атакам.

Новые времена – новые герои. Начало тренду положила сама Джоан Роулинг, сравнив с лордом Волдемортом тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа и его идею запретить мусульманам въезд в США. Читатели идею радостно подхватили.

И вот уже на Buzzfeed появляется тест "Кто это сказал – Стив Бэннон или Волдеморт", студенты Гарварда организуют свою Армию Дамблдора – чтобы выступать против политики Дональда Трампа. А в браузере Google Chrome появляется дополнительная опция – заменить имена членов администрации Трампа на имена пожирателей смерти.

Достается, разумеется, не только Трампу. Владимир Путин, Виктор Орбан, Найджел Фарадж и даже Марин Ле Пен – всех их время от времени сравнивают с Темным Лордом. Только британскому премьеру Терезе Мэй повезло. Ну или не повезло. До абсолютного зла, по мнению оппонентов, миссис Мэй не дотягивает. Ее альтер-эго в "поттериане" – Долорес Амбридж – чиновница, мешающая Гарри Поттеру жить.

К поколению Гарри Поттера немало претензий у тех, кому кажется, что реальная политика чуть сложнее, чем битва добра с абсолютным злом.

Противники постоянных сравнений злодея недели с Тем-кого-нельзя-называть давно запустили свой собственный хэштэг – "прочитай другую книгу".

А сайт Поттермор, интерактивная энциклопедия вселенной волшебников, запустил новый проект – каждый месяц здесь будут защищать не самых положительных персонажей "поттерианы".

И не стоит забывать, что даже без Волдеморта государственный строй в волшебном мире больше похож на тоталитаризм, чем на классическую либеральную демократию.

Единственное уважаемое издание "Ежедневный пророк" полностью контролируется Министерством магии. Чиновники самого высокого уровня решают, о чем стоит и не стоит знать обычным волшебникам, а альтернативным СМИ затыкают рот. Кто будет министром магии решает волшебный совет, а не всенародное голосование. Впрочем, и сам совет никто не выбирает. Нет и разделения ветвей власти: министр возглавляет волшебный суд, а дела в нем разрешаются (или пропадают) весьма волшебным образом.

Масштабная коррупция, взяточничество, усиленный контроль над образованием, свидетельства пыток, дискриминация волшебных существ. Стоит задуматься – действительно ли фанаты Гарри Поттера хотят жить в его мире.