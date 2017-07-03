Война продолжается ‒ взрывы звучат не только на линии соприкосновения. В Киеве и неподалеку от прифронтовой Константиновки погибли два полковника ‒ украинской военной разведки и Службы безопасности. Обстоятельства похожи ‒ в обоих случаях взорвали служебные автомобили. Почему те, кто должен предотвращать подобное, сами стали жертвами? И какие задачи они выполняли в последнее время, выясняли журналисты проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии».

​

Один день, один почерк. Два полковника. Офицер разведки Минобороны погиб в Киеве. Сотрудник контрразведки СБУ ‒ на Донбассе.

Это или трагическое стечение обстоятельств, или целенаправленный способ показать, кто здесь хозяин

​«Это или трагическое стечение обстоятельств, или целенаправленный способ показать, кто здесь хозяин», ‒ рассуждает бывший сотрудник спецподразделения СБУ Андрей Дубовик.

Андрей Дубовик погибшего в Киеве Максима Шаповала знал лично. В двухтысячных они служили в одной разведывательной части. Весной 2014-го года оба отправились на Донбасс, хотя там и не встречались.

«Все в одной песочнице варимся. Не секрет, то, что происходит ‒ для кого-то война, а для кого-то мать родная. Так вот это не касается Макса. Макс ‒ военный, и ничем, кроме своих профессиональных обязанностей, не занимался», ‒ рассказывает Дубовик.

Но что скрывается за словосочетанием «профессиональные обязанности» ‒ тайна за семью печатями.

«Чем занимается разведчик? Разведчик собирает информацию, а некоторые подразделения проводят акции на линии фронта и в тылу», ‒ объясняет бывший сотрудник спецподразделения СБУ.

Сбор материалов по агрессии Российской Федерации – это достаточно серьезный мотив

​«Сбором материалов по агрессии Российской Федерации: ее военным преступлениям и преступлениям против человечности для Гааги. То есть я думаю, что это достаточно серьезный мотив», ‒ говорит офицер запаса, руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко» Мирослав Гай.

Впрочем сбором подобных доказательств занимается все управление. На сайте ГУР целый раздел так и называется ‒ «Вооруженная агрессия России против Украины»: от новейших систем радиоэлектронной борьбы и арткомплексов до гранатометов и стрелкового оружия ‒ все, что так или иначе было зафиксировано на Донбассе.

«Есть фотографии со спутников, есть фотографии с беспилотных аппаратов, есть перехваченные переговоры», ‒ отмечает Мирослав Гай.

Какие данные конкретно получены усилиями погибшего разведчика? И почему российские спецслужбы, если это действительно дело их рук, жертвой выбрали именно полковника Шаповала?

«Он не публичный человек, по большому счету, его фотографии где-то найти нереально. Месяц должны были хорошо водить его: изучать образ жизни, на чем передвигается, где можно и каким образом его ликвидировать», ‒ говорит Андрей Дубовик.

​Террор или месть?

Сепаратистские паблики в соцсетях распространяют версию, что это месть за убийство боевика «Моторолы», которое в Донецке якобы мог организовать Шаповал.

«С той охраной, которая у него («Моторолы» ‒ КР) была, и с теми мерами безопасности, которые там были, я думаю, что это могла сделать только Российская Федерация, наши бы так не рисковали из-за какого-то алкоголика. А у нас погибают, извините, кадровые военные, полковники...», ‒ замечает Мирослав Гай.

В тот же день, когда в Киеве взорвали «Мерседес» с разведчиком, вблизи Константиновки в воздух взлетел еще один автомобиль ‒ с контрразведчиком. «Оно как бахнет и сверху дым пошел. Пожарные подъехали, вызвали скорую», ‒ рассказывает свидетель этого события.

Полковник Службы безопасности Украины Юрий Возный погиб. Двое силовиков ранены.

​«Потеряли бдительность, я не знаю, как это назвать. Образцово-показательная казнь ‒ тоже можно сказать, но опять же: как можно такое допустить?! Это минус профессионализму», ‒ констатирует Андрей Дубовик.

«Нет ли очевидной или неочевидной связи между этими трагедиями ‒ это должна устанавливать прокуратура», ‒ отмечает Мирослав Гай.

​Что привело контрразведчиков на окраину села Ильиновка ‒ практически на кладбище? Какие задачи в тылу выполнял Максим Шаповал, какую информацию собирал? Это, очевидно, так и останется тайной, по крайней мере, в ближайшее время.

«Мы обычные смертные в этом плане и мы не можем быть сейчас в курсе ‒ как и что собиралось. Но, поверьте мне, впоследствии по истории вы узнаете, что наши спецслужбы тоже проделывали определенную серьезную работу», ‒ говорит Мирослав Гай.

Имена организаторов и исполнителей убийств украинских силовиков ‒ будут ли они записаны в учебниках по истории? Вопрос к следствию остается открытым.