Они перешли «красную черту»

На уходящей неделе в Донбассе взят в плен, как заявляют в Киеве, российский военный-контрактник, а рядом с аннексированным Крымом задержаны два российских пограничника. Кроме того, в Киеве и Донецкой области в один день в результате терактов погибли два полковника из элитных подразделений Минобороны и Службы безопасности Украины.

Накануне Дня конституции, 27 июня, Украина подвергалась самой масштабной кибератаке. Из строя были выведены тысячи компьютеров, парализовало на некоторое время работу государственных и частных предприятий, магазинов, банков, киевского метрополитена, аэропорта Борисполь и даже Чернобыльской АЭС. В тот же день произошло сразу два теракта – утром на пересечении улиц Соломенской и Механизаторов в Киеве был подорван автомобиль "Мерседес", в результате взрыва погиб полковник украинской военной разведки Максим Шаповал, а ближе к вечеру 27 июня в Константиновском районе Донецкой области взорвался автомобиль "Опель Вектра", в котором находились четверо сотрудников СБУ, и погиб один из них – полковник Юрий Возный, руководивший отделом контрразведки спецслужбы, еще трое получили серьезные ранения. Украинские власти убеждены, что за двумя последними терактами и кибератакой стоят российские спецслужбы.

Погибший Максим Шаповал принимал активное участие в боевых действиях в Донбассе, в том числе на временно оккупированной территории, был командиром первой группы "киборгов" – украинского спецназа, освобождавшего аэропорт Донецка.

"Максим Шаповал занимался сбором и передачей информации, документированием присутствия российских войск на нашей территории и их боевого применения. И все документы, проходившие через него, использовались Министерством юстиции Украины для Международного уголовного суда в Гааге для выдвижения обвинений РФ в ее участии в вооруженном противостоянии в Донбассе. Поэтому человек, накопивший такой большой объем информации, доказательной базы об участии в конфликте на востоке Украины именно регулярных российских войск, мог представлять угрозу для руководства РФ", – отмечает военный эксперт Олег Жданов.

Данные о погибшем контрразведчике СБУ Юрии Возном остаются закрытыми. Президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил Шаповалу звание генерал-майора, а Возного наградил орденом "За мужество". Согласно одной из версий, теракты могли подготовить в так называемых Донецкой и Луганской "народных республиках" в качестве возмездия. По мнению военного обозревателя Алексея Арестовича, убийства украинских офицеров связаны с ликвидацией боевиков "ДНР" – "Мотролы" и "Гиви", но вряд ли месть является целью организаторов этих терактов:

"Однозначно связано, но является ли месть целью? Я так не думаю, – говорит Арестович. – Это переход к новым способам действий, которые до этого находились за "красной чертой" и, например, российским руководством не одобрялись, либо такая задача не ставилась. Но теперь, видимо, ставится, и они перешли к этой деятельности. В 2015–2016 годах было много терактов в Харькове и Одессе, но при этом не гибли военнослужащие. Тогда подрывались объекты инфраструктуры: мосты, железная дорога и даже Управление службы безопасности Украины в Одесской области, но, повторюсь, подрывали так, чтобы было без жертв. Теперь перешли к непосредственной ликвидации украинских офицеров, руководителей важных силовых подразделений. Это эскалация. Она еще не широкомасштабная, она точечная, это смена существующих между сторонами правил игры. Вероятно, что эти теракты свидетельствуют и том, что конфликт в Донбассе вовсе не близится к завершению, а продолжает развиваться. Нам необходимо менять систему мероприятий по охране и обороне не только по всей линии фронта и в зоне конфликта, но и по всей территории Украины. Мы заснули в Европе, а проснулись в Израиле, и, соответственно, нам нужно строить подобную систему. Мы вступили в продолжительное цивилизационное противостояние с Россией, и нам следует принимать системные меры".

С начала года в Украине произошло около десяти терактов и неудавшихся покушений. Сейчас звучат предложения, что убийства в марте экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова в Киеве и заместителя начальника управления контрразведки СБУ полковника Александра Хараберюша в Мариуполе, а также попытка покушения в украинской столице на лидера чеченского сопротивления Адама Осмаева – звенья одной цепи.

Я больше чем уверен, что последние и предшествовавшие им теракты – звенья одной цепи, которая ведет на Лубянку

"Те, кто специализируется на таких расследованиях в правоохранительных органах, убеждены, что это дело российских спецслужб. Использовались ли для этого люди из так называемых "ДНР" и "ЛНР"? Вполне возможно. Но все равно за этим стоят спецслужбы соседней страны. Это свидетельствует о том, что на самом деле никакого внутреннего конфликта у нас ни с какими "ДНР" и "ЛНР" не существует. "ДНР" и "ЛНР" – всего лишь вывески, за которыми стоят Кремль, российская армия и российские спецслужбы. Я больше чем уверен, что последние и предшествовавшие им теракты – звенья одной цепи, которая ведет на Лубянку, в Москву и, по сути, означает переход спецслужб России к новой форме гибридной войны против Украины с целью раскачать и дестабилизировать ситуацию в нашем государстве. Представьте себе, какие чувства испытывал в тот день, 27 июня, среднестатистический украинец, киевлянин. Утром взрыв автомобиля, гибнет высокопоставленный офицер украинской военной разведки, в обед – хакерская атака на ключевые госучреждения, предприятия и так дальше. Цель Кремля – посеять панику в украинском обществе, создать атмосферу страха", – убежден депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Примечательно, что днем раньше, 26 июня, Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении поджога офиса партии "Батькивищина" Юлии Тимошенко. Таким образом, как заявили в СБУ, российские спецслужбы пытались поссорить Тимошенко с властью и спровоцировать в стране массовые акции протеста.

Между тем в начале уходящей недели стало известно, что в районе села Желобок Луганской области украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу так называемой "ЛНР". В ходе операции был убит российский капитан Александр Щербак, еще один российский военный – уроженец Алтайского края, 23-летний ефрейтор Виктор Агеев – попал в плен. В российском военном ведомстве отрицают, что Агеев служил у них по контракту, однако его мать Светлана Агеева в интервью "Новой газете" фактически поставила под сомнение это заявление. По ее словам, ранее она верила, что на территории Украины российских военных нет.

"Когда смотрела телевизор, думала, что мы там (в Ростовской области) охраняем нашу границу, ну как мы… мы – россияне. Знала, что там очень опасно. Переживала (за Виктора). Тем более разведка. Но я верила, что нас там нет, на Украине. Были же официальные заявления, что наши там не присутствуют", – говорит Светлана Агеева.

Точно так же в Минобороны России отказались от своих военных более двух лет назад, когда в плен в Донбассе попали российские спецназовцы Евгений Ерофеев и Александр Александров.

За несколько дней до того, как Виктор Агеев попал в плен, украинские военные задержали в Донбассе "перепутавших" направление двоих выпускников Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, а в ночь на пятницу, 30 июня, в Херсонской области – двоих российских пограничников. Их задержали без документов и оружия на берегу Перекопского залива, куда они переправились из Крыма на лодке, и впоследствии по решению Каланчакского райсуда их арестовали на 15 суток. Во время допроса россияне (один из них в звании старшего лейтенанта, второй – старшего сержанта) заявили, что "выполняли роль нарушителей границы на учениях, но сбились с маршрута". О потере двух своих военных на учениях вблизи крымского города Армянск 30 июня объявила ФСБ России. Тем временем украинские волонтеры обнаружили в соцсетях страницу, вероятно, одного из арестованных российских пограничников, который фигурирует там под фамилией Владимир Кузнецов из города Благовещенска Амурской области России.

Так было и раньше, но именно летом они (российские военные) начинают больше "заблуждаться", потому что когда вокруг буйная растительность, очень легко оказаться на другой стороне

"Работают диверсионно-разведывательные группы. У пограничников есть отдел, бойцам которого ставят задачу зондировать территорию противника, приграничных районов и, вероятно, именно такую задачу выполняли задержанные возле Крыма российские военнослужащие ФСБ. Война – она проявляется многогранно, и сейчас из-за того, что нет активных боевых действий (в Донбассе), мы наблюдаем вот такие шпионские операции российских спецслужб на нашей территории", – полагает Олег Жданов.

А вот как объясняет последние случаи проникновения на украинскую территорию российских военных Алексей Арестович:

"Так было и раньше, но именно летом они (российские военные) начинают больше "заблуждаться", потому что когда вокруг буйная растительность, очень легко оказаться на другой стороне. И те из них, кто неверно рассчитал и маршрут, попадаются. И такие случаи участились, я думаю, во-первых, в связи с легкой активизацией этой позиционной войны в серой зоне – кто кого, и при попытках вести разведку, как в последнем случае с Крымом, а во-вторых, из-за незнания местности и сложных природно-погодных условий".

Общественные активисты и правозащитники призывают обменять российских пограничников на арестованных в минувшем году по сфабрикованным обвинениям в терроризме в аннексированном Россией Крыму и до сих пор содержащихся под стражей украинцев, в частности, на Евгения Панова, который лишен права на нормальную защиту и постоянно подвергается пыткам.

На фоне последних событий в Украине министр обороны Степан Полторак в пятницу после встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сделал громкое заявление. По его словам, Украина считает угрозой предстоящие осенью российско-белорусские военные учения "Запад-2017" у своих границ и готова на них адекватно реагировать. Еще несколько месяцев назад во время встречи в Украине с президентом Петром Порошенко его белорусский коллега Александр Лукашенко заверил, что маневры "Запад-2017" не превратятся в подготовку к вторжению России в Украину. Но есть ли такая опасность? На этот вопрос отвечает военный эксперт Олег Жданов:

"Что касается учений в Белоруссии, то верить Лукашенко, конечно же, нельзя, потому что в данном случае Лукашенко уже просто не контролирует ситуацию. Де-факто Белоруссия была оккупирована российскими войсками летом 2014 года, когда Лукашенко разрешил ввести на территорию своей страны почти восьмитысячный контингент регулярных российских войск. Учения "Запад–2017" не что иное, как демонстрация силы в первую очередь для блока НАТО и во вторую очередь – для создания угрозы, в том числе и Украине в плане вторжения на нашу территорию с севера, фактически с двух направлений: восточного и северного. Думаю, что после этих учений ВС России, если говорить с иронией, забудут пару тысяч своих военных на территории Белоруссии и создадут там ударную группировку".

В российско-белорусских учениях "Запад-2017", которые планируются с 14 по 20 сентября, официально заявлено участие до 13 тысяч военных. В том, что эти маневры могут быть использованы для нападения на Украину, сомневается депутат Верховной Рады Антон Геращенко:

Путин не будет совершать никаких нападений, не будет отдавать приказ о полномасштабных боевых действиях, он делает ставку на то, чтобы развалить Украину изнутри

"Выгодно ли диктатору Владимиру Путину развязывать широкомасштабные боевые действия против Украины на сегодняшний день? Не выгодно. По той причине, что прирост территорий России за счет крови, смертей не даст ничего. Он ведь даже не может объяснить российскому народу сейчас, что делают российские солдаты на территории оккупированного Донбасса. По Крыму ситуация более понятная. Зомбировали 25 лет свой народ, что Украина украла у России Крым. Но, скажем, по Житомирской, Ровенской областям или по Киеву объяснять людям будет совершенно нечего. Поэтому проведение данных учений, это, с одной стороны, попытка показать и Лукашенко, и всему миру, что Белоруссия – это фактически задний двор РФ, вассал России. Между Белоруссией и Россией есть огромное количество договоренностей о совместном использовании вооруженных сил, противовоздушной обороны и так далее, поэтому учения призваны показать всем, и в первую очередь Лукашенко и белорусскому народу, что они хоть и независимая страна, но будут делать то, что им скажет Путин. Поэтому я не ожидаю прямой военной агрессии на Украину со стороны РФ. Сейчас, судя по последним событиям, у них ставят задачу и дальше вести информационно-пропагандистскую войну против Украины, подрывать и без того невысокое доверие к нашей власти, которая зачастую своими действиями сама показывает народу свою неэффективность, и совершать террористическо-диверсионные акты. Путин не будет совершать никаких нападений, не будет отдавать приказ о полномасштабных боевых действиях, он делает ставку на то, чтобы развалить Украину изнутри и на президентских выборах 2019 года в Украине привести к власти того кандидата, который пообещает навсегда сделать Крым российским", – считает депутат Верховной Рады Антон Геращенко.