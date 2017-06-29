Газета The New York Times размышляет над настоящей целью кибератаки на Украину, произошедшей 27 июня. Американский аналитический центр Atlantic Council объясняет, что слабая система здравоохранения в Украине угрожает национальной безопасности государства. А новостной портал Newsweek предлагает шаги для защиты от агрессии России.

Американская газета The New York Times размышляет над кибератакой на Украину, которая произошла 27 июня. В статье отмечается, что ‒ в отличие от других подобных случаев ‒ целью этой атаки было не требовать деньги, а парализовать важные компьютерные системы в стране.

Автор ссылается на слова Крэга Вильямса ‒ технического исследователя в американской технологической компании Cisco, который отмечает, что кибернападение не просто так было осуществлено именно накануне Дня Конституции Украины. А бывший заместитель директора по разведке и компьютерным операциям при Центре правительственной связи Великобритании, комментируя ситуацию, отметил, что эта атака никак не связана с желанием обогатиться, а, скорее всего, направлена на то, чтобы выявить, как работают крупные компании и правительственные учреждения в Украине, отмечается в статье.

Карл Бильдт ‒ шведский политический деятель, дипломат, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям: «Кибератаки ‒ это новая часть усилий, направленных на дестабилизацию Украины. Отключить, уничтожить, дестабилизировать»

Издание поясняет, что сейчас необходимо понять, откуда этот вирус появился, ведь участие России еще надо доказать, что, возможно, никогда не удастся. И нападающим все же удалось посеять хаос в стране, ведь программа M.E.Doc, на которую была направлена атака, является обязательной для использования во многих украинских предприятиях и правительственных организациях.

Автор отмечает, что подозрения об участии России также подпитываются тем, что накануне кибератаки в Киеве был убит офицер военной разведки Максим Шаповал, который стал еще одной жертвой в серии убийств оппонентов и критиков России в Украине. В дополнение, не следует забывать, что эта атака произошла в контексте военной агрессии России на востоке Украины и во времена торговой войны между Россией и Украиной, отмечает издание.

Статья цитирует слова Ивана Лозового ‒ директора Института государственности и демократии, по мнению которого именно «россияне заинтересованы в том, чтобы Украина имела как можно больше проблем».

Как пишут Елена Кочерук и Алекс Джонсон для американского аналитического центра Atlantic Council, российская военная агрессия против Украины продолжается уже не один год, и существует еще одна проблема внутри Украины, которая также угрожает национальной безопасности страны ‒ это слабая система здравоохранения.

По мнению авторов, многочисленные проблемы в системе здравоохранения в Украине делают страну уязвимой перед внешним агрессором, который хочет нажиться на слабости соседа. К этим проблемам относятся коррумпированные схемы закупок для больниц, устаревшее оборудование в поликлиниках и коррупция среди руководителей медицинских учреждений, говорится в статье. Важным является тот факт, говорится в статье, что «половина украинцев вообще не пользуются услугами здравоохранения, потому что люди не могут позволить себе неофициальные платежи, о которых просят врачи, несмотря на то, что Конституция Украины предусматривает бесплатное медицинское обслуживание».

Авторы приводят пример Влада Жуковского ‒ студента, который пытался выпрыгнуть из окна госпиталя из-за того, что он уже не мог терпеть боль, а доступа к необходимым препаратам у него не было, ведь «устаревшее регулирование предоставления пациентам морфия не позволяло медикам давать ему необходимую дозу». В результате ‒ парень умер от рака мозга в 2010 году. Такие истории являются частым явлением в Украине, объясняется в статье.

Похожая ситуация и с медицинским обслуживанием украинских бойцов, которым не оказывается необходимая помощь в полном объеме, в то время как «основные услуги, такие как здравоохранение, являются стратегическими компонентами устойчивого государства», убеждены авторы. Но, как отмечают Кочерук и Джонсон, «выдающиеся парламентские фракции по-прежнему решительно выступают против изменений» в сфере медицинской реформы, и, вероятно, реформы не будет в ближайшие годы.

В выводах отмечается, что международное сообщество должно обратить внимание на эту проблему, без сомнения касающуюся вопроса национальной безопасности Украины.

Новостной портал Newsweek размышляет над тем, «как защититься от путинской агрессии». Издание напоминает, что Россия ведет в Украине гибридную войну, представляющую собой «стратегию, которая сочетает традиционные и нетрадиционные военные тактики и может включать смесь энергетических угроз и угроз безопасности, пропаганду, кибератаки и использование организованной преступности вместе с традиционными военными возможностями, такими как использование сухопутных войск, танков и самолетов». В российском арсенале существует много различных методов, которые также учитывают использование православной церкви для влияния на людей или использование социальных сетей для распространения российской пропаганды.

По мнению автора, разработка тактик по противодействию методам России должна стать приоритетом для стран Запада и НАТО, которым есть чему научиться у Украины, ведь она имеет дело с российской гибридной агрессией уже не один год. В статье отмечается, что прежде всего необходимо открыть отдельный центр передовых технологий по изучению гибридной войны в Украине, ведь это будет способствовать развитию отношений Украины и НАТО и обеспечит конструктивный диалог между ними. Автор объясняет, что в случае создания такого центра, «знание Украины о методах противодействия гибридной войне могли бы существенно расшириться», что было бы выгодно как самой Украине, так и странам-членам НАТО.

Статья предупреждает, что гибридные угрозы со стороны России не только не прекратятся в ближайшее время, но и могут расти, а поэтому создание центра для изучения и борьбы с гибридной войной в Украине «является залогом будущей безопасности Украины и НАТО».