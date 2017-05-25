Охота на информационную «утку» Кремля

Берлин – Немецкие политики смущены тем, что выборы в Бундестаг могут подвергнуться манипуляциям извне. Это «извне» имеет для них конкретное направление: из России. Хотя Москва, в свою очередь, категорически опровергает все обвинения. Однако, служба безопасности ФРГ предупреждает о новой разновидности криминала: шпионаж, манипуляция, дезинформация – все «приправы» гибридной войны, которая, по словам президента Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганса-Георга Маассена, задела немецкие политические партии и парламентские фракции. Сейчас кибератаки рассматриваются на уровне террористических актов.



Нагнетание ситуации – обычное дело популистских партий. Но сейчас предупреждения о возможности новых терактов в ФРГ, а также влияния на выборы в Бундестаг поступает от самого высокопоставленного человека в Службе конституционной защиты – ее президента Ганса-Георга Маассена. Он также считает, что традиционные СМИ, как и государство, имеют недостаточно средств для противодействия современным цифровым технологиям. Между тем, отмечает Маассен, преступники используют интернет и социальные масс-медиа для распространения пропаганды и фальшивых сообщений.

Информационное поведение людей в социальных сетях, которое изменилась в последние годы, стало идеальными воротами нападений с помощью целенаправленной дезинформации

«Информационное поведение людей в социальных сетях, которое изменилась в последние годы, стало идеальными воротами нападений с помощью целенаправленной дезинформации. В конце концов, мы можем только предупреждать, и сами себя, конечно, воспитывать, спрашивая: что делает противоположная сторона? И с какой целью это делается?» – сказал президент Службы конституционной защиты на конференции безопасности в Потсдаме.



Кибератаки в ответ на виртуальные нападения



Противоположная сторона, по мнению подавляющего количества немецких политиков и экспертов, – это Россия, которую уже давно обвиняют во вмешательствах в избирательную гонку за рубежом. Впрочем, во время визита Ангелы Меркель в Сочи Владимир Путин опроверг обвинения в этом. Меркель, в свою очередь, заявила, что не боится возможного российского вмешательства в предвыборную борьбу. Причем она, конечно, знает, что «ведение гибридной войны» играет важную роль в российской военной доктрине.

Было бы целесообразным установить правила, которые бы давали возможности, кроме защиты и противодействия, также отслеживание и, при необходимости, – обезвреживание серверов за рубежом

Вместе с тем президент Федеральной разведывательной службы (BND) Бруно Каль отмечает все большее количество признаков, свидетельствующих, что «за кибератаками стоят государственные актеры». Такой вывод можно сделать, ознакомившись с огромными затратами, связанными с организацией этих нападений. «Для таких действий необходимы государственные ресурсы», – сказал Каль, анализируя шпионские атаки и последствия саботажа.



По мнению министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера, средством противодействия должна стать, в частности, активизация международного сотрудничества разведывательных служб.



«Было бы целесообразным установить правила, – как международные, так и внутри Германии, – которые бы давали возможности, кроме защиты и противодействия, также отслеживание и, при необходимости, – обезвреживание серверов за рубежом. Ведь полицейские, к примеру, кроме защитных жилетов, имеют также и оружие», – отметил немецкий министр на Первом канале телевидения.



Специалисты в области цифровых технологий, многие политики и эксперты считают, что создания нового вида немецких войск, призванных только защищать киберпространство государства, недостаточно: этим подразделениям следует предоставить возможность одновременно наносить ответный удар, как говорили участники конференции безопасности, в частности генерал Людвиг Ляйнгос.



«На уровне глав государств и правительств было принято решение, что кибернападение является основанием длявступления в действие 5-го параграфа (Вашингтонского договора о создании НАТО – ред.), то есть параграфа о союзничестве, когда нападение на одну страну считается нападением на весь альянс», – сказал немецкий генерал.



Спецслужбы требуют внести изменения в законодательство



Но здесь и начинаются проблемы, потому что из-за сурового распределение власти в Германии спецслужбы не имеют полномочий, чтобы заставить Бундестаг действовать. Они могут только давать ему рекомендации. Но против внесения изменений в законодательство выступают левые партии. Ведь это позволит бундесверу вмешиваться в чужие сети, что повлечет еще большее вооружение виртуальной отрасли. И, по норме Конституционного суда, «решение вопросов войны и мира», в конце концов, принадлежит бундестагу. Но его депутаты не в состоянии голосовать по каждой отдельной кибератаке, объясняет Томас Ярцомбек, эксперт по цифровым технологиям фракции блока христианских и социальных демократов. Хотя и он высказался «за» возможность атак в ответ на кибернападения.



Однако депутат Бундестага считает: «Единственная возможная стратегия, по моему мнению, – это такая же стратегия, применявшаяся во время «холодной войны»: если ты отключаешь мою атомную станцию, то я отключаю твою. Поэтому нужно применять эффективные меры сдерживания».

Для спокойствия общества необходимо повысить уровень информационной безопасности объектов критически важной инфраструктуры

Между тем на днях, на фоне недавних международных кибератак, министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Александер Добриндт в интервью газете Passauer Neue Presse высказался за введение жесткого законодательства в области информационной безопасности: «Для спокойствия общества необходимо повысить уровень информационной безопасности объектов критически важной инфраструктуры, прежде всего водоснабжения и энергоснабжения, транспортной и финансовой сети, а также системы здравоохранения», – считает немецкий министр.



Также Ганс-Георг Мааcсен требует, чтобы ФРГ в киберпространстве могла проводить атаки в ответ. Похищенные данные на серверах хакеров должны уничтожаться, считает он, чтобы они не могли распространяться дальше. Кроме того, сейчас ведомства безопасности располагают информацией о «большом количестве инфраструктурных серверов, с которых происходили кибернападения».



Обезопаситься от угроз хакеров



Внутри страны этого можно достичь с помощью сотрудничества с провайдерами. За пределами страны для этого нужны другие меры, «чтобы и там такие серверы не создавали для нас угрозы». Для таких атак в ответ Бундестаг должен сначала предоставить Службе защиты конституции, в частности разведывательной, широкую правовую основу. Она, а также Бундесвер должны нести ответственность за эти мероприятия.



Их поддерживает эксперт по вопросам кибертехнологий в Министерстве иностранных дел Германии Томас Фитчен.



«Когда мы говорим, что вооруженный удар должен нанести соответствующий физический ущерб, то и кибератака в ответ должна также быть такой, чтобы ее можно было «измерить», – высказался эксперт на конференции в Потсдаме.



На вопрос, будет ли зарубежное влияние на выборы в Бундестаг, Маассен указывает на увеличение количества признаков на этот счет. Как, например, недавние кибератаки на несколько политических учреждений – депутатские офисы, различные партийные фонды.



В переносном смысле руководитель Службы защиты конституции предупреждает об угрозах из России, называя случай с «нашей Лизой», а также напоминая о «очевидных фальшивках». В частности о сообщениях, что отец кандидата на пост канцлера от социал-демократов Мартина Шульца вроде бы служил комендантом одного из... концлагерей.



Будет ли происходить такое же влияние на ход выборов в парламент в Германии, как это было во время кампании в США, – решение будут принимать в Кремле.