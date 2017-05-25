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Политика

Охота на информационную «утку» Кремля

Участники конференции безопасности в Потсдаме (Фото: Институт имени Гассо-Платтнера)

Берлин – Немецкие политики смущены тем, что выборы в Бундестаг могут подвергнуться манипуляциям извне. Это «извне» имеет для них конкретное направление: из России. Хотя Москва, в свою очередь, категорически опровергает все обвинения. Однако, служба безопасности ФРГ предупреждает о новой разновидности криминала: шпионаж, манипуляция, дезинформация – все «приправы» гибридной войны, которая, по словам президента Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганса-Георга Маассена, задела немецкие политические партии и парламентские фракции. Сейчас кибератаки рассматриваются на уровне террористических актов.

Нагнетание ситуации – обычное дело популистских партий. Но сейчас предупреждения о возможности новых терактов в ФРГ, а также влияния на выборы в Бундестаг поступает от самого высокопоставленного человека в Службе конституционной защиты – ее президента Ганса-Георга Маассена. Он также считает, что традиционные СМИ, как и государство, имеют недостаточно средств для противодействия современным цифровым технологиям. Между тем, отмечает Маассен, преступники используют интернет и социальные масс-медиа для распространения пропаганды и фальшивых сообщений.

Президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маассен (Фото: Институт им. Гассо-Платтнера)
Президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маассен (Фото: Институт им. Гассо-Платтнера)

Информационное поведение людей в социальных сетях, которое изменилась в последние годы, стало идеальными воротами нападений с помощью целенаправленной дезинформации
Ганс-Георг Маассен

«Информационное поведение людей в социальных сетях, которое изменилась в последние годы, стало идеальными воротами нападений с помощью целенаправленной дезинформации. В конце концов, мы можем только предупреждать, и сами себя, конечно, воспитывать, спрашивая: что делает противоположная сторона? И с какой целью это делается?» – сказал президент Службы конституционной защиты на конференции безопасности в Потсдаме.

Кибератаки в ответ на виртуальные нападения

Противоположная сторона, по мнению подавляющего количества немецких политиков и экспертов, – это Россия, которую уже давно обвиняют во вмешательствах в избирательную гонку за рубежом. Впрочем, во время визита Ангелы Меркель в Сочи Владимир Путин опроверг обвинения в этом. Меркель, в свою очередь, заявила, что не боится возможного российского вмешательства в предвыборную борьбу. Причем она, конечно, знает, что «ведение гибридной войны» играет важную роль в российской военной доктрине.

Было бы целесообразным установить правила, которые бы давали возможности, кроме защиты и противодействия, также отслеживание и, при необходимости, – обезвреживание серверов за рубежом
Томас де Мезьер

Вместе с тем президент Федеральной разведывательной службы (BND) Бруно Каль отмечает все большее количество признаков, свидетельствующих, что «за кибератаками стоят государственные актеры». Такой вывод можно сделать, ознакомившись с огромными затратами, связанными с организацией этих нападений. «Для таких действий необходимы государственные ресурсы», – сказал Каль, анализируя шпионские атаки и последствия саботажа.

По мнению министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера, средством противодействия должна стать, в частности, активизация международного сотрудничества разведывательных служб.

«Было бы целесообразным установить правила, – как международные, так и внутри Германии, – которые бы давали возможности, кроме защиты и противодействия, также отслеживание и, при необходимости, – обезвреживание серверов за рубежом. Ведь полицейские, к примеру, кроме защитных жилетов, имеют также и оружие», – отметил немецкий министр на Первом канале телевидения.

Специалисты в области цифровых технологий, многие политики и эксперты считают, что создания нового вида немецких войск, призванных только защищать киберпространство государства, недостаточно: этим подразделениям следует предоставить возможность одновременно наносить ответный удар, как говорили участники конференции безопасности, в частности генерал Людвиг Ляйнгос.

«На уровне глав государств и правительств было принято решение, что кибернападение является основанием длявступления в действие 5-го параграфа (Вашингтонского договора о создании НАТО – ред.), то есть параграфа о союзничестве, когда нападение на одну страну считается нападением на весь альянс», – сказал немецкий генерал.

Спецслужбы требуют внести изменения в законодательство

Но здесь и начинаются проблемы, потому что из-за сурового распределение власти в Германии спецслужбы не имеют полномочий, чтобы заставить Бундестаг действовать. Они могут только давать ему рекомендации. Но против внесения изменений в законодательство выступают левые партии. Ведь это позволит бундесверу вмешиваться в чужие сети, что повлечет еще большее вооружение виртуальной отрасли. И, по норме Конституционного суда, «решение вопросов войны и мира», в конце концов, принадлежит бундестагу. Но его депутаты не в состоянии голосовать по каждой отдельной кибератаке, объясняет Томас Ярцомбек, эксперт по цифровым технологиям фракции блока христианских и социальных демократов. Хотя и он высказался «за» возможность атак в ответ на кибернападения.

Однако депутат Бундестага считает: «Единственная возможная стратегия, по моему мнению, – это такая же стратегия, применявшаяся во время «холодной войны»: если ты отключаешь мою атомную станцию, то я отключаю твою. Поэтому нужно применять эффективные меры сдерживания».

Логотип Института имени Гассо-Платтнера, который организовал конференцию
Логотип Института имени Гассо-Платтнера, который организовал конференцию

Для спокойствия общества необходимо повысить уровень информационной безопасности объектов критически важной инфраструктуры
Александер Добриндт

Между тем на днях, на фоне недавних международных кибератак, министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Александер Добриндт в интервью газете Passauer Neue Presse высказался за введение жесткого законодательства в области информационной безопасности: «Для спокойствия общества необходимо повысить уровень информационной безопасности объектов критически важной инфраструктуры, прежде всего водоснабжения и энергоснабжения, транспортной и финансовой сети, а также системы здравоохранения», – считает немецкий министр.

Также Ганс-Георг Мааcсен требует, чтобы ФРГ в киберпространстве могла проводить атаки в ответ. Похищенные данные на серверах хакеров должны уничтожаться, считает он, чтобы они не могли распространяться дальше. Кроме того, сейчас ведомства безопасности располагают информацией о «большом количестве инфраструктурных серверов, с которых происходили кибернападения».

Обезопаситься от угроз хакеров

Внутри страны этого можно достичь с помощью сотрудничества с провайдерами. За пределами страны для этого нужны другие меры, «чтобы и там такие серверы не создавали для нас угрозы». Для таких атак в ответ Бундестаг должен сначала предоставить Службе защиты конституции, в частности разведывательной, широкую правовую основу. Она, а также Бундесвер должны нести ответственность за эти мероприятия.

Их поддерживает эксперт по вопросам кибертехнологий в Министерстве иностранных дел Германии Томас Фитчен.

«Когда мы говорим, что вооруженный удар должен нанести соответствующий физический ущерб, то и кибератака в ответ должна также быть такой, чтобы ее можно было «измерить», – высказался эксперт на конференции в Потсдаме.

На вопрос, будет ли зарубежное влияние на выборы в Бундестаг, Маассен указывает на увеличение количества признаков на этот счет. Как, например, недавние кибератаки на несколько политических учреждений – депутатские офисы, различные партийные фонды.

В переносном смысле руководитель Службы защиты конституции предупреждает об угрозах из России, называя случай с «нашей Лизой», а также напоминая о «очевидных фальшивках». В частности о сообщениях, что отец кандидата на пост канцлера от социал-демократов Мартина Шульца вроде бы служил комендантом одного из... концлагерей.

Будет ли происходить такое же влияние на ход выборов в парламент в Германии, как это было во время кампании в США, – решение будут принимать в Кремле.

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