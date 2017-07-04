Беспрецедентный случай ‒ в аннексированном Крыму задержали боевика группировки «ДНР» Вадима Погодина. Его арестовали по запросу украинских правоохранителей. Боевика обвиняют в казни 17-летнего украинца из Краматорска. Новость вызвала большой ажиотаж среди боевиков: теперь никто из участников «русской весны» не может чувствовать себя в безопасности. Все же выдадут Погодина Украине или нет? Выясняли журналисты проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии».

Конец мая 2014-го. Донецк. Бои в районе аэропорта. Украинские военные с помощью авиации выбивают боевиков со стратегического объекта.

В это же время в самом городе орудует так называемый батальон «Керчь» во главе с Погодиным. На кадрах одного из российских телеканалов, за день до штурма Донецкого аэропорта, Погодин рядом с лидером группировки «ДНР» Александром Захарченко. На въезде в имение одного из самых богатых людей Украины ‒ Рината Ахметова ‒ он успокаивает толпу протестующих.

«Пройдемся, посмотрите, как живут наши, если у кого есть желание», ‒ восклицал он.

Последние два года Погодин жил в аннексированном Крыму. И вдруг ‒ арест и суд. Его забрали в симферопольский изолятор временного содержания. Судебное решение опубликовали соратники боевика.

«Выбрать Погодину Вадиму Викторовичу, 16 января 1971 года рождения, уроженцу города Донецка, который находится в международном розыске, меру пресечения в виде заключения под стражу для обеспечения возможности его выдачи правоохранительным органам Украины», ‒ говорится в документе.

Преступления Погодина

Новость об аресте Погодина привела учительницу из Краматорска в столицу. Сталина Чубенко только из Генпрокуратуры. Уже третий год женщина пытается добиться справедливого наказания для убийц ее сына.

Трое здоровых, вооруженных мужиков расстреляли замученного, безоружного 16-летнего мальчика

«Трое здоровых, взрослых, вооруженных мужиков расстреляли замученного, безоружного 16-летнего мальчика. Связанного, с надетой на голову футболкой, в которой он играл в КВН. Во время эксгумации я видела своего ребенка со связанными за спиной скотчем руками», ‒ рассказывает мать убитого Степана Чубенко.

Сын Сталины Чубенко ‒ Степан, в самом начале войны на востоке Украины занял твердую проукраинскую позицию. Но весной 2014 года, тогда еще в оккупированном Краматорске, проявлять патриотизм было опасно. Поэтому родители отправили парня в Киев. Вернуться разрешили только после освобождения города. Но решение ехать через Донецк стало для него роковым.

«В материалах уголовного дела, которое заведено в «ДНР», указано, что была у него желто-голубая лента и шарф ФК «Карпаты». Но он вратарь, футболист, он собирал все эти шарфики. Они решили, что если есть шарф, то виноват во всех смертных грехах», ‒ говорит Сталина Чубенко.

Через некоторое время следствие выяснит ‒ Степана Чубенко убили боевики группировки «Керчь», а их предводитель Погодин лично участвовал в расстреле. Его подозревают в причастности и к другим преступлениям, исходя из внутренней переписки боевиков в 2014 году, доступ к которой получили украинские хакеры.

«Украинский киберальянс у нас на сайте выложил скан документа, где были даны показания против него (Погодина ‒ КР) и ряда боевиков. Там черным по белому написано, что парковку с тремя сотнями автомобилей он забрал себе. И потом во время конфликта с гражданином Козаком он его убил, там также указано, где впоследствии было найдено тело господина Козака», ‒ рассказывает представитель сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук.

Арест в Крыму. Реакция боевиков

После ареста Погодина в аннексированном Крыму, на его защиту в России стали сразу несколько депутатов Госдумы. Не выдавать задержанного попросил и один из лидеров «русской весны» Игорь Гиркин (Стрелков). Боевики не скрывают своих опасений ‒ «залечь на дно», даже среди своих, не получается.

Это очень большой прецедент для того, чтобы задержать любого ополченца

«Я считаю, что этот случай просто вопиющий. Это очень большой прецедент для того, чтобы задержать любого ополченца. Так могут поступить с каждым. Соответственно, российская сторона должна отреагировать», ‒ настаивает один из поддерживаемых Россией боевиков Иван Семенов.

Но пока реакции на оккупированном полуострове нет. На территории материковой Украины Погодину грозит максимальное наказание ‒ пожизненное заключение.

Сейчас Погодин арестован на 40 дней. За это время Генпрокуратура Украины должна предоставить все необходимые документы для его экстрадиции. В противном случае ‒ вполне вероятно, боевик сменит помещение симферопольского изолятора не на камеру в киевском СИЗО, а на домашний керченский пляж.

Что может помешать экстрадиции Погодина? Как пояснили в полиции, случай ‒ сложный.

«В связи со статусом Крыма как оккупированной территории, вопрос о сотрудничестве с правоохранительными органами Российской Федерации, о выдаче задержанного, будет решаться на уровне и через Генеральную прокуратуру Украины», ‒ сказал директор департамента коммуникации Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Иными словами, украинская полиция не может напрямую обращаться к «силовикам» в аннексированном Крыму ‒ такая правовая коллизия. Как будет действовать в этой ситуации Генпрокуратура? На запрос «Донбасс.Реалии» в ведомстве пока не ответили. Но выход из юридического тупика есть у аналитиков.

Экстрадиция боевика. Какие рычаги есть у Украины?

«Можно говорить о том, что Россия ‒ государство-оккупант, она осуществляет эффективный контроль над оккупированной территорией в Крыму и поэтому взаимодействие может вестись непосредственно между правительством Украины и правительством России, которая распоряжается в Крыму и имеет возможности задерживать там людей, которые находятся в розыске», ‒ отмечает аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов.

Случай с Погодиным ‒ беспрецедентный. Экстрадиции боевиков в Украину еще ни разу не было, отмечает журналист Денис Казанский.

«Было несколько случаев, когда Россия уже сажала в поезд, и только в Брянске их снимали с поезда. То есть за одну-две железнодорожные станции от границы. Но они не выдавали людей, не довозили. То есть, если это произойдет, это будет большой прецедент, так как этот «Керчь» ‒ достаточно известная фигура в «ДНР», ‒ говорит Казанский.

Есть еще одно препятствие выдачи Погодина. Он слишком много знает. И может подробно рассказать о своем хорошем знакомом ‒ боевике Сергее Дубинском, более известном под позывным «Хмурый». В июле 2014-го Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, подтверждающие его участие в транспортировке российского «Бука», из которого потом сбили Малайзийский боинг.

«Хмурый» ‒ красавчик, я его уважаю. Хотя я ему и не подчинялся непосредственно, но помощь он мне оказывал советами очень правильную, поскольку военный все-таки», ‒ рассказывал о товарище боевик Погодин.

В Украине уже начался процесс заочного осуждения Погодина. Но Сталина Чубенко, мать убитого Степана, верит, что у нее все-таки появится возможность лично посмотреть в глаза боевику в украинском суде.