В Ялте российские силовики арестовали боевика группировки «ДНР», экс-командира батальона «Керчь» Вадима Погодина. Поводом для взятия его под стражу стало то, что он объявлен в международный розыск по запросу украинского бюро Интерпола. В Украине Погодин подозревается в похищении и убийстве 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко. Как будет происходить экстрадиция боевика, пока непонятно, поскольку украинские силовики по политическим соображениям не могут сотрудничать с российскими силовыми органами, находящимися в Крыму.

Вадим Погодин был арестован еще 21 июня, но об этом стало известно только 22 июня. Первыми о взятии под стражу командира группировки «ДНР» заявили его соратники, которые выложили в социальные сети копию судебного решения.

Из него следует, что решение об аресте принимал Ялтинский городской суд, подконтрольный России, по ходатайству прокурора Ялты Максима Юдина. В постановлении говорится, что Погодин был задержан, так как находится в международном розыске. Запрос на его задержание подала Украина, где боевик группировки «ДНР» подозревается в совершении умышленного убийства и похищении человека. Подконтрольный Москве судья принял решение об аресте Погодина на 40 дней – до 30 июля. В течение этого срока он должен быть экстрадирован.

Приказ –​ расстрелять

36-летний Вадим Погодин является заметной фигурой в группировке «ДНР». Среди сепаратистов он известен под позывным «Керчь» и был командиром одноименного батальона. Погодин является уроженцем Донецка. В своих интервью он заявлял, что до конфликта на Донбассе занимался бизнесом.

На территории, подконтрольной Украине, он является фигурантом уголовного дела об убийстве 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко. Этот юноша был активным участником проукраинского движения: как волонтер помогал украинским военным, участвовал в митингах и во время одной из акций снял с городской площади флаг так называемой «ДНР». В июне 2014 года Степан возвращался домой из Киева на поезде через Донецк, где был задержан членами батальона «Керчь», предположительно, за желто-голубую ленточку на рюкзаке. На протяжении нескольких месяцев родителям юноши ничего не было известно о местоположении сына. Им пришлось дежурить возле здания Донецкой ОГА и обращаться к подъезжавшим туда членам группировки «ДНР». Однажды им удалось поговорить с лидером сепаратистов Александром Захарченко. Он пообещал разобраться и на следующий день сообщил родителям Степана, что их сын был расстрелян. Впоследствии стало известно, что Чубенко стали избивать в Донецке после задержания, потом отвезли в поселок Горбачево-Михайловка, где продолжили пытать, а потом расстреляли.

Мать Степана Светлана Чубенко утверждает, что в убийстве ее сына виновны трое боевиков из батальона «Керчь». По ее словам, один из предполагаемых преступников был взят под стражу представителями так называемой «ДНР», остальные сбежали с территории, подконтрольной сепаратистам.

Житель Донецка Роман Манекин в 2015 году разместил на своей странице в Facebook документы, которые, по его словам, являются материалами уголовного дела об убийстве Чубенко, открытого членами группировки «ДНР». Из них следует, что якобы приказ о расстреле юноши из Краматорска отдал командир батальона «Керчь» Вадим Погодин, а привели в исполнение его подчиненные Юрий Москалев и Максим Сухомлинов. По информации Манекина, Москалев в 2015 году находился под арестом в Донецке, а Погодин – скрывался в Крыму.

Краматорское отделение МВД Украины в 2014 году открыло уголовное производство по факту убийства Степана Чубенко. В 2015 пресс-служба Нацполиции Украины объявила, что подозреваемыми по этому делу проходят Вадим Погодин, Юрий Москалев и Максим Сухомлинов.

Реакция Украины и России

При каких обстоятельствах Вадим Погодин был задержан в Ялте – в данный момент неизвестно. Есть только информация от пророссийского боевика Ивана Семенова о том, что якобы Погодин «сам в спокойствии поехал на встречу в горотдел полиции Ялты».

Некоторые сепаратистские лидеры публично осудили задержание их соратника в Крыму и призвали российских силовиков не передавать его украинской стороне. В частности, видообращение с подобным содержанием записал известный пророссийский боевик Игорь Стрелков.

​Не допустить экстрадицию Погодина также призвали двое депутатов Госдумы России: член фракции КПРФ Сергей Шаргунов и «единоросс» Дмитрий Белик, незаконно избранный от севастопольского округа.

«Отдавать земляка за то, что он защищал свою родину, недопустимо, тем более в свете сегодняшних отношений с Украиной», – заявил Дмитрий Белик в комментарии агентству РИА Новости.

Украинская сторона подтвердила, что получила официальное подтверждение того, что Погодин был задержан, по линии Интерпола. Но сложность в вопросе экстрадиции боевика заключается в том, что по политическим соображениями украинские правоохранители не могут напрямую взаимодействовать с российскими силовиками, находящимися в Крыму.

В связи со статусом Крыма вопрос о выдаче задержанного будет решаться на уровне и через Генеральную прокуратуру Украины

​«Мы проинформировали о его (Погодина – КР) задержании инициатора розыска – краматорский отдел Нацполиции в Донецкой области и Генеральную прокуратуру. Но в связи со статусом Крыма, который имеет статус оккупированной территории, вопрос о сотрудничестве с правоохранительными органами в вопросе выдачи задержанного будет решаться на уровне и через Генеральную прокуратуру Украины», – сказал в комментарии для Крым.Реалии спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

В Генпрокуратуре Украины пока никак не комментировали вероятность экстрадиции Погодина. Корреспондент Крым.Реалии направил в ГПУ информационный запрос, однако на момент публикации материала ответ на него еще не поступил.

В случае, если Вадим Погодин попадет на территорию, подконтрольную Украине, ему будет грозить срок от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.