Поможем родным Мусы Мамута

В каждой крымскотатарской семье не понаслышке знают о трагической судьбе Мусы Мамута. 23 июня 1978 года Муса агъа облил себя бензином и поджег возле своего дома в селе Беш Терек (Донское, Симферопольский район). Этот поступок он совершил в знак протеста против дискриминационного отношения к крымским татарам. Спустя пять дней Муса Мамут скончался в больнице от полученных ожогов, а через два дня (30 июня) его похоронили. Со дня того страшного события прошло 39 лет.

На прошлой неделе мне довелось встретиться с родными Муса агъа. Признаться, давно хотел это сделать, чтобы написать материал о жизни его близких. Но в процессе беседы акценты несколько сместились.

В настоящее время старшая дочь Мусы Мамута Диляра ханым с семьей проживает в с. Донском. Недалеко от дома, который 42 года назад приобрел Муса агъа, вернувшись в Крым.

В доме, где произошла страшная трагедия, проживает семья покойного Юнуса Мамута – сына Мусы Мамута. Все это случилось на глазах мальчика, когда ему было 12 лет. К сожалению, Юнус агъа скончался три года назад от тяжелой болезни. Ему было 49 лет. У него остались супруга Эльнара ханым и трое несовершеннолетних детей. Когда я приезжал в Донское, Эльнара ханым отсутствовала. Она занята на двух работах, делает все от нее зависящее, чтобы достойно растить детей.

А теперь об акцентах. Дом, который купил после переезда в Крым Муса Мамут в 1975 году, сейчас находится не в лучшем состоянии. Из-за маленького фундамента и прошествии долгих лет, строение начало проседать, появились трещины, возник риск обрушения дома. Юнус агъа, будучи живым, успел связать коробку арматурой, чтобы избежать разрушения. Наверняка, он привел бы в порядок и крышу, которая требует срочного ремонта. Но его нет...

Внутри дома потолки просели, отделка стала осыпаться. Находиться в некоторых комнатах стало по-настоящему опасно. С учетом того, что в доме живут маленькие дети, решение этого вопроса для семьи Мамут теперь является первостепенным. Но все упирается в финансы. По словам прораба, смотревшего дом, замена крыши обойдется в 700 тысяч рублей. Деньги немалые, если учесть, что трое мальчишек – несовершеннолетние.

Родные говорят, что в прошлом в Донское приезжали зарубежные гости: из Турции, Германии. Они обещали взять ответственность за сохранность дома, выделить средства и привести его в порядок. Но пока это только обещания.

Давайте поможем родным Мусы Мамута, который пожертвовал собой ради жизни крымскотатарского народа на родной земле

Друзья и неравнодушные! Сумма, необходимая на ремонт крыши, немалая, но если объединиться всем вместе, это цифра покажется незначительной. Наверняка, найдется немало желающих, готовых оказать финансовую помощь и внести свою лепту в решение этого вопроса.

Возможно, среди моих френдов есть прорабы или строители, которые могли бы подключиться к проблеме?

Давайте поможем родным Мусы агъа Мамута, пожертвовавшего собой ради жизни крымскотатарского народа на родной земле.

По вопросам оказания помощи можно обращаться к Диляре ханым Мамут (дочери мусы Мамута). Телефон для связи: +7 (978) 880 98 63.

Заир Акадыров, крымский блогер

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(Перепечатка из аккаунта Заира Акадырова в Фейсбуке)