Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который фактически запрещает пользоваться интернет-сервисами по обходу блокировок. Авторы документа утверждают, что это пресечет распространение «запрещенной информации» и «экстремистских материалов». Но депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил не распространять действие законопроекта на Крым. Он заявил, что без VPN-сервисов и анонимайзеров жители полуострова не смогут пользоваться сайтами и приложениями, которые попали под западные санкции.

Законопроект № 195446-7 об ограничении в работе VPN и поисковиков был принят в первом чтении 23 июня. Его полное название – О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». За принятие документа проголосовали 363 депутата.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он «внедряется с целью предотвращения вредных последствий от использования средств обхода блокировок». К таким последствиям авторы проекта относят «распространение запрещенной информации, экстремистских материалов и нарушение исключительных прав».

Как это работает

Главная цель законопроекта – запретить анонимайзерам и VPN-сервисам предоставлять доступ к запрещенным сайтам.

В России блокировка отдельных веб-страниц или целых интернет-сайтов происходит по следующему алгоритму. Профильное ведомтсво – Роскомнадзор – выявляет, что содержание того или иного сайта противоречит российскому законодательству, и направляют владельцу требование убрать незаконный контент. Если он этого не делает, чиновники вносят адрес портала, содержащего нарушение, в Реестр запрещенных сайтов. После этого операторы связи обязаны заблокировать к нему доступ для своих клиентов.

Подобные ограничения можно обойти с помощью анонимайзеров, VPN-сервисов (Psiphon, ZenMate, Opera Free VPN) и анонимных сетей (Tor). Эти приложения, расширения и программы выполняют функцию посредников: помогают создать зашифрованные каналы связи с иностранными серверами и перенаправляют через них интернет-трафик пользователей. Именно эти инструменты собирается запретить Госдума.

Как пишет сайт «Медуза», в законопроекте прописано, что сервисы по обходу блокировок не могут давать россиянам доступ к запрещенным сайтам.

Роскомнадзор станет следить за серверами, с помощью которых обходят блокировки, и блокировать их

«Роскомнадзор станет следить за такими сервисами и сетями. Если ведомство обнаружит, что какие-то сервисы, сети или программы позволяют россиянам зайти на заблокированные страницы через зарубежные серверы, сотрудники направят владельцам требование – сделайте, пожалуйста, так, чтобы россияне не смогли с вашей помощью зайти на такие-то и такие-то запрещенные сайты. Если владельцы в течение месяца не исполнят требования, Роскомнадзор начнет блокировать их серверы, с помощью которых пользователи обходят блокировки, и сайты, где они устанавливают нужную программу», – поясняет предложенный депутатами механизм «Медуза».

Кроме того, законопроект запрещает поисковым системам («Гугл», «Яндекс» и др.) показывать ссылки на запрещенные сайты и страницы. Им планируют предоставить доступ к списку запрещенных страниц, который будет вести Роскомнадзор. За нарушения владельцам поисковых систем грозит штраф на сумму от 500 до 700 тысяч рублей.

«Санкции отравляют жизнь»

Учитывая, что на аннексированный Крым распространяется российское законодательство, нормы законопроекта – в случае его принятия – будут распространяться и на полуостров. Но депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил не запрещать в Крыму сервисы по обходу блокировок, поскольку там действуют международные санкции. Политик утверждает, что работает над внесением правок в законопроект.

Санкции отравляют жизнь людям – они вынуждены применять хитроумные схемы, чтобы скачать приложение или игру

«Внесение поправок в законопроект о запрете использования технологий обхода блокировок сайтов, дающий преференции для жителей Севастополя и Крыма, очевиден для любого человека, хотя бы раз побывавшего на полуострове. Санкции отравляют жизнь не только людям, работающим в сфере IT, – работать под блокировками достаточно сложно. Страдают простые россияне, которые вынуждены применять хитроумные схемы, чтобы скачать то или иное приложение, программы или игру», – сказал он в комментарии изданию «Новый Севастополь».

Депутат при этом заявил, что, вопросы «безопасности и противодействия терроризму должны стоять во главе угла», однако в случае с Крымом «необходимо искать баланс между потребностями населения и вопросами безопасности».

Возможно, выходом станет принятие списка анонимайзеров, который будет доступен для крымчан и севастопольцев

«Возможно, выходом станет принятие списка анонимайзеров, который будет доступен для крымчан и севастопольцев до снятия с полуострова санкций», – отметил Белик.

Пока еще не понятно, найдет ли инициатива севастопольца поддержку у российских парламентариев. Например депутат Госдумы Константин Бахарев, избранный от Керченского округа, заявил, что слышал о предложении своего коллеги, но пока воздержался от его оценки.

«Я не считаю корректным комментировать высказываниях своих коллег. Он имеет право на свою точку зрения. Поэтому я не вижу повода для комментария», – сказал Бахарев корреспонденту Крым.Реалии.

На вопрос о том, поддержит ли он правку Белика, если она будет выставлена на голосование, депутат сказал: «Мы ее как минимум обсудим».

Без Google Play и украинских СМИ

Из-за действия западных санкций в Крыму ограничен доступ к ряду программ и приложений – в первую очередь, производимых в США. Это связано с тем, что Штаты запретили своим компаниям инвестировать в Крымский полуостров, а также импортировать туда товары, услуги и технологии с 1 февраля 2015 года.

Например компания Google заблокировала в Крыму все свои платные приложения и коммерческие сервисы. Крымские владельцы смартфонов и планшетов не могут свободно пользоваться двумя популярными приложениями – службой Google Apps и магазином Google Play. В связи с этим крымчане лишены возможности беспрепятственно скачивать и мобильные приложение через сервисы Google, как это делает большинство пользователей из России и Украины. Однако, по словам директора Центра защиты цифровых прав Саркиса Дарбиняна, на эти ограничения можно обойти с помощью VPN-сервисов.

VPN и анонимайзер позволяет изменить IP-адрес и получить доступ к сервису

«В данном случае VPN и анонимайзер позволяет любому пользователю изменить свой настоящий IP-адрес, который ему предоставляет интернет-провайдер, на IP-адрес любой другой страны – Нидерландов, Германии или Австралии. И получить доступ к тем сервисам, к которым по другому он доступ бы получить не смог», – сказал Дарбинян.

По его словам, в Крыму с помощью VPN сейчас можно обойти не только блокировку сервисов Google, но и других американских и европейских информационных продуктов, которые отключили доступ для жителей Крыма. Это касается, например, популярного сервиса онлайн-игр Steam, интернет-магазины Ebay, Amazon, Netflix и других подобных платформ, котрые присоединились к санкциям.

Если Госдума не станет запрещать средства обхода блокировки для крымчан, на полуострове можно будет пользоваться не только «санкционной» интернет-продукцией, но и запрещенными в России сайтами.

Сейчас провайдеры в Крыму блокируют больше страниц, чем в соседней России. На полуострове, например, недоступны сайты украинских медиа Цензор.Нет, Украинская правда, Громадське радіо, «15 минут», АТР и многих других. Сайт Крым.Реалии также блокируют многие крымские провайдеры. При этом для закрытия доступа к перечисленным СМИ нет юридических оснований – Роскомнадзор не вносил их доменные имена в Реестр запрещенных сайтов. Эксперты, опрошенные Крым.Реалии, предполагают, что подобная блокировка происходит по негласному распоряжению чиновников или силовиков на местном уровне. На сайты украинских медиа, заблокированные таким способом, крымчане могут зайти только с помощью VPN-сервисов. И в случае их отсутствия эти СМИ окажутся для Крыма недоступными.