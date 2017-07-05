Алексея Ефремова, координатора штаба Навального во Владимире, уволили с работы из-за политических взглядов. 27 июня его не пустили в областной телецентр, где он работал в должности главного инженера. До этого руководство неоднократно предупреждало Ефремова, что если он не уйдет сам или не прекратит оппозиционную деятельность, то в компании найдут причины для его увольнения.

О своем отстранении от должности Алексей Ефремов узнал за десять минут до начала пресс-конференции, посвященной митингу 12 июня. По словам Ефремова, претензий к его работе не было, но начальству не нравилась его оппозиционная деятельность. Алексей Ефремов занимал должность главного инженера в региональной телекомпании. Первые попытки убрать его с должности были еще в мае, тогда Ефремова предупредили о невозможности совмещения работы в государственной телекомпании и оппозиционном штабе.

На пресс-конференции по делу о задержаниях на антикоррупционном митинге Алексей заявил, что обязательно будет добиваться справедливости. Также он написалв твиттере, что "если ему надо подписать какие-либо документ о снятии с должности, то он обменяет свою подпись только взамен на подпись в поддержку Навального". Ефремов уже подал иск в суд и готовится оспорить свое увольнение с основной должности, рассказал он Радио Свобода:

– Мое увольнение состоялось неделю назад, приказ о моем увольнении был подписан генеральным директором нашей компании ВГУП "Российская телевизионная радиовещательная сеть" Андреем Романченко, – говорит Ефремов. – Хотя меня принимал на работу директор филиала, действующий на основании доверенности, выданной генеральным директором, в принципе, такой порядок есть везде, во всех филиалах, а уволили меня именно вот решением генерального директора. Этот приказ мне вручили неделю назад, я попросил основания, в чем меня там подозревают, у меня же нет ни выговоров, ничего. Мне пояснили это так, и в приказе написано: "За прекращение доступа к государственной тайне". По своей работе я был допущен к государственной тайне, и не то что бы знал какие-то государственные секреты, но формально да, я мог государственную тайну знать.

Сам он (генеральный директор. – РС) мне сказал: "Ну, ты же понимаешь, за что тебя увольняют..." Именно за то, что я являюсь координатором штаба Навального, это не прозвучало, но он сказал, что я сам, наверное, догадываюсь.

– То есть конкретных обвинений в ваш адрес не было?

– Не было, открыто так не сказали.

– А почему вы не оставили оппозиционную деятельность, а продолжили работать в штабе?

– Потому что я считаю это своей миссией. Нам нужно срочно менять нашу страну! Невозможно, чтобы дальше продолжался этот авторитаризм, нам необходимо срочно разворачивать курс в сторону европейской демократии и прочее.

– Что вас конкретно не устраивает в политике Путина?

Он создал вертикаль власти, что подмял под себя все ее ветви: и законодательную, и исполнительную, и судебную

– То, что он создал вертикаль власти, что подмял под себя все ее ветви: и законодательную, и исполнительную, и судебную. Так у нас написано в нашей Конституции, которую еще Ельцин писал, а Путин очень даже усугубил все это положение. Но это все ясно. Я придерживаюсь демократических взглядов.

– Почему вы поддерживаете именно деятельность Навального? Есть же и другие либералы, типа Явлинского, почему именно Алексей Навальный?

– С Навальным я знаком уже пять лет, со времен "болотного движения". Я во Владимире организовывал региональное отделение "Народного альянса", потом "Партии прогресса", но нас лишили регистрации. Я с ним давно уже знаком и этому человеку доверяю, и знаю, что он никакой не предатель, впрочем, как и я никакой не предатель, а только желаю блага своей стране. Как у координатора штаба основная моя цель – это сбор подписей за выдвижение Навального на пост президента. Ну, и сопутствующие цели – информирование граждан о деятельности Навального. Мы устраиваем одиночные пикеты, кубы, раздаем листовки, вот такой деятельностью занимается наш штаб.

– А вы как-то агитируете людей за Навального?

Конкурентные выборы еще никому не помешали, даже Путину

– Да, конечно. Не то что это можно назвать агитацией, но мы сейчас просто говорим о том, что неплохо было бы, чтобы появился у нас какой-то независимый кандидат. Ведь конкурентные выборы еще никому не помешали, даже Путину. И даже те, кто не согласен с программой Навального, они поддерживают то решение, ту идею, что выборы должны быть действительно конкурентными, чтобы не было, как в прошлые разы у нас: Путин и спойлеры его на выборах участвуют, выборы с явным исходом, лишены интриги. Это молодым людям не нравится.

– Как изменилась ваша жизнь после того, как вы занялись оппозиционной деятельностью, не считая увольнения?

В наше правосудие я не верю, потому что все суды у нас занимают сторону власти

– Я занимался этим в свободное от работы время, но сейчас я стал вдвойне свободным. Надеюсь, что меня восстановят на рабочем месте по суду, в суд сегодня я подал. Но пока у меня намного больше времени заниматься штабом, чем было раньше.

В наше правосудие я не верю, потому что все суды у нас занимают сторону власти при разных разбирательствах, но у меня есть в моем исковом заявлении два существенных замечания. Во-первых, мне работодатель не предложил другую работу, хотя обязан был это сделать по Трудовому кодексу. Во-вторых, то, что трудовой договор со мной может быть расторгнут при прекращении доступа к государственной тайне, возможность этого расторжения должна быть прямо прописана в договоре. У меня в договоре нет, что если меня лишают доступа к государственной тайне, то автоматически я лишаюсь работы. И это мы будем тоже отстаивать. Если это не прописано явно, это тоже нарушение. Адвокат у меня Кирилл Николенко, юрист в нашем штабе. Он настроен как: шансов выиграть суд у нас особо нет, но мы будем бороться до последнего. Будем подавать апелляции, вплоть до Европейского суда.

– А чем вы будете заниматься, если вас не восстановят на прежней работе?

– Буду искать новую. Я работаю в системе телевидения и связи, в общем, я главный инженер областного телецентра, отвечаю за телевизионное вещание во всей Владимирской области. Я много в этом плане знаю, как устроена связь, объекты связи и так далее. Я считаю себя достаточно квалифицированным специалистом, который без труда найдет работу не только во Владимирской области, но и в других регионах.

– Увольнение по политическим мотивам может как-то отразиться на вашем дальнейшем трудоустройстве?

– Думаю, конечно. Будем подыскивать такую работу, где я буду сразу с будущим работодателем говорить, за что именно меня уволили, мне в этом плане скрывать нечего. Я виновным себя, между прочим, не считаю, я на верном пути. Конечно, во всех государственные и муниципальные учреждения меня, наверное, не возьмут, но в какие-то коммерческие структуры – вполне возможно.