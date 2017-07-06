Американский аналитический центр Stratfor размышляет над тем, что пытался скрыть президент России Владимир Путин, когда аннексировал Крым в 2014 году. Британская газета Financial Times пишет, что реальная битва за будущее Украины пока идет в экономической сфере государства. Американская газета The Washington Times размышляет о глобальных амбициях Кремля.

Американская частная разведывательно-аналитическая организация Stratfor размышляет над тем, какие внутренние проблемы России Владимир Путин пытался скрыть, когда аннексировал украинский Крым.

Автор статьи отмечает, что цена аннексии полуострова была слишком высокой для Москвы ‒ российская агрессия заставила НАТО «укрепить свое военное присутствие в Восточной Европе», а западные страны ввели санкции в отношении российской энергетической, финансовой и военной сфер. Издание приводит слова Андрея Илларионова о том, что «вмешательство России в Украине стоило Москве по крайней мере 94 миллиарда долларов в год». Автор считает, что следует помнить и о падении цен на нефть и экономическом кризисе, в котором оказалась Россия в результате агрессии против Украины. Такую цену России пришлось заплатить за аннексию Крыма.

Цена аннексии Крыма слишком высока для Москвы

Издание отмечает, что западные политические эксперты долго пытались понять, почему Россия пошла на такие расходы: кто-то анализировал действия Путина как попытку вернуть бывшие территории СССР; кто-то считал, что аннексия Крыма ‒ это ответ на постоянное расширение НАТО; и лишь единицы обратили внимание на внутренние причины внешней агрессии Кремля.

Автор напоминает, что стоимость проведения Олимпиады в Сочи (примерно 50 миллиардов долларов США), состоявшейся накануне аннексии Крыма, вызвала возмущение россиян – ведь это были самые дорогие в истории зимние Олимпийские игры. Некоторые эксперты считают, что в том числе полуостров был нужен Кремлю, чтобы отвлечь внимание от безумных расходов на Олимпиаду и коррупции, ведь это указывало на еще более серьезные проблемы внутри России.

Однако, отмечает автор, «вмешательство в другие страны является дорогостоящим средством для маскировки противоречий внутри страны».

Stratfor: «Как Олимпийские игры в Сочи связаны с российским вмешательством в Крым?»

Влиятельная британская финансовая газета Financial Times пишет, что пока «в заголовках (превалируют) военные аспекты конфликта на востоке Украины, реальная битва за будущее страны идет в другом месте» – в экономической сфере. Важнейшей задачей Украины, по мнению автора, является «восстановление стабильности и экономического процветания, даже если ее территориальная целостность подвергается жестокому давлению».

Автор считает, что целью российской агрессии был не захват украинских земель, а подрыв украинской экономики, чтобы максимально ослабить Украину как государство. В начале конфликта Кремлю удалось достичь намеченной цели ‒ в результате российской агрессии гривна потеряла 70% от своей стоимости по отношению к доллару, началась инфляция, а экономика Украины претерпела существенный упадок.

Три года спустя автор видит иную картину: макроэкономическая стабильность достигнута, и Украина оказалась на пути экономического восстановления. А соглашение о свободной торговле с ЕС «создает возможность для Украины стать неотъемлемой частью континентальной цепи поставок». Издание отмечает, что попытки Владимира Путина повысить цену западной поддержки для Украины оказались напрасными, ведь украинская экономика достигает положительных результатов. Издание отмечает, что сейчас Украине нельзя останавливаться на достигнутом.

Именно реформы есть и всегда были самым сильным оружием Украины

Автор считает, что для того, чтобы противостоять бесконечным попыткам Кремля достичь своей цели ‒ дестабилизировать украинскую экономику, Киеву нужно реформировать свою экономику. Особого внимания требует борьба с коррупцией, которая является самым большим вызовом для развития стабильной страны.

Автор заключает, что именно реформы, а не военный потенциал помогут Украине достичь экономической независимости, замечая, что «реформы есть и всегда были ее самым сильным оружием».

Американская газета The Washington Times размышляет над глобальными амбициями Владимира Путина. Автор считает, что российский президент хочет вернуть Москве ее советскую славу, превратив Россию в полноценного конкурента США. Для того, чтобы достичь этой цели, Путину необходимо иметь контроль над Восточной и Центральной Европой, даже если это приведет к серьезному ухудшению отношений с Западом, отмечает автор.

Посягательство Кремля на статус сверхдержавы очевидно, говорится в статье. Российская военная мощь оказалась в плохом состоянии после распада СССР, и сейчас Кремль снова наращивает и модернизирует свой военный потенциал. Надо также помнить, отмечает автор, что Россия все же имеет достаточно мощной ядерный арсенал, который может серьезно угрожать миру, о чем российский лидер очень любит напоминать. Важным, по мнению автора, является тот факт, что сегодняшняя Россия под руководством Владимира Путина ‒ это уже не то бывшее коммунистическое государство, «а нация, имеющая амбиции по эксплуатации капитализма».

Автор статьи также отмечает, что «западные соглашения с коррумпированными российскими финансовыми учреждениями и олигархами часто тесно связаны с самим Путиным», чье личное состояние считают большим, чем у Билла Гейтса и Джефа Безоса ‒ самых богатых людей мира.