Крым и молчание Путина

Принудительная интеграция Крыма в общероссийское культурное и политическое пространство продолжается семимильными шагами. Не слишком приятно это признавать, но за прошедшие со времен «референдума» долгие три года мировоззрение жителей полуострова заметно сместилось в сторону характерных для традиционного русского быта моделей поведения. Одним из самых ярких симптомов этого процесса оказывается удивительная популярность президента Путина в противовес местным чиновникам, которых обвиняют – вполне заслуженно, разумеется – во всех смертных грехах.

На фоне взрывоопасного роста недовольства крымчан новыми реалиями жизни социальные сети наполнены гневными обращениями граждан лично к Владимиру Владимировичу. Честной народ требует не столько зрелищ (уж этого-то добра в последнее время хватает), сколько хлеба, а именно – решения множества социальных проблем, с которыми сталкиваются люди на аннексированной территории. Среди самых популярных тем – генеральный план Севастополя, принятие которого власти временно приостановили, испугавшись массовых протестов; административные бои местных сообществ за возвращение полномочий на уровень муниципалитетов в Большой Ялте; вопросы доступа к пляжам и ковровой коммерческой застройки в Алуште и других населенных пунктах Южного берега. В Симферополе, где заседает подконтрольное Кремлю правительство Сергея Аксенова, градус общественной критики настолько высок, что одно только перечисление наиболее болезненных конфликтов потребовало бы отдельной публикации.

Честной народ требует не столько зрелищ, сколько хлеба, а именно – решения множества социальных проблем, с которыми сталкиваются люди на аннексированной территории

Ситуация становится еще более пикантной, если взять во внимание ожесточенную «грызню», которая сейчас разворачивается внутри самой крымской «элиты». Сменивший Сергея Меняйло на посту севастопольского губернатора Дмитрий Овсянников претендует на то, чтобы возглавить крестовый поход «варягов» против местных руководителей, группирующихся вокруг Аксенова. Дело, как всегда, в деньгах. Московский эмиссар Овсянников, прихвативший с собой в город-герой многочисленную ватагу управленцев с Дальнего Востока, Поволжья и других российских регионов, конкурирует с «главой Крыма» за благосклонность первого лица империи. За систематические провалы бюджетной и градостроительной политики в Севастополе ответственным предстоит стать именно Овсянникову, тем более, что Путин уже заявил: дополнительных денег в эту бездонную яму он спускать не намерен. Под вопросом теперь – ни больше, ни меньше –​федеральный статус Севастополя. Сохранятся ли исторические привилегии, зависит, судя по всему, от того, насколько успешно губернатор переведет стрелки на крымское руководство.

Тем временем севастопольцы, воодушевленные решением чиновников притормозить работы по новому генплану города, не собираются опускать руки. Напротив, успех протестов воспринимается как тактическая победа, которая дает возможность людям перегруппироваться. Как выразился один из комментаторов, «будем копить силы для новой обороны, она еще впереди». Большая часть наблюдателей отмечает устойчивый рост недовольства местных жителей московскими ставленниками. Снова укрепляются позиции «героя крымской весны» Алексея Чалого. И, конечно, поддержки и защиты от «бояр» севастопольцы ищут прежде всего у царя.

Поддержки и защиты от «бояр» севастопольцы ищут прежде всего у царя

Надежды многих на последний визит Путина в Крым не оправдались. Российский президент не только не стал разбираться в особенностях взаимоотношений пауков в крымской банке, но даже не вышел к любимому народу, ограничившись только растащенным на цитаты выступлением в детском лагере «Артек». «Крепких президентских тумаков в отношении крымского жулья», о которых мечтали верноподданные жители полуострова, так и не случилось.

Для того, чтобы сакральный ореол вокруг российского лидера, пахнущий ладаном и вековой могильной стабильностью, окончательно развеялся, требуется что-то из ряда вон выходящее. В прошлый раз хватило «всего лишь» кровавого воскресенья, а потом и катастрофы Первой мировой войны. Крымчане слишком быстро почувствовали себя «русскими», но исторический опыт однозначно утверждает, что этот процесс обратим. Достаточно только одной большой ошибки дорогого руководителя. А, возможно, на этот раз хватит всего серии маленьких.

Максим Осадчук, крымчанин, политолог

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