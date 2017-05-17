Генеральный крах Севастополя

Специально для Крым.Реалии

История учит, что колонизаторы никогда не спрашивают у аборигенов, что делать с их землей, отжатым имуществом, да и с самими местными жителями. Севастополь не стал исключением: назначенные Кремлем российские власти составили такой проект Генерального плана, что севастопольцы поняли – им в городе не место.

В конце минувшей недели во всех районах Севастополя, в селах и поселках прошли общественные слушания по проекту Генерального плана. Севастопольцы были в шоке: проектировщики из Москвы и Санкт-Петербурга прокладывали по их огородам автотрассы, включали приватизированные земельные участки в состав земель Министерства обороны России или делали их особо охраняемыми природными территориями, на которых запрещено строительство, или парковыми зонами. Массовый ажиотаж подогревали слухи о том, что в городе-герое по примеру Москвы готовятся сносить «хрущевки», а также что «никто ни с кем считаться не будет».

В день проведения общественных слушаний разработчики Генерального плана Севастополя – представители ООО АБ «Остоженка», «НИиПИ Генплана Москвы» и директор Департамента градостроительства и архитектуры – дали пресс-конференцию. Основной прозвучавший месседж – Генплан изменит жизнь четвертой части жителей Севастополя. В частности, на вопрос о том, какого количества горожан коснутся преобразования, предусмотренные генпланом, ответил главный архитектор проекта москвич Андрей Гнездилов (ООО АБ «Остоженка»).

«Специально мы таких подсчетов не вели, на глаз могу сказать, что примерно 40% функциональных зон – около 25% населения», – заявил он, подчеркнув, что речь идет только об урбанизированной части города.

Обсуждения проходили бурно и жестко

В Гагаринском районе актовый зал Культурно-информационного центра, рассчитанный на 1200 посадочных мест, был заполнен полностью, многим пришлось стоять в проходах. Местные жители не захотели смотреть фильм-презентацию – громкими криками и топотом они потребовали сразу перейти к обсуждению.

Громкими криками и топотом «гагаринцы» потребовали перейти к обсуждению

Основные претензии «гагаринцев» – что приватизированные земельные участки оказались во владении Минобороны России, а через через участки садовых товариществ «Рыбак-3» и «Рыбак-5» пройдет шестиполосная рокада. Горожане потребовали учесть их интересы во избежание народного бунта, а представители местного правительства заверили, что без учета мнения местных жителей ни одно решение не будет принято.

Картина обсуждения генплана повторилась и в Ленинском районе. В зал, вмещающий 400 человек, пытались попасть более 1000 местных жителей. Слушания продолжались четыре часа. «Ленинцы» указали на те же проблемные точки генерального плана, что и в Гагаринском районе.

Присутствовавший на слушаниях депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик покритиковал разработчиков, что они не привлекли местных градостроителей и архитекторов, создав «социальный взрыв и неблагоприятную ситуацию», и предложил продолжить работу над генпланом, после чего снова вынести его на суд общественности.

В Нахимовском районе генплан обсуждали всего полтора часа, но и здесь все крутилось вокруг имущественных вопросов. Люди жаловались на то, что их плохо информировали о предстоящих слушаниях и упрекали разработчиков в том, что они не севастопольцы, требовали разорвать контракт по созданию генплана и заключить новый. Звучала обеспокоенность, что после принятия документа у людей начнут отбирать землю и собственность.

На слушаниях в Балаклаве председатели кооперативов и садовых товариществ требовали изменить зональность, больше всего собственники были против попадания их земель в природоохранные зоны. Были протесты против дорог через поселки, виноградники и СТ, против перевода целого села Фруктовое из зоны индивидуального жилищного строительства в садовое товарищество. Много вопросов вызвало отнесение так называемой «старой Балаклавы» к административно-деловому центру без решения транспортной проблемы.

Первым делом – самолеты

Жителей «авиационного» поселка Кача, в котором базируются отдельный противолодочный вертолетный полк ВВС Черноморского флота России (войсковая часть 53021), учебный центр летного состава ВВС Черноморского флота России, а также авиационно-техническая база с подразделениями и службами обеспечения, прежде всего волновал вопрос: как почти все их дома оказались на землях Минобороны. Представитель разработчика на это ответил, что изначально план был совсем другим, но правительство города под давлением федералов его изменило.

Как сообщил глава Качинского муниципалитета Николай Герасим, военным отошло порядка 100 гектаров. А представитель разработчика Захар Шуклин, рассказал, что эту территорию обозначили как «индивидуальное жилое строительство».

Мы пытались доказать военным, что этого делать нельзя. Они говорят: «Нас это не интересует, эта земля – наша собственность»

«Мы отдали этот проект заказчику, в департамент архитектуры и градостроительства. Потом проект отправили на согласование по всем департаментам правительства и в федеральные министерства: Минприроды, Минкульт и Минобороны. Черноморский флот сообщил, что их такой проект не устраивает. Мы пытались доказать военным, что этого делать нельзя. Они говорят: «Нас это не интересует, эта земля – наша собственность». Документов они никаких не показывают. Мы вообще не можем с ними спорить, не имеем права голоса. Они передают как факт нашему заказчику – департаменту архитектуры и градостроительства. А он транслирует нам. И мы обязаны это учесть в Генплане», – сообщил Шуклин.

Представителей российского Минобороны на слушаниях в Каче не было.

Ждите колонизаторов из Сибири и с Дальнего Востока

Главные вопросы жителей села Орлиное – что их личные участки попали в зону особо охраняемых природных территорий, а также планы местных властей переселить сюда жителей Сибири и Дальнего Востока.

О, том, что этот райский уголок планируют заселить колонизаторами, случайно проговорился глава Орлиновского муниципального округа Александр Богуш. Он рассказал, что в селе Широкое планируется «малоэтажная застройка». Это значит, что там разрешили строить 4-этажные дома с мансардой, в которых поселятся 800-900 человек.

В село Орлиное планируют переселить жителей Сибири и Дальнего Востока

Все они очень нужны Байдарской долине и ее окрестностям, говорит глава муниципального округа. Здесь действительно не хватает врачей, учителей, специалистов разных профессий. Сложно только представить, где они будут работать, в какие детские сады и школы буду ходить их дети, в каких больницах они будут лечиться – ничего этого в Байдарской долине нет.

На вопрос, откуда же в Широком появится столько специалистов в ближайшем будущем, главный специалист ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» Антон Щукин ответил: с Дальнего Востока и Сибири. По его словам, такое переселение уже одобрено в правительстве Севастополя.

Кстати, буквально накануне стало известно, что власти Севастополя собираются открыть в районе Орлиного огромное кладбище, могилы которого окажутся в опасной близости к основному источнику водоснабжения региона. Разработчики генплана формально признали свою ошибку, однако проект все равно направлен на общественные слушания. Впрочем, этот вопрос на обсуждении не прозвучал – вопросы собственности и возможного соседства с переселенцами из России показались жителям Байдарской долины более важными.

Генеральный крах вместо генерального плана

Общественные слушания закончились, граждане разошлись по домам. Но выявленные системные проблемы продолжают будоражить Севастополь. В социальных сетях развернулись дискуссии о возможных последствиях принятия документа как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе. Тут и там звучат возгласы типа «мы не этого ждали от присоединения к России», «почему никто не считается с нашим мнением насчет нашего города» и даже предложение «выходить с покрышками на улицы»

Для севастопольцев генеральный план города оборачивается генеральным крахом их надежд. Спадают покровы – и они видят настоящую Россию, безжалостную и беспощадную к своим гражданам.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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