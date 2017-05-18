Севастополь. Генплан не удался

На днях жители Севастополя массово высказались против проекта генерального плана города, который позволяет российским чиновникам сносить индивидуальные дома в микрорайонах частного сектора и строить на этой территории малоэтажные многоквартирные здания на основании простой фальсификации в документах – изменении целевого назначения земли в указанных микрорайонах.

Еще несколько месяцев назад о готовящейся «перестройке» города и переделе местной земли почти никто ничего не знал: команда московских архитекторов втихаря рисовала новый «генеральный план», ущемляющий права местных жителей, а российское правительство Севастополя практически ничего не сообщало людям о готовящихся изменениях.

По завершении проектной работы российские чиновники планировали провести общественные слушания по «генплану», в ходе которых оформить документы о том, что жители Севастополя поддерживают этот прожект. Уже готовились люди, которые на решающих слушаниях должны были поддержать «генплан» и поставить нужные подписи. Но в этом механизме произошел сбой.

В дело вмешались инициативные группы граждан, которые оценили ситуацию и распространили в кварталах частного сектора листовки, предупреждающие граждан об опасности проекта российского «генплана» города для владельцев индивидуальных домов.

Общественники обращали внимание домовладельцев на то, что в новом российском проекте «генплана» города действующие микрорайоны индивидуальной застройки были разрисованы в красноватый цвет – там менялось целевое назначение земли и разрешалось строительство малоэтажных многоквартирных домов. Махинация с изменением целевого назначения земли позволяет чиновникам снести частные дома и застроить новыми многоквартирными домами почти весь частный сектор (а это треть Севастополя) и заселить в новостройки дополнительно более 150 тысяч человек.

Чиновники хотят снести частные дома и застроить многоквартирными домами почти весь частный сектор – а это треть Севастополя

Кроме распространения листовок, общественники активно работали с гражданами по месту жительства и объясняли, что в плотно застроенных микрорайонах частного сектора, особенно в центре города, уже нет места для масштабного строительства многоквартирных домов, и что ради этого прожекта жителей частных домов будут просто выселять, а их дома – сносить.

В интернете появились множество материалов «за» и «против» представленного прожекта «генплана». Страсти накалялись.

Тем временем организаторы публичных слушаний разместили в нескольких районах города развернутые экспозиции с картами и выдержками из «генплана», которые были доступны для граждан. За несколько дней тысячи жителей Севастополя, которые лично просмотрели представленные карты и схемы, убедились, что инициативные группы, выступившие против данного прожекта, правы.

12 мая в десяти муниципальных центрах города начались обещанные публичные слушания, на которые пришли тысячи недовольных жителей Севастополя, проживающих в микрорайонах частного сектора. Количество желающих принять участие в слушаниях значительно превышало возможности залов, где они проходили, и сотни людей просто стояли на улице.

Знакомые общественники, которые наблюдали вместе со мной эту картину возле культурного центра «Корабел» на улице Рабочей, рассказали, что у них на глазах в самом начале слушаний организаторы провели в зал, где проходили слушания, несколько десятков сторонников «генплана», однако эти люди не делали погоды, так как количество противников прожекта было значительно больше.

Сотни противников «генплана» время от времени скандировали слово «Позор!», которое было адресовано разработчикам и сторонникам прожекта.

Прибывшие на слушания люди говорили, что в новых многоквартирных домах, построенных на месте нынешнего частного сектора, жилье будет продано не севастопольцам, а москвичам. Хотя сами московские покупатели в Севастополе скорее всего жить не будут, так как в городе – слишком высокие цены, плохо с работой и медицинское обслуживание неважное.

Противники «генплана» скандировали «Позор!»

Подобная картина – сотни протестующих граждан – наблюдалась и возле Севастопольского центра культуры и искусств на улице Ленина и возле Культурно-информационного центра в Камышовой бухте.

По сообщениям журналистов, организаторы слушаний заверяли собравшихся, что их права на частные дома и земельные участки сохранятся и что «генплан» никого не ущемит, однако люди этим заверениям не верили. Организаторы слушаний отказали собравшимся в праве проголосовать против данного прожекта и начали обещать, что в нем будет сделаны какие-то поправки. По большому счету, слушания закончились ничем, так как воля народа была проигнорирована.

Кто же несет юридическую и моральную ответственность за непопулярный российский «генплан» Севастополя, эту «архитектурную революцию» местного масштаба?

Чтобы реализовать представленный прожект в полном объеме и застроить новыми многоквартирными домами треть Севастополя нужны миллиарды. Таких денег нет у местных застройщиков. Но они есть у крупного российского бизнеса. Хотя вряд ли расчетливый крупный российский предприниматель по своей воле оправит свои миллиарды на полуостров под санкциями.

Согласно сообщениям в прессе, разрабатывала «генплан» команда московских архитекторов, и за эту работу «ГУП НИИПИ Генплана г. Москвы» получило 50 миллионов рублей из российского федерального бюджета. Они же и представляли этот сомнительный документ на общественных слушаниях вместе с командой российского депутата Алексея Чалого и чиновниками из российского правительства Севастополя, возглавляемого Дмитрием Овсянниковым.

Людям, прибывшим 12 мая на слушания, сразу стало понятно, что обе команды – и Чалого и Овсянникова – всецело поддерживают «генплан» и добиваются его принятия. Выступая на слушаниях, представитель команды Чалого – депутат российского Заксобрания города Татьяна Щербакова – сказала, что если участники слушаний отклонят «генплан», то будет невозможно строить новые больницы и новые дороги. Неуверенная речь Щербаковой была перебита криками возмущения из зала.

Чем руководствуется Чалый в Севастополе – давно понято: своими личными деловыми интересами и корпоративными интересами своей команды.

На кого ориентируется Овсянников – тоже давно известно: на руководство России. Без поддержки из высоких московских кабинетов российское правительство Севастополя не начало бы в городе «архитектурную революцию», ущемляющую интересы тысяч горожан.

В этом ключе будет полезным изучить позицию российской прокуратуры и других российских контролирующих органов в отношении представленного «генплана» – никаких протестов, словно так и надо. Об интересе центральных российских ведомств в данном прожекте говорит и такая деталь, как то, что представленный «генплан» расширяет границы некоторых российских воинских частей за счет частного сектора, то есть за счет индивидуальных домовладельцев.

Граждане даже угрожают отстреливаться от тех, кто будет покушаться на их дома и земельные участки

По большому счету, перспектива переселения 150 тысяч граждан России в Севастополь тоже выгодна Кремлю: в городе создадут пророссийское большинство, которое может «правильно» проголосовать на возможном повторном референдуме по статусу Крыма или же на сепаратном референдуме по статусу отдельного города Севастополя.

Исходя из вышеизложенного, можно предсказать, что российские чиновники в Севастополе будут продолжать протаскивать представленный «генплан», так как на это у них есть четкая установка.

А что же местные жители, чьи дома оказываются под угрозой сноса?

Они настроены действовать весьма решительно. Некоторые граждане даже угрожают отстреливаться от тех, кто будет покушаться на их частные дома и земельные участки. Насколько серьезны эти угрозы, покажет время. Но уже сейчас видно, что в городе растет социальная напряженность, готовятся жалобы и судебные иски, падают личные рейтинги Чалого и Овсянникова, а вместе с ними и доверие севастопольцев к российскому руководству в целом.

Сергей Александров, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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