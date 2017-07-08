Крымские газеты пишут о доходах местных чиновников, судебных тяжбах пророссийского активиста Валерия Подъячего и поручении президента Украины в крымском вопросе.

«Крымская правда» в публикации «Правительственные закрома» рассказывает о доходах чиновников Совета министров. В частности, бывший вице-премьер Борис Зимин ​за 2016 год задекларировал 14 млн 349 тыс. рублей. В его личной собственности находятся 38 земельных участков. Кроме того, он является совладельцем еще 82 земельных участков.

«Отраднее всего то, что Зимин не стал юлить и утаивать имущество. Тот факт, что оно задекларировано, как минимум говорит о том, что Зимин – добропорядочный налогоплательщик и, уплатив все имущественные налоги, ощутимо пополнит бюджет», ‒ отмечает издание.

Примечательно, что глава Крыма Сергей Аксенов задекларировал почти в 6 раз меньше ‒ 2 млн 632 тыс. рублей. Его заместители Юрий Гоцанюк ‒ 1 млн 505 тыс. рублей, Игорь Михайличенко ‒ 1 млн 886 тыс., Лариса Опанасюк ‒ 2 млн 217 тыс., Дмитрий Полонский ‒ 2 млн 289 тыс., Алла Пашкунова ‒ 2 млн 306 тыс., Георгий Мурадов ‒ 2 млн 358 тыс., Виталий Нахлупин ‒ 2 млн 197 тыс. рублей. При этом в собственности Нахлупина находятся 6 машин: Mersedes-Benz S550, Porsche 911, BMW X6, Porsche Cayenne, Toyota Camry и Volkswagen Touareg.

«Крымский телеграфъ» рассказывает о пророссийском активисте Валерии Подъячем, которому отказали в приеме на работу в школу из-за наличия у него украинской судимости по политической статье.

С точки зрения российского законодательства, Подъячий судимым не может считаться

Издание напоминает, что несколько лет назад Подъячего обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины. После «референдума» судимость с активиста не сняли, из-за чего его уволили с должности старшего преподавателя академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета. Спустя некоторое время Подъячий подал заявление о приеме на работу в одну из школ Симферополя. Но администрация учебного заведения отказала ему в приеме на работу из-за наличия судимости. Активист виновным себя не считает и поэтому обратился с иском в суд против школы.

«В Уголовном кодексе Российской Федерации нет такой статьи, как призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Поэтому, с точки зрения российского законодательства, Подъячий судимым не может считаться», ‒ пояснил представитель истца Олег Бондаренко.

«Южная столица» в статье «Хитрый Петя, или Чичиков наших дней» комментирует поручение президента Петра Порошенко подготовить законопроект об изменении Конституции Украины в той части, где речь идет о Крыме. В частности, о преобразовании крымской автономии в крымскотатарскую республику.

«Что вам, панове, мешало, когда Крым был в составе Украины, дать реабилитацию крымскотатарскому народу? ‒ пишет автор ‒ Почему у вас тогда были денежные разногласия с этим самым крымскотатарским народом? Почему им приходилось заниматься самозахватами? А Петя правильно подливает масло в огонь. Его тоже не устраивает цветущий Крым, в котором не стреляют, не гибнут люди, а дети спокойно ходят в школы. Ему нужны мертвые души, их легче продать. В ту же Европу, а может, повезет и в Америку, как продает Донбасс, обвиняя во всем Россию».