Просматривая новости, понимаешь, что Россия – уникальная христианская страна, не имеющая аналогов в мире. Понятие "христианская страна" я использую здесь в узком культурно-историческом смысле, имея в виду страну с преимущественно европейскими корнями, с традиционным доминированием христианских конфессий и большинством населения, номинально относящим себя к христианам.

Так вот, во всем мире нет ни одной христианской страны, в которой Министерство юстиции официально заявляло бы, что коллективное чтение Библии в кафе несет опасность для общества и должно согласовываться с правоохранительными органами. Именно такое разъяснение дал уполномоченный России при Европейском суде по правам человека и заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин.

Нет ни одной другой христианской страны, в которой существовала бы статья о наказании за незаконную миссионерскую (!) деятельность, по которой штрафуются, например, протестанты просто за то, что они где-то читают Библию, молятся или проповедуют. Сегодня число таких дел в России уже исчисляется десятками. В России возбуждаются дела за молитвенные собрания на дому, за раздачу Евангелий в поезде, за простое упоминание Бога на общественном мероприятии. Все, что хоть как-то связано с Библией и христианством (если это не "правильно понятое" православие), все чаще становится красной тряпкой, раздражающей власти.

Роман Лункин. "Принятые в 2016 году поправки к Закону о свободе совести в рамках "пакета Яровой-Озерова" уже основательно подорвали основы веротерпимости в российском обществе, так как практически за любую проповедь стали штрафовать", – пишет российский религиовед

В своей неистовой борьбе со всем западным Россия не заметила, как выскочила сначала на обочину христианской цивилизации, а затем и за ее пределы

Нет ни одной другой христианской страны, в которой был бы запрещен один всемирно известный веб-сайт, на главной странице которого жирно, прямо по центру, написано: "Читайте Библию онлайн", и все материалы которого посвящены Библии. Нет ни одной другой христианской страны, где были бы запрещены свидетели Иеговы (проверьте по карте). Все вышеописанные вещи происходят в Саудовской Аравии, Афганистане, Северной Корее – в странах, которых ничто не связывает с христианством. Там все эти вещи нормальны и никого не удивляют, но такие явления совершенно немыслимы в странах, которые принято считать христианскими. Однако снова и снова российские журналисты ссылаются на эти страны, позитивно отзываются об их опыте борьбы с теми или иными религиозными движениями, что само по себе изумляет.

В своей неистовой борьбе со всем западным Россия не заметила, как выскочила сначала на обочину христианской цивилизации, а затем и за ее пределы

Россия стала первой во всех упомянутых номинациях, поставив рекорды, достойные включения в Книгу рекордов Гиннесса. "Первая христианская страна, которая…" – и затем много разных "достижений". Возможно, все это объясняется тем, что Россия просто не является христианской страной. В своей неистовой борьбе со всем западным Россия не заметила, как выскочила сначала на обочину христианской цивилизации, а затем и за ее пределы. 90% населения страны и так не ходят на богослужения. Тем сложнее становится поиск объединяющей идеологии, на основе которой можно хоть что-то построить.

Антон Чивчалов, журналист, переводчик, блогер

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