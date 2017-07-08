На админгранице с Крымом уменьшились очереди – Госпогранслужба Украины

К вечеру субботы 8 июля очереди на админгранице с Крымом уменьшились. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко.

Доценко уточнила, что вечером возле КПВВ «Чонгар» ожидают на въезд в Крым около 70 машин. КПВВ «Каланчак» и КПВВ «Чаплинка» – по 20 автомобилей.

«Больших очередей нет, но наблюдаем замедление пропускных операций оккупантами», – отметила Доценко.

8 июля на админгранице с Крымом образовалась очередь из более 150 автомобилей.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».