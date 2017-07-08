На админгранице с Крымом образовалась очередь из более 150 автомобилей. Об этом сообщает украинского информагентство УНН со ссылкой на представителей Бердянского пограничного отряда.

Пограничники отметили, что напротив контрольного пункта «Чонгар» очередь образуется из-за замедления пропускных операций российской стороной.

«В час в среднем проезжает 4-6 автомобилей и по состоянию на 9:00 уже более 120 транспортных средств (возле пункта пропуска « Чонгар» – КР) ждут в очереди», - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что перед другими контрольными пунктами на админгранице с Крымом скопления автомобилей не наблюдается, но пограничники также фиксируют замедление пропускных операций российской стороной.

«Перед КПВВ «Каланчак» на въезд в Крым ожидают около 20 транспортных средств, перед контрольным пунктом «Чаплинка» – 10 автомобилей», – добавили украинские пограничники.

Как сообщалось, украинские пограничники информировали о возникновении и росте очередей на админгранице с Крымом 1 июля. К вечеру очереди уменьшились.

В Госпогранслужбе утверждают, что возникновение очередей было связано с замедлением пропускных операций российскими службами на подконтрольных им так называемых пунктах пропуска.

Ранее украинские пограничники информировали о возникновении очередей в течении дня 28 июня.

В свою очередь, российские пограничники обвиняли украинскую сторону в создании «пробок».

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».