Очереди на админгранице с Крымом уменьшились – Госпогранслужба Украины

К вечеру субботы, 1 июля, очереди возле админграницы с Крымом уменьшились. Об этом рассказала Крым.Реалии начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко.

Как отметила Доценко, по состоянию на 20.30 возле КПВВ «Чонгар» ожидают очереди на въезд в Крым 35 машин.

Помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов добавил в комментарии Крым.Реалии, что возле КПВВ «Каланчак» ожидают 15 автомобилей, а в районе КПВВ «Чаплинка» – 5 машин.

Ранее украинские пограничники уведомили о возникновении и росте очередей на админгранице с Крымом 1 июля.

В Госпогранслужбе утверждают, что возникновение очередей было связано с замедлением пропускных операций российскими службами на подконтрольных им так называемых пунктах пропуска.

Ранее украинские пограничники информировали о возникновении очередей в течении дня 28 июня. В свою очередь, российские пограничники обвиняли украинскую сторону в создании «пробок».

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».