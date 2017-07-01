После полудня субботы, 1 июля, очереди возле админграницы с Крымом сохраняются, количество автомобилей растет. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко.

По ее данным, по состоянию на 14:00 возле КПВВ «Чонгар» ожидают на въезд в Крым около 100 автомобилей. При этом украинские пограничники наблюдали скопление транспорта перед пропускным пунктом, контролируемом российской стороной, – на выезд из Крыма.

Помощник начальника Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов отметил Крым.Реалии, что по состоянию на 14:00 возле КПВВ «Каланчак» ожидают 38 автомобилей, а в районе КПВВ «Чаплинка» – 13 машин.

В Госпогранслужбе утверждают, что возникновение очередей связано с замедлением пропускных операций российскими службами на подконтрольных им пунктах пропуска.

В общественном формировании «Аскер», представители которого несут совместную службу с сотрудниками Госпогранслужбы Украины, также убеждены, что очереди возникают из-за действий российских служб.

«По словам очевидцев, возвращающихся из Крыма, оккупационные службы просто не хотят работать и намеренно держат людей. Зато украинские службы ГПСУ и ГФСУ быстро работают. Но вынуждены держать машины на админгранице, чтобы не перезагружать мост с Крымом. Напомним, что эта ситуация продолжается больше месяца», – говорится в комментарии, опубликованном на странице акции по гражданской блокаде Крыма в Фейсбуке.

Комментариев российских пограничников по данному поводу пока нет.

Как сообщалось, украинские пограничники сообщили о возникновении очередей на админгранице с Крымом с утра 1 июля.

Ранее украинские пограничники сообщали о возникновении очередей в течение дня 28 июня, а также в минувшие выходные.

В свою очередь, российские пограничники обвиняли украинскую сторону в создании «пробок».

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».