В Крыму не прекращается кадровая чехарда. Но в пользу отставок и назначений крымская интернет-общественность уже не верит.

Об очередных перестановках в коридорах власти объявил подконтрольный Кремлю глава республики Сергей Аксенов. Своих постов в российском правительстве Крыма в одночасье лишились министры топлива и энергетики (Светлана Бородулина), ЖКХ (Сергей Карпов) и курортов и туризма (Сергей Стрельбицкий). В отставку уходит и мэр Ялты Андрей Ростенко. «В работе коллег были и достижения, и ошибки. Обновление кадров – естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти», – написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Евгений Ивлев

Мышиная возня.. курортный сезон завален, чиновники меняются, а толку нет

Мария Беспалова

Ну да, конечно, Стрельбицкий виноват, что билет на самолет в Крым стоит как полный тур в Турцию, а цены на овощи-фрукты, как в Москве.

Таврид Музафаров

Менять министра Курортов посреди сезона - фактически это срыв, старый не ответит на него, а новый разведёт руками - эта схема уже давно откатана и согласована с Главой.

Виктор Попов

Бесперспективная кадровая политика. Люди изначально знают,что будут следующими.

Анна Капенко

Да, на лицо бурная деятельность бездеятельности:тасуем карты

Kirill Bolshakov

каков поп, таков и приход. Выбирайте попа по вкусу - можете с Аксёнова начать, с биографии.

Комментаторы обратили внимание на удивительную формулировку увольнения ялтинского мэра. «Я поручил главе администрации Ялты Андрею Ростенко написать заявление об увольнении по собственному желанию», – написал Аксенов.

Yvan Mich

Как это? Поручил написать заявление .... по собственному желанию.

Административное давление на подчиненного неправомерно. Либо уволить, если есть за что, либо сам по собственному. А поручать увольняться это новизна в трудовых отношениях

Lucie Scher

Нет, это - исполнительная всласть: пахан сказал, пацан сделал

Пётр Шабатура

Нормально, по собственному желанию,дядька бревно украл избу подпереть чтобы не рухнула,ему три года дали,а сдесь заставили по собственному написать.наверное Ещё и сказали подожди пока утихнет потом вернёшься.смех.

Александр Талипов

...Опять по собственному? Где волчьи билеты? Если справлялись-зачем увольнять? Если не справились-почему просто так отпускать, сколько можно?..

В любом случае, многих ялтинцев отставка Ростенко откровенно порадовала.

Георгий Добровольский

Вот-вот. Важно не то, что он ушел, а то, кто придет.

Впрочем, насколько я знаю, хуже едва ли может быть вообще.

Тьфу-тьфу-тьфу

Ludvika Papadopoulou

...Только я думаю о том, что необходима проверка результатов его деятельности, финансовой и хозяйственной, негоже его так отпускать с миром... Прозрачно и публично огласить список достижений сити - манагера, пожалуйста!!

Тогда и список желающих попасть на это хлебное место значительно сократится, полагаю... Когда наш город перестанут рассматривать, как средство собственного обогащения исключительно, а? Кто знает?

Новые чиновники, пришедшие на смену уволенным, у крымчан тоже не вызывают большого доверия.

Олег Крючков

В Крыму новые лица в правительстве и новы мэры. Хотя... скорее не новые, а... известные. С какой стороны? С разной!

Александр Горный

...Крымчане должны бы радоваться тому, что их глас возмущения услышан, но когда присмотрелись, то поняли, что не девочек поменяли, а кровати подвигали и бейджики новые повесили. Так что в нашем бардХеле всё по прежнему — полное болото и никаких перспектив...

...Что происходит на крымском Олимпе? Сложно эти движения назвать системными, хотя они преподносятся как очень серьёзные и глубокие. Это больше напоминает или панику, или агонию. Многих удивило отсутствие в этом списке главы Симферополя товарища Бахарева, который не вылезает из скандалов, товарища Крысина главы Феодосии, который за год работы угробил вверенный ему регион и провалил подготовку к празднованию 200-летия Айвазовского. Не увидели в этом списке мы и министра карьеров (Минэкологии и природных ресурсов) товарища Нараева, который был замечен во всех тяжких и был первым кандидатом на вылет. Не ушли девочку спикера Госсовета Константинова Лизу, по совместительству министра спорта Крыма, и ещё многих товарищей, от которых Крым стонет.

Так что у многих моих крымских знакомых полное разочарование. Это кадровый бред будут преподносить, как серьёзные кадровые изменения…

...Ну вот почему Крым стал местом притяжения всего этого бреда, жулья и безобразий, что за козлиные пляски здесь происходят?..

В то, что кадровые рокировки в коридорах крымской власти приведут к чему-то хорошему, среди крымчан, кажется, уже не верит никто.

Света Старикова

Читайте басни Крылова,господа!