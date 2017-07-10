«Крым ждет украинских туристов»

Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Российская и украинская делегации поспорили из-за Крыма на встрече ОЧЭС в Стамбуле», – пишет турецкая газета Daily Sabah.

«Делегаты из России и Украины обменялись выпадами из-за проблемы Крыма на второй день экономической конференции в Стамбуле. Заседание Межпарламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) стало свидетелем словесной стычки, когда российский депутат Надежда Колесникова взяла слово, чтобы рассказать о роли парламентов в поддержании устойчивого здравоохранения в государствах ЧЭС. Она утверждала, что крымчане получают лучшие медицинские услуги при российском управлении в новых больничных заведениях в Ялте и Симферополе. Однако Рефат Чубаров​ из украинской делегации обвинил Россию в уничтожении крымской инфраструктуры после аннексии территории в 2014 году. Чубаров также пообещал, что Россию будут судить в международных судах за ее действия в Крыму. «Международное право, несомненно, обеспечит справедливость», – сказал он.

Это уже второй случай за эти дни, когда делегаты из обеих стран схлестнулись на проводимом Турцией совещании ОЧЭС. В среду украинская делегация покинула зал из-за присутствия российского депутата, незаконно избранного в Крыму. В ответ российская делегация бойкотировала четвертую сессию, в ходе которой Турция передала председательские полномочия Украине».

«Украина: назначение специального представителя США будет способствовать прекращению агрессии России в Крыму», – сообщает египетский портал Youm7.

«Президент Украины Петр Порошенко приветствовал назначение в пятницу специального представителя Вашингтона в Украину Курта Уолкера, заявив, что это поможет положить конец временной российской агрессии и поспособствует возвращению Крыма. Государственный Департамент США заявил, что Уолкер, бывший посол Америки в НАТО, будет отвечать за содействие американским интересам, как это предусмотрено в Минских соглашениях 2015 года, и будет сопровождать госсекретаря Рекса Тиллерсона в Киеве в воскресенье.

«Приветствую решение администрации США о назначении Курта Волкера специальным представителем по вопросам Украины», – написал Порошенко в твиттере, добавив, что оно является «важным и своевременным шагом в интересах прекращения российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым».

«Газовые турбины в Крыму вынудили Siemens объясняться» – пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

«Представитель Siemens заявил в четверг по этому поводу: «В случае, если недавно приобретенные турбины были перемещены в Крым, то это явное нарушение договорных обязательств». И добавил: «Siemens неоднократно четко указывал, что придерживается всех предписаний по контролю за экспортом. Концерн не будет осуществлять никаких поставок или услуг по монтажу и вводу в строй и не будет брать на себя никаких гарантий».

По сообщению российских СМИ, эти установки в Крыму должны быть введены в строй в сентябре. Однако полной мощности они достигнут лишь в марте 2018 года – к четвертой годовщине аншлюса Россией. В этот день в следующем году в России состоятся президентские выборы».

«Российский чиновник призвал украинских туристов провести летние каникулы в Крыму», – информирует египетский портал Еlwatannews.

«Руководитель российского федерального туристического агентства Олег Сафонов пригласил украинских туристов на летний отдых в Крым, утверждая, что он может конкурировать с Турцией. Он сказал: «Приезжают украинские туристы, и мы надеемся, что их число станет больше. Согласно статистическим данным, их количество возрастает в июле и августе. Мы зовем и ждем их», – сообщил в понедельник российский информационный канал Russia Today.

Сафонов утверждает, что украинские туристы могут приобрести один электронный билет на Крымский полуостров и Севастополь, что дает право бесплатно посещать музеи, дворцы и сады, а также включает программы скидок в ресторанах, кафе и гостиницах, которые участвуют в этом проекте – около 200 объектов. Он отметил, что сейчас туристический продукт в Крыму и Севастополе является конкурентоспособным с точки зрения затрат».