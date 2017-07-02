29 июня, в четверг, в турецком Стамбуле состоялось 36-е заседание Совета министров иностранных дел Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС). Встреча прошла под знаком решений юбилейного 25-го саммита глав-государств ЧЭС, собиравшегося накануне, 22 мая, здесь же в Турции на берегах Босфора. На июньском совете министров от Турции Украине был передан символический деревянный молоточек – атрибут председательствующего, – который она будет использовать во второй половине 2017 года.

Крым.Реалии попытались разобраться, каким было место Крыма в системе ЧЭС накануне событий 2014 года, что значит для Украины председательство в ОЧЭС, и почему незаконная аннексия полуострова обречена быть на повестке дня региона Черного моря.

ОЧЭС – международная субрегиональная организация, основана одиннадцатью государствами: Азербайджаном, Албанией, Арменией, Болгарией, Грецией, Грузией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией, Украиной. Уставные цели – дружба, добрососедство, диалог и сотрудничество между государствами-членами, развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества на основе принципов и норм международного права, интеграция экономик стран-участниц в мировую экономическую систему. В апреле 2004 года в ОЧЭС вступила Сербия (тогда еще Сербия и Черногория; вступление Черногории и Кипра в ОЧЕС было заблокировано Турцией и Грецией). В системе ЧЭС действуют также Парламентская ассамблея, Деловой совет, Черноморский банк торговли и развития, Международный центр черноморских исследований. Штаб-квартира и постоянный международный секретариат находятся в Стамбуле. Председательство в Организации осуществляется на ротационной основе (каждые полгода).

ОЧЭС – международная субрегиональная организация, основана одиннадцатью государствами

Впервые с инициативой о создании «Черноморской зоны процветания и сотрудничества» с участием Турции, СССР, Румынии и Болгарии в 1990 году выступил президент Турецкой Республики Тургут Озал (Turgut Özal). Представители государств-основателей 25 июня 1992 года в Стамбуле (Турецкая Республика) подписали Стамбульскую декларацию и Босфорское заявление «О Черноморском экономическом сотрудничестве (ЧЭС)».

В июне 1998 года в украинской Ялте на очередном саммите ЧЭС осуществилось официальное закрепление структуры, был подписан Устав ОЧЭС, после этого она получила статус международной региональной организации.

Проделанная в ОЧЕС Украиной работа в этот период касалась непосредственно Крыма и участия его представителей в реализации целей и задач черноморского сотрудничества

В январе 2013 года Украина взяла мощный старт во внешней политике, в первой половине года приняв от Турции председательство в ОЧЭС, а также возглавив на весь год Организацию по Безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Проделанная в ОЧЕС Украиной работа в этот период касалась непосредственно Крыма и участия его представителей в реализации целей и задач черноморского сотрудничества. Говорили об автомобильной дороге вокруг Черного моря – тут же досконально прорабатывалась идея Крымского моста. 28 февраля 2013 года впервые в Ялте прошло заседание рабочей группы по туризму. Ряд туристических мероприятий Крыма получили статус международных в системе ЧЭС.

В начале 2014 года председательство в ОЧЕС от Армении приняла Болгария. В третьей декаде февраля 2014 года в Ялте состоялся ряд мероприятий ОЧЭС: Третий международный черноморский туристический форум, 23-я Международная туристическая выставка, а также заседание рабочей группы ОЧЭС по сотрудничеству в туризме. Крымские власти и ялтинская мэрия принимали активное участие в подготовке к ним. Основной темой туристического форума стало обсуждение создания совместного туристического продукта региона Черного моря для стран Азии и Америки – по предложению крымского совета министров. На форуме рассматривались варианты круизных маршрутов по Черному морю и роль авиации в развитии туризма. А в конце форума участники приняли декларацию о создании черноморского туристического бренда «Добро пожаловать в Черное море» и рекомендовали местным властям стран-членов ОЧЭС рассмотреть возможность создания Ассамблеи черноморских городов и Ассоциации туристического бизнеса Черного моря. На рабочей группе был отмечен украинский проект «Развитие круизного туризма в регионе ОЧЭС».

После мартовских событий, ознаменовавшихся незаконной аннексией Крымского полуострова со стороны России, перспективы начатых проектов и выстраиваемая система международных черноморских связей утратили смысл.

Председательство России и оглашение ею приоритетов ЧЭС в первой половине 2016 года Украина бойкотировала

27 марта 2014 года в ходе голосования в ООН по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/68/262 о территориальной целостности Украины: Армения и Россия высказались «против», Сербия – не принимала участия в голосовании, остальные девять стран-членов ОЧЭС поддержали резолюцию.

Председательство России и оглашение ею приоритетов ЧЭС в первой половине 2016 года Украина бойкотировала.

15 апреля 2016 года, находясь с визитом в Киеве, генеральный секретарь постоянного международного секретариата Организации Майкл Христидис заявил: «ОЧЭС исходит из позиции уважения территориальной целостности Украины и уважения ее признанных мировым сообществом границ, рассматривая АР Крым как неотъемлемую часть Украины».

21 мая 2017 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин, принимая участие в заседании Совета министров ЧЕС, озвучил позицию о том, что российская агрессия и аннексия Крыма не дают развиваться торговле между черноморскими странами. Он добавил, что «действия России подрывают устои ОЧЭС, которые направлены на превращение региона в зону мира, стабильности и процветания».

Экономическое сотрудничество стран Черноморского бассейна возможно при условии возвращения мира и стабильности в регионе. Об этом 22 мая 2017 года на 25-ом юбилейном саммите ОЧЕС в Стамбуле заявил министр экономического развития Украины Степан Кубив.

«ОЧЕС празднует свой 25-й юбилей, являясь уникальной платформой для развития многостороннего экономического сотрудничества в регионе Черного моря», – так считают в ее постоянном международном секретариате.

В 36-ом заседании совета министров ОЧЭС в Стамбуле приняла участие делегация Украины во главе с первым заместителем министра иностранных дел Вадимом Пристайко. Как сообщил портал УкрайнаХабер, Азербайджан, Албанию, Грецию, Молдову и Турцию представляли заместители министров иностранных дел; Россию и Армению – министерские чиновники; Болгария и Грузия были представлены на уровне послов. С российской стороны в работе Совета министров принял участие директор департамента экономического сотрудничества МИД России Евгений Станиславов.

В период с 1 июля по 31 декабря 2017 года возглавлять Совет министров ОЧЭС будет министр иностранных дел Украины Павел Климкин

На форуме прошла формальная передача председательства в ОЧЭС от Турции – Украине. В период с 1 июля по 31 декабря 2017 года возглавлять Совет министров ОЧЭС будет министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Выполняя его поручение, Вадим Пристайко принял из рук заместителя министра иностранных дел Турции символический деревянный молоточек.

Накануне МИД Украины опубликовал приоритеты председательства в Организации, а, выступая на заседании в Стамбуле, Вадим Пристайко объявил, что «Председательство Украины в ОЧЭС будет проходить под лозунгом: «К миру, стабильности и процветанию».

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, в ходе заседания главы делегаций стран-членов Организации, а также представители ее институтов, наблюдатели и секторальные диалоговые партнеры обсудили текущую ситуацию и перспективы сотрудничества.

Глава украинской делегации поздравил Турцию с успешным председательством в ОЧЭС в течение первого полугодия 2017 года и заметил, что ОЧЭС в настоящее время находится в состоянии кризиса.

В своем выступлении, текстом которого располагают Крым.Реалии, Вадим Пристайко заявил: «…25 лет назад мы наивно полагали, что эпоха конфронтации закончилась, и начался долговременный период партнерства и сотрудничества в Черноморском регионе, в частности, с созданием ОЧЭС. Однако сегодня мы видим, что наши мечты не сбылись.

Наша Организация находится в глубоком кризисе, и я думаю, что все это понимают. Половина государств-членов имели или имеют военные конфликты между собой; другие нерешенные вопросы

Будем откровенны и искренни, давайте скажем принципиальную правду и выразим наше реальное отношение к тому, что происходит сейчас. Наша Организация находится в глубоком кризисе, и я думаю, что все это понимают. Половина государств-членов имели или имеют военные конфликты между собой; другие нерешенные вопросы. Наше региональное экономическое сотрудничество стало заложником агрессивной политики России. Только один пример – до 2014 года Украины обладала одним из наибольших количеств морских портов в регионе (включая Азовское море). Теперь все крымские порты находятся в оккупации, а работа с ними – незаконна. Проект Кольцевой дороги стал практически нереальным из-за войны и оккупации. Сердце Черноморского региона – Крым (оккупированный Россией) – становится мощной военной и ядерной угрозой для всех прибрежных государств. Из-за проблем с безопасностью крупные инвесторы избегают заходить в наш регион. Также страдают туризм, культурные обмены, межрегиональное сотрудничество. Почему мы не говорим о реальных проблемах? Мы боимся говорить правду о себе? Почему ЧЭС не обращается к дополнительным платформам для решения региональных проблем? Или, вы все еще думаете, что умиротворение агрессора или ведение бизнеса, как обычно, поможет вам выжить? Нет! Вы определенно рискуете стать следующей жертвой! Но даже если на какое-то время мы отбросим опасения Украины по поводу российской агрессии, что мы можем увидеть в качестве реальных результатов нашей общей работы? Где проекты, предприятия, инновации? Формальные встречи заканчиваются официальными результатами! Почти все соглашения касаются только бумаг! Дни и даже ночи, мы боремся за формулировки, но не заботимся о сути и результатах. ЧЭС, наверное, плохо доносит до общества свои достижения, если они вообще есть. Знают ли простые люди о ЧЭС? Я говорю не о средствах массовой информации или о PR, я говорю о делах! ...Критика ЧЭС не означает, что мы не любим или недооцениваем Организацию. Украина также полностью разделяет ответственность. Критикуя сегодняшнюю ситуацию в ЧЭС, мы хотим изменить существующую тенденцию безразличия и пассивности. Мы хотим восстановить динамику развития ЧЭС и важную роль Организации в регионе. … Несмотря на все препятствия и трудности, мы верим в Организацию, мы верим в то, что делаем, и сделаем все возможное, чтобы сделать ОЧЕС более успешной и эффективной. Я призываю все государства-члены ЧЭС сотрудничать для продвижения общих целей».

В соответствии с устоявшейся практикой, 1 июля, в субботу, на официальном сайте ОЧЭС должен появиться украинский флаг, и будут опубликованы приоритеты председательства Украины.