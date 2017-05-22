Министр экономического развития Украины Степан Кубив на 25-й Юбилейном саммите глав государств-участников Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС), который прошел 22 мая в Стамбуле, заявил, что эффективное сотрудничество в регионе возможно только при условии мира и стабильности.

В своем выступлении на саммите Степан Кубив подчеркнул, что «в условиях сегодняшней ситуации с безопасностью в регионе возникает угроза дальнейшему экономическому сотрудничеству, а также углублению сотрудничества между странами-членами ОЧЭС».

«Эффективное сотрудничество в регионе Черного моря, основанном в 1992 году на демократических ценностях и принципах, возможно лишь при условии возвращения мира и стабильности, а также уважения международного права», – цитирует Кубива пресс-служба Посольства Украины в Турецкой Республике.

Накануне Павел Климкин во время заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС заявил, что российская агрессия и аннексия Крыма Крыма разрушают экономические связи в Черноморском регионе.

Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) – международная субрегиональная организация, основана одиннадцатью государствами: Азербайджаном, Албанией, Арменией, Болгарией, Грецией, Грузией, Молдовой, Румынией, Россией, Турцией, Украиной. Уставные цели – дружба, добрососедство, диалог и сотрудничество между государствами-членами, развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества на основе принципов и норм международного права, интеграция экономик стран-участниц в мировую экономическую систему.