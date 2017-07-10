В Симферополе в течение двух месяцев искали виновных в связи с выходом скандального издания об истории города «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!». Оно было напечатано по заказу подконтрольной России администрации города и вызвало шквал критики со стороны местных пророссийских активистов. На советских плакатах, которые появляются на страницах книги, вместо фашистской свастики оказались нашивки в цветах российского флага, а слово «фашист» заменено на слово «москаль». Чем в итоге закончилась эта история, выясняли Крым.Реалии.

Книга-фотоальбом «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!» была напечатана в октябре прошлого года по заказу подконтрольной России администрации города. Издание, согласно выходным данным, является научно-популярным и посвящено истории города. Выпущено оно было тиражом 1 тысяча экземпляров и предназначалось для бесплатного распространения в качестве сувенирной продукции.

Спустя полгода после выхода в свет книга оказалась в центре скандала. Местные пророссийские общественники и политики потребовали проверить издание, обвинив его создателей в фальсификации истории и экстремизме.

Ошибочка вышла

Причиной такой реакции послужило то, что в книге на одном из советских агитационных плакатов времен Второй мировой войны на шевроне немецкого офицера вместо свастики оказался изображен российский флаг, а слово «фашист» заменено на «москаль». Фото приводит в Facebook пророссийский активист Александр Талипов.

Что интересно, сравнения политики российских властей с политикой Гитлера после событий 2014 года нередко звучат из уст украинских и международных экспертов. Более того, летом 2014 года президент Литвы Даля Грибаускайте публично сравнила президента России Владимира Путина с Гитлером и Сталиным, заявив, что тот «использует национальный вопрос в качестве предлога, чтобы при помощи военных средств захватить (чужую) страну». Однако в среде крымских сторонников российского режима подобные сравнения неприемлемы и вызывают ожесточенную реакцию.

Так, депутат горсовета Симферополя Степан Кискин назвал оформление книги искажением исторических фактов и в мае обратился с открытым письмом к подконтрольному России прокурору Крыма Олегу Камшилову, в котором призвал привлечь к уголовной ответственности причастных к созданию книги.

В то же время пророссийский общественник Александр Талипов и вовсе увидел в издании признаки экстремизма и публично обратился к ФСБ с требованием разобраться в ситуации. Вскоре после этого, по словам Талипова, сотрудники российских спецслужб изъяли весь тираж книги.

Кто такой «Альфред Эрнст»?

Интересно, что кроме «неправильного» оформления издания общественник обратил внимание и на его содержание. В частности, Талипов назвал фальсификацией информацию о российском происхождении министра Третьего рейха Альфреда Эрнста Розенберга. «В книге указаны биографии немецких генералов, которые показывают их ведущими политическими деятелями, а в биографии Альфреда Эрнста делается акцент на его русском происхождении, хотя в официальных источниках информации указывается, что он родился в Ревеле (ныне Таллин) в семье остзейского немца-башмачника», – пишет он.

Если речь идет об Альфреде Эрнсте Розенберге, то он родился в 1893 году в Ревеле (ныне Таллин), который в тот момент находился в составе Российской империи. И, следовательно, Розенберг являлся российским подданным

​В свою очередь, крымчанин, кандидат исторических наук Сергей Громенко подобные претензии в адрес создателей книги считает необоснованными и советует тщательнее читать исторические документы. «Во-первых, критикам следует правильно писать фамилии тех, кого они критикуют. Нам известны крымский краевед Николай Эрнст, российский телепродюсер Константин Эрнст, а вот кто такой Альфред Эрнст, как его называет общественник Талипов, не совсем понятно. Если речь идет об Альфреде Эрнсте Розенберге, то он родился в 1893 году в Ревеле (ныне Таллин), который в тот момент находился в составе Российской империи. И, следовательно, Розенберг являлся российским подданным. Это факт. И еще есть интересная делать: Розенберг известен как автор плана разделения Советского союза на национальные республики и создания сильной Украины под немецким протекторатом», – разъясняет Громенко.

«Искаженные данные не выявлены»

После заявлений депутата Кискина и общественника Талипова изданием «Симферополь. Что ни говори, а правда нужна!» занялась подконтрольная России прокуратура Симферополя, которая провела по этому поводу проверку. Однако спустя два месяца после скандала имена виновных в произошедшем в прокуратуре назвать не смогли.

Так, по информации заместителя российского прокурора города Александра Шкитова, издание печаталось за бюджетные средства и обошлось в 816,1 тысячи рублей.

По данным прокуратуры, при создании книги-фотоальбома использовались сведения, изображения и фотоматериалы из общедоступных источников, в том числе из Интернета, которые были подобраны администрацией и направлены в адрес ООО «Компания Тверьбест» для возможного использования в процессе работы.

Обязанности по составлению макета, оформлению и прочему, по данным прокуратуры, возлагались на исполнителя работ – известного в российской Твери производителя типографской продукции ООО «Компания Тверьбест». А печаталась книга в ООО «Качество» –типографии в Адыгее.

Изображения агитационного советского плаката времен Великой отечественной войны, содержащие в себе искаженные данные, при утверждении и подписании акта приема-передачи выполненных работ не были выявлены

​«Несмотря на изучение должностными лицами администрации города Симферополя предоставленного ООО «Компания Тверьбест» макета книги-фотоальбома, как в бумажном, так и электронном варианте, изображения агитационного советского плаката времен Великой отечественной войны, содержащие в себе искаженные данные, при утверждении и подписании акта приема-передачи выполненных работ не были выявлены», – пишет заместитель российского прокурора Симферополя депутату Кискину.

То есть на каком этапе на страницах издания появился российский флаг и «москаль», прокурорам выяснить не удалось. Поэтому все, что они смогли сделать, – это внести представление «с целью устранения выявленных нарушений, причин и условий, им способствующих, а также привлечения виновных в допущенных нарушениях должностных лиц администрации города Симферополя».

В свою очередь, в подконтрольной Москве администрации Симферополя направили претензию производителям, которые уже приступили к устранению ошибки за свой счет.

«Ошибка», ставшая рекламой

Каким образом создатели книги допустили такой важный для российских властей идеологический ляп, остается только догадываться. Хотя к ее производству имели непосредственное отношение различные чиновники, включая нынешних руководителей города Геннадия Бахарева и Виктора Агеева, которые со страниц книги обращаются к ее читателям.

Среди людей, которых благодарят авторы книги, в выходных данных значится и супруга подконтрольного России премьера Крыма Елена Аксенова.

Редактором-составителем книги является начальник управления информационной политики подконтрольной России администрации Симферополя Александр Шилко.

В то же время скандал вокруг издания привел к неожиданному исходу. После того, как картинки с «москалями» появились в соцсетях и издание было изъято, появилось немало желающих приобрести себе экземпляр. Редактору-составителю даже пришлось в соцсетях призвать крымчан прекратить круглосуточные звонки с просьбой продать книгу.

Шилко отметил, что издание не предназначено для продажи, и пообещал предоставить его всем желающим бесплатно, но после «исправления ошибки».