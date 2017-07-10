Сирийский экспресс с остановкой на Донбассе. По мнению военных аналитиков, в арабской стране с подачи Кремля действует очень своеобразное подразделение ‒ частная военная компания «Вагнера». Ее бойцы, в том числе и наемники, успели повоевать на востоке Украины. «Донбасс.Реалии» узнавали, как они попадают в Сирию и какие задачи там выполняют.

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Частная военная компания «Вагнера». По сути, это армия, которая выполняет спецзадание российской власти, говорят исследователи Conflict Intelligence Team ‒ российского сообщества, которое занимается расследованием военных конфликтов.

«Люди умеют воевать, люди любят убивать и получать за это «бабки», ‒ говорит исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

В сообществе рассказывают: доказательства того, что в Сирии на самом деле были российские наемники чаще всего поступают тогда, когда они там погибают.

«Примерно с февраля-марта этого года стартовал массовый набор людей, которые раньше воевали на Донбассе, в частной военной компании «Вагнера». Это было связано с тем, что пока основные силы были задействованы во взятии Алеппо, боевики «Исламского государства» снова взяли Пальмиру. Поэтому нужно было ее отбивать», ‒ объясняет лидер Сonflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Сирия: не все боевики возвращаются домой

С начала года в Сирии погибло не менее 10 боевиков группировок «ЛНР» и «ДНР», признанных в Украине террористическими, говорят исследователи. В июне погибли еще трое ‒ Александр Мотинга из Рязани, сербский наемник Саша Каран и житель российского Ижевска Артем Городилов.

Городилов один из немногих, кто перед отправкой в Сирию не удалил свой профиль в социальной сети. Правда, он вел аккаунт под другим ником. В группировке «Спарта», которую возглавлял боевик Арсен Павлов, Городилова знали как «Адвоката».

«Мы эту хунту сломаем, однозначно сломаем», ‒ такие послания на оккупированном Донбассе оставлял боевик, не вернувшийся из Сирии живым.

Однако в отличие от Донбасса, фотографий Сирии Артем Городилов не публиковал.

Но то, что погиб он в арабской стране, подтверждают его друзья в соцсетях.

Россияне в Сирии жестоко избили человека и назвали «игиловцем»

Время от времени в Интернете появляется видео из Сирии с закадровым русским текстом. Но обнародованное на прошлой неделе видео содержит шокирующие кадры. Русскоязычные бойцы бьют кувалдой человека, называя его «игиловцем».

Опрошенные «Донбасс.Реалии» аналитики считают, что на видео ‒ те же бойцы ЧВК «Вагнера». Форма и вооружение наемников отличается от военных российской регулярной армии.

«Я уверен, что того, кто слил это видео, уже полностью вычислили и контракт с ним разорвали», ‒ отмечает бывший офицер российской ФСБ Илья Богданов.

Сирийские «каникулы» стоят 500 тысяч в месяц ‒ Богданов

Бывший офицер российской ФСБ Илья Богданов говорит, что из собственных источников слышал о принципе отбора боевиков на передовую в Сирию.

«Находят выход непосредственно на контору, ну а там все зависит от четырех параметров. Там проходят собеседование и говорят, что многое зависит от настроения и желания принять именно тебя. Могут вернуть без объяснения причин. Далее идет медкомиссия, а физическую подготовку сдаешь по военной специальности, которую уже имеешь», ‒ объясняет Илья Богданов.

По данным Богданова, постоянный оклад российского наемника в Сирии составляет 300 тысяч рублей (почти 130 тысяч гривен). С боевыми ‒ до 500 тысяч в месяц. К тому же, жизнь каждого бойца ЧВК «Вагнера» страхуют на сумму до пяти миллионов рублей (более двух миллионов гривен).

Он также отмечает, что контракт с наемниками обычно подписывают на год.

«Три месяца боец проводит за нулем. Через три месяца его обязательно снимают и дают месяц отпуска домой. Отпуск оплачивает контора и отпускные дают», ‒ говорит Богданов.

Не только наемники

Точное количество российских наемников в Сирии назвать сложно. Военные эксперты сходятся во мнении, что сейчас там постоянно находятся до тысячи россиян.

«Вагнеровцы» сейчас занимаются тем, что охраняют и отбивают газовые месторождения, которые в течение длительного времени контролировались террористами «ИГИЛ», ‒ говорит исследователь сообщества Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Впрочем, специалисты группы «Информанапалм» идентифицируют целые бригады российской регулярной армии, которые сначала засветились на Донбассе, а затем отправились в Сирию. Маршрут, например, испытала 291 артиллерийская бригада.

Донбасс ‒ это такой своего рода испытательный полигон для тех, кто отправляется в Сирию

​«Донбасс ‒ это такой своего рода испытательный полигон для тех, кто отправляется в Сирию. Это объясняется двумя вещами. Первое ‒ надо лучше подготовить кадры в условиях боевых действий, а второе ‒ в Сирии надо платить больше, поэтому надо какую-то проводить инфильтрацию», ‒ отмечает представитель сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук.

Спецотбор в Сирию для боевиков

Не против отправиться в сирийскую командировку, чтобы подзаработать, и многие боевики в группировках «ЛНР» и «ДНР». По данным группы «Информационное сопротивление», весной там даже объявили специальный отбор. Правда, в Сирию никто так и не поехал.

«Отобрали тех, у кого есть определенный опыт, более или менее адекватных. С ними прекрасно поработали инструкторы, но когда пришло время отправки в Сирию, Владимир Владимирович принял решение не отправлять туда тех, кто прошел переподготовку, потому что нет желающих воевать на Донбассе», ‒ говорит координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин.

Поэтому в основном наемники, воюющие в Сирии ‒ люди с российскими паспортами, говорят аналитики.