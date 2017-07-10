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Политика

Сирийский экспресс: сколько боевики получают за войну в Сирии

Сирийский экспресс с остановкой на Донбассе. По мнению военных аналитиков, в арабской стране с подачи Кремля действует очень своеобразное подразделение ‒ частная военная компания «Вагнера». Ее бойцы, в том числе и наемники, успели повоевать на востоке Украины. «Донбасс.Реалии» узнавали, как они попадают в Сирию и какие задачи там выполняют.

Частная военная компания «Вагнера». По сути, это армия, которая выполняет спецзадание российской власти, говорят исследователи Conflict Intelligence Team ‒ российского сообщества, которое занимается расследованием военных конфликтов.

«Люди умеют воевать, люди любят убивать и получать за это «бабки», ‒ говорит исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

В сообществе рассказывают: доказательства того, что в Сирии на самом деле были российские наемники чаще всего поступают тогда, когда они там погибают.

Сообщение о гибели в Сирии бойцы ЧВК «Вагнера» Михаила Нефедова
Сообщение о гибели в Сирии бойцы ЧВК «Вагнера» Михаила Нефедова

«Примерно с февраля-марта этого года стартовал массовый набор людей, которые раньше воевали на Донбассе, в частной военной компании «Вагнера». Это было связано с тем, что пока основные силы были задействованы во взятии Алеппо, боевики «Исламского государства» снова взяли Пальмиру. Поэтому нужно было ее отбивать», ‒ объясняет лидер Сonflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Сирия: не все боевики возвращаются домой

С начала года в Сирии погибло не менее 10 боевиков группировок «ЛНР» и «ДНР», признанных в Украине террористическими, говорят исследователи. В июне погибли еще трое ‒ Александр Мотинга из Рязани, сербский наемник Саша Каран и житель российского Ижевска Артем Городилов.

Городилов один из немногих, кто перед отправкой в Сирию не удалил свой профиль в социальной сети. Правда, он вел аккаунт под другим ником. В группировке «Спарта», которую возглавлял боевик Арсен Павлов, Городилова знали как «Адвоката».

Погибшие в Сирии боевики, которые воевали на стороне группировок «ЛНР» и «ДНР»
Погибшие в Сирии боевики, которые воевали на стороне группировок «ЛНР» и «ДНР»

«Мы эту хунту сломаем, однозначно сломаем», ‒ такие послания на оккупированном Донбассе оставлял боевик, не вернувшийся из Сирии живым.

Однако в отличие от Донбасса, фотографий Сирии Артем Городилов не публиковал.

Сообщение о гибели Артема Городилова с позывным «Адвокат»
Сообщение о гибели Артема Городилова с позывным «Адвокат»

Но то, что погиб он в арабской стране, подтверждают его друзья в соцсетях.

Россияне в Сирии жестоко избили человека и назвали «игиловцем»

Время от времени в Интернете появляется видео из Сирии с закадровым русским текстом. Но обнародованное на прошлой неделе видео содержит шокирующие кадры. Русскоязычные бойцы бьют кувалдой человека, называя его «игиловцем».

Русскоязычные бойцы бьют молотком мужчину, называя его «игиловцем»
Русскоязычные бойцы бьют молотком мужчину, называя его «игиловцем»

Опрошенные «Донбасс.Реалии» аналитики считают, что на видео ‒ те же бойцы ЧВК «Вагнера». Форма и вооружение наемников отличается от военных российской регулярной армии.

«Я уверен, что того, кто слил это видео, уже полностью вычислили и контракт с ним разорвали», ‒ отмечает бывший офицер российской ФСБ Илья Богданов.

Сирийские «каникулы» стоят 500 тысяч в месяц Богданов

Бывший офицер российской ФСБ Илья Богданов говорит, что из собственных источников слышал о принципе отбора боевиков на передовую в Сирию.

«Находят выход непосредственно на контору, ну а там все зависит от четырех параметров. Там проходят собеседование и говорят, что многое зависит от настроения и желания принять именно тебя. Могут вернуть без объяснения причин. Далее идет медкомиссия, а физическую подготовку сдаешь по военной специальности, которую уже имеешь», ‒ объясняет Илья Богданов.

Оклад российского наемника в Сирии с надбавкой за участие в боях
Оклад российского наемника в Сирии с надбавкой за участие в боях

По данным Богданова, постоянный оклад российского наемника в Сирии составляет 300 тысяч рублей (почти 130 тысяч гривен). С боевыми ‒ до 500 тысяч в месяц. К тому же, жизнь каждого бойца ЧВК «Вагнера» страхуют на сумму до пяти миллионов рублей (более двух миллионов гривен).

Он также отмечает, что контракт с наемниками обычно подписывают на год.

«Три месяца боец проводит за нулем. Через три месяца его обязательно снимают и дают месяц отпуска домой. Отпуск оплачивает контора и отпускные дают», ‒ говорит Богданов.

Не только наемники

Точное количество российских наемников в Сирии назвать сложно. Военные эксперты сходятся во мнении, что сейчас там постоянно находятся до тысячи россиян.

Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов
Исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов

«Вагнеровцы» сейчас занимаются тем, что охраняют и отбивают газовые месторождения, которые в течение длительного времени контролировались террористами «ИГИЛ», ‒ говорит исследователь сообщества Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Впрочем, специалисты группы «Информанапалм» идентифицируют целые бригады российской регулярной армии, которые сначала засветились на Донбассе, а затем отправились в Сирию. Маршрут, например, испытала 291 артиллерийская бригада.

Донбасс ‒ это такой своего рода испытательный полигон для тех, кто отправляется в Сирию
Михаил Макарук

​«Донбасс ‒ это такой своего рода испытательный полигон для тех, кто отправляется в Сирию. Это объясняется двумя вещами. Первое ‒ надо лучше подготовить кадры в условиях боевых действий, а второе ‒ в Сирии надо платить больше, поэтому надо какую-то проводить инфильтрацию», ‒ отмечает представитель сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук.

Спецотбор в Сирию для боевиков

Не против отправиться в сирийскую командировку, чтобы подзаработать, и многие боевики в группировках «ЛНР» и «ДНР». По данным группы «Информационное сопротивление», весной там даже объявили специальный отбор. Правда, в Сирию никто так и не поехал.

«Отобрали тех, у кого есть определенный опыт, более или менее адекватных. С ними прекрасно поработали инструкторы, но когда пришло время отправки в Сирию, Владимир Владимирович принял решение не отправлять туда тех, кто прошел переподготовку, потому что нет желающих воевать на Донбассе», ‒ говорит координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин.

Поэтому в основном наемники, воюющие в Сирии ‒ люди с российскими паспортами, говорят аналитики.

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