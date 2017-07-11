Минобороны России: в Нахимовское училище в Севастополе будут поступать более 300 кандидатов

К прохождению вступительных испытаний в классы Нахимовского военно-морского училища в Севастополе допущено 339 кандидатов из Крыма и регионов соседней России. Такие данные приводит пресс-служба Минобороны России 10 июля.

Как сообщается, в 2017 году численность набора в 5-е классы филиала определена в количестве 100 человек.

Также на базе училища в Севастополе прошли вступительные испытания 18 кандидатов, изъявивших желание поступать в филиал Нахимовского военно-морского училища в российском Мурманске.

В этом году в Нахимовском военно-морского училище в Севастополе аттестаты об основном общем образовании получили 114 девятиклассников.

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова было основано в 1937 году. В 1992 году в составе ВМС Украины на базе училища был создан Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени Нахимова, который в 2009 году преобразован в Академию военно-морских сил имени Нахимова. После аннексии Крыма, 20 марта 2014 года, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возобновлении работы учебного заведения в статусе училища.