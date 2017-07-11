«Симферопольский пляж» –​ так еще называют ближайший к крымской столице приморский поселок Николаевка – всегда был заурядным, провинциальным курортом. Такой себе бюджетный вариант отдыха на море. Но ныне, похоже, даже дешевизна этого места не привлекает отдыхающих.

Местные власти и отельеры всячески пытаются привлечь в Николаевку туристов. Вначале прошлого месяца, например, открыли дополнительный пригородный маршрут с симферопольской автостанции «Курортная». Новые российские автобусы КАВЗ (Курганского автобусного завода – авт.) запустили, судя по всему, и из Севастополя.

В КАВЗиках установлены кондиционеры, однако желающих воспользоваться ими в дороге очень мало. Во время одного из утренних рейсов с автостанции «Курортная» в салоне с 35 местами я насчитал лишь 12 пассажиров. Причем большинство из них – симферопольцы и жители окрестных сел. Забегая вперед, скажу, что почти аналогичный «контингент» приобретал обратные билеты и на автостанции Николаевки.

​– Как нынче с курортниками? – задаю шаблонный вопрос продавщице Ольге, торгующей сувенирами в Николаевке.

– Мало, – признается женщина. – Может, потому что Турцию открыли. Честно, не интересовалась специально. Вначале ЮБК заполняется, а потом и все остальное. Мы немного расстроены, что людей мало совсем. Я начала торговать из середине июня. Надеялись, что в июле люди все же поедут, а они почему-то не едут.

– А какова была ситуация в прошлом году?

– Намного лучше. Были люди из Москвы, Питера, Владимира. Хотя на выходные все больше из Симферополя приезжают. Рассчитываем на мост (через Керченский пролив – авт.), тогда ж поезда пойдут – вы ж понимаете.

– А с материковой Украины народ отдыхает в Николаевке?

– Не встречала, видела только проездом несколько легковых машин с донецкими, киевскими, луганскими номерами.

– Вы давно здесь здесь работаете?

– Еще при Украине торговала. Тогда, конечно, покупателей было больше. Россиянам ж было дешево при Украине отдыхать. Тогда поезда ходили. Люди приезжали, чтобы свежих фруктов здесь поесть. А сейчас подумают лишний раз, что здесь можно купить. Дорого. В прошлому году наш знакомый из Ямала жаловался, что у них там клубника по цене такая же, как крымская. При Украине было лу... [и тут же сама себя поправляет] проще.

Подтверждение слов Ольги о «высоком» сезоне в Николаевке нахожу на пляже отеля «Савита». Сразу уточню: это фактически центральное и наиболее благоустроенное место всей пляжной зоны поселка.

​Что и говорить, природными и историческими достопримечательностями Николаевка не изобилует. Собственно говоря, их там практически нет. За исключением разве что памятника погибшим во время Второй мировой войны морякам, которые осенью 1941 года участвовали в обороне Севастополя.

– Полгода как переехали в Крым, – рассказывает уже бывшая жительница российского Ростова-на-Дону. – Самое ближнее море к нам – Николаевка. Просто море – лежи и загорай. Нет никакой природной красоты. Пляж-то убогий, абсолютно.

Впрочем, найти более-менее приемлемую альтернативу немудреным водным процедурам в Николаевке все же можно. К примеру, можно поупражняться в верховой езде на лошадях или пони. Удовольствие потянет на 1000 и 700 рублей (около 300-430 грн) соответственно.

Доступный общепит за пределами действующих мест размещения – отелей, пансионатов и гостевых домиков – тоже есть. Правда, клиентов там по будням, как говорится, раз, два и обчелся.

​Болезненная тема для поселка – пляжи и берегоукрепительные сооружения, точнее, аварийное и даже катастрофическое состояние последних. Это из года в год вынуждены признавать и рядовые жители, и власти. Из почти семи километров береговой линии поселка для безопасного пляжного отдыха годятся не более 200 метров. В остальных местах тоже можно плавать и загорать, но уже на свой страх и риск. В любой момент, особенно в ненастную погоду, на узкую полоску галечного пляжа может «съехать» массивный фрагмент обрывистого глинисто-песчаного берега – с печальными последствиями для зазевавшихся отдыхающих.

Наиболее опасные места пляжа с зависшими эллингами- «курятниками» обозначили табличками.

Другие потенциальные обвалы еще и оградили сеткой.

На более-менее нормальную бетонную опорную стенку и ведущие к ней ступеньки раскошелились только несколько местных отелей и пансионатов. Вместо привычных бун пляжи оградили от разрушительны волн кучей больших камней – дешево и сердито.

В этом, наверное, и заключается вся недавняя реконструкция участка пляжной зоны, на проект которой из поселкового совета в 2016 году, по словам экс-главы местной администрации Алексея Ванова, было выделено 5,8 млн рублей. На весь же проект, не говоря обо всем объеме берегоукрепительных работ, надо куда больше – около 1 млрд рублей. Эту сумму, к слову, озвучили на последнем, майском заседании парламентского комитета по рекреационно-курортному комплексу и туризму. Председатель комитета Алексей Черняк «обрадовал» администрацию поселка: на проектный миллиард претендуют еще шесть регионов полуострова, где ситуация с пляжами не лучше.

Максим Денисов, крымский блогер

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции