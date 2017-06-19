С наступлением лета в Крыму начинают гадать о том, каким будет курортный сезон. В соцсетях полагают, что большого наплыва туристов в этом году можно не ждать.
На 30 процентов увеличился авиапоток российских туристов за рубеж. Там и сервис, там и туриста ждут без пафоса и без крымского срача
Мало будет в лучшем случае
Как обычно в сб и вск приезжают местные, поэтому народу больше становится, в будни надо снять, по вебке если посмотреть 2,5 человека
Их будет мало. И это хорошо. Потому что работать в убыток многие не захотят, и начнут наконец повышать уровень сервиса и качество предлагаемых услуг. И может, наконец, научатся вежливо разговаривать…
Это первый год "несезона" в Крыму, когда даже самые "жирные" заведения и отели почувствовали этот "несезон" на своей шкуре! Туристов нет!
Крым. Слышал как человек сорвался – "Да какой нафиг сезон?В Сочи самолет 7к стоит, а в Крым 15! Пляжи засраны. Кругом военные базы.Сдохнем мы тут"
Крымский турист – это современный Йети. Его никто не видел, но вата упорно доказывает, что он есть
В Крыму все забыто туристами
Тут правильно заметили, что летом в Крыму туристического сезона больше не будет. Никогда. Сезон буде тільки влітку
Раньше искал курорт где нет русских. Теперь русских нет в Крыму
В Крыму сейчас пройдут самые позорные три месяца в году
И только в Крыму люди не рады приходу лета, ведь именно в эти три месяца труднее объяснить почему не сезон
В Крым пришло лето, по Керченскому мосту нескончаемым потоком мчат туристы. А потом ватник просыпается…
Туристы на пляже – это несанкционированный митинг! нечего поощрять
Хотя оптимисты и в этом пляжном безлюдье нашли свои положительные стороны.
Я еще до войны говорил, что привести крымчан в чувство могут лишь пару провальных курортных сезонов. Данное утверждение не касается коренных жителей этой благодатной земли – они всегда отличались порядочностью, радушием и гостеприимством. И не предавали Украину
Природа відпочине
Пессимист видит проблему, а оптимист возможность. Кароч, крымчанам никто не мешает отлично отдохнуть, есть такая возможность
Глядишь, и зверье заведется, как в Чернобыле, сайгаки, зубры, кони Пржевальского... Крымчане охотиться начнут…
Благодаря Крыму вы можете играть в увлекательную игру "Найди туриста" на вебках пляжей. Не благодарите
Земляки, вы меня простите, но я буду держать кулаки за то, чтоб в Крым никто не поехал в этом году!! Достало жлобье! Пляжи ржавые, с полуразрушенными пирсами, грязь на улицах, везде одна стройка, а они еще и ценник такой конский выставляют. Совсем кукарекнулась команда вредителей, ничего не может проконтролировать, ни пляжи, ни цены, ни-че-го!
Причин для снижения популярности крымских курортов немало. Одна из них – высокие цены на отдых и питание.
У крымского турбизнеса - точка принятия решений. Минус тридцать восемь процентов на майские праздники с прошлым годом. ...Опубликовано Олегом Крючковым 3 мая 2017 г.
Я с Питера и вижу динамику психологии средней выборки крымчан за 30 прошлых лет. НИКАКОЙ.
Только сезон, только урвать, урвать, еще урвать – и все, расслабон. Делать никто ничего как не хотел так и не хочет.
Пример: надо было сколотить стол из дерева, ну порезать, выгладить, свинтить на саморезах, скрытт лаком. Из сосны. "Шпециялист по дереву" кумекал неделю, хоть ему и нарисовали, шевелил губами, а потом выдал цену своей работы (ну я ж приезжый) – "десять тыщ ! Был послан нафиг потому что там работы на день. А стол мне на материке сделали за 3 тыщт с материалом. И за 1 привезли. Тупой... жадный...
Кругозор – от урожая клубники до кизила. Все.
Простите, пока это не изменится, не изменится ничего.
Смотри на татар. Феодора, к примеру, у Мангупа? Или отели в малоречке?
И смотри, прости господи, на ежегодное шоу "Жулье у моря", эти убогие дачки под сдачку, траченые молью города, ржавые набережные, неубранные пляжи...
Да что там((((
Это очень грустно, но лечится годами (((
Посмотрел цены на отдых в Крыму, Вьетнаме и Турции. 2 недели в августе, 4 звезды, двухместный номер с завтраком, море. Ялта -Интурист 150 тыс рублей, Измир-палас 80 тыс рублей, Литтл хой-ан бич 65 тыс.рублей. Вот такая разница в ценах. Узаконенное жлобство, а люди не дураки, выкидывать деньги. Субсидировать надо отдых, целевая программа нужна, реальная стратегия развития Крыма, а не филькина грамота сегодняшняя
Севастополь. Женщина из РФ 10 лет летом квартирует у знакомых. Говорит раньше как богатая барыня приезжала, теперь как нищая приживалка. Крамнаш
Все идет к тому, что скоро туристы в сквере на лавочках будут яйцами вареными обедать и консервами, на газетках). А рестораторы пусть подавятся своими ценниками
Но есть и другая, гораздо более важная причина, по которой многие россияне не едут на отдых в Крым.
Я ездила почти каждый сентябрь. А мой сын с 10 класса ездил в Лисью Бухту и нигде не был так счастлив. Ни я, ни ребенок не были там с 2014 года. Мы потеряли Крым тоже. Не сговариваясь. Ничему такому я старшего сына не учила. Видимо, это просто очевидно
С 2005 по 2013 включительно я по 3-4 недели ежегодно проводила в Севастополе. Там нашла друзей. Мечтала переехать, выясняла про внж. С крымнаша не езжу. Уехала в Болгарию. Поехать хочу безумно. К друзьям. Но по законам Украины у меня оснований запросить въезд нет
Какие могут быть туристы на аннексированной земле?
Еще один традиционный сюжет, который актуализируется каждое лето – поедут ли на отдых в Крым жители материковой Украины?
Огромное количество людей потеряло Крым. И я не вижу сколько-нибудь сравнимого количества людей, которые вдруг приобрели Крым, т.е. раньше не могли, а теперь с удовольствием стали ездить. И не вижу сколько-нибудь значимого числа крымчан, чья жизнь стала за эти два года лучше. Есть некоторое количество чиновников (из новой администрации) и тех, кто как и они "пилят бабло" из денег, выделяемых на крымские проекты.
Мы каждую весну с 1 по 9 мая ходили там с детьми по яйле –плоскогорье Крыма с крохотными озерцами, ручьями и невероятным количеством цветов, никогда более столько цветов не видел. И пещерные города – Мангуп-кале, Чуфут-кале, Эски-кермен. И Большой каньон. Если я и представлял себе рай, то так, как выглядит горный Крым весной. Этот Крым для меня потерян. Не могу. Не потому, что стыдно будет смотреть в глаза кому-то из своих, я сам гражданин Украины, а потому, что не могу – и все
Поездки в Крым "на море" (а не к родственикам и родителям) –это все равно что организация "референдума" 14го года Это – легитимизация оккупации
...Скоро мы услышим новую-старую песню про сезон, который не удался. Про мост, который все изменит. И, что особенно приятно, про дотации на многие миллиарды, которые придется платить Крыму, чтобы он выжил.
Я надеюсь, что в этом году проснется совесть и у моих соотечественников, и в Крым приедет еще меньше украинцев. И что россиянам будет приятнее и дешевле съездить в Грецию и Турцию. Каждому пусть будет отмеряно мерою его. И пусть банда, правящая в Крыму, и дальше беспредельничает над земляками. Чтобы хорошо запомнили, что проблемы, которые у крымчан были при Украине, это ничто в сравнении с "камнями с неба", которые предатели себе накликали…
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