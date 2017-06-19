С наступлением лета в Крыму начинают гадать о том, каким будет курортный сезон. В соцсетях полагают, что большого наплыва туристов в этом году можно не ждать.

Александр Нестеров

На 30 процентов увеличился авиапоток российских туристов за рубеж. Там и сервис, там и туриста ждут без пафоса и без крымского срача

Ludvika Papadopoulou

Мало будет в лучшем случае

Mihail Shermann

Как обычно в сб и вск приезжают местные, поэтому народу больше становится, в будни надо снять, по вебке если посмотреть 2,5 человека

Mary Platonoff

Их будет мало. И это хорошо. Потому что работать в убыток многие не захотят, и начнут наконец повышать уровень сервиса и качество предлагаемых услуг. И может, наконец, научатся вежливо разговаривать…

Д\\\емилев FR€$H

Это первый год "несезона" в Крыму, когда даже самые "жирные" заведения и отели почувствовали этот "несезон" на своей шкуре! Туристов нет!

Внук подпольщицы‏

Крым. Слышал как человек сорвался –​ "Да какой нафиг сезон?В Сочи самолет 7к стоит, а в Крым 15! Пляжи засраны. Кругом военные базы.Сдохнем мы тут"

Крымская Зима

Крымский турист –​ это современный Йети. Его никто не видел, но вата упорно доказывает, что он есть

МинПанд

В Крыму все забыто туристами

Юго Восток ?￰ﾟﾇﾦ‏

Тут правильно заметили, что летом в Крыму туристического сезона больше не будет. Никогда. Сезон буде тільки влітку

РБ головного мозга

Раньше искал курорт где нет русских. Теперь русских нет в Крыму

Крымская Зима

В Крыму сейчас пройдут самые позорные три месяца в году

Серый Кардинал

И только в Крыму люди не рады приходу лета, ведь именно в эти три месяца труднее объяснить почему не сезон

МинПанд

В Крым пришло лето, по Керченскому мосту нескончаемым потоком мчат туристы. А потом ватник просыпается…

Игорь Игорев

Туристы на пляже –​ это несанкционированный митинг! нечего поощрять

Хотя оптимисты и в этом пляжном безлюдье нашли свои положительные стороны.

Oleg Golubenko

Я еще до войны говорил, что привести крымчан в чувство могут лишь пару провальных курортных сезонов. Данное утверждение не касается коренных жителей этой благодатной земли –​ они всегда отличались порядочностью, радушием и гостеприимством. И не предавали Украину

Александр Давыдов

Природа відпочине

Четкий ТАСС

Пессимист видит проблему, а оптимист возможность. Кароч, крымчанам никто не мешает отлично отдохнуть, есть такая возможность

Anna Maximenko

Глядишь, и зверье заведется, как в Чернобыле, сайгаки, зубры, кони Пржевальского... Крымчане охотиться начнут…

МинПанд

Благодаря Крыму вы можете играть в увлекательную игру "Найди туриста" на вебках пляжей. Не благодарите

Екатерина Петухова

Земляки, вы меня простите, но я буду держать кулаки за то, чтоб в Крым никто не поехал в этом году!! Достало жлобье! Пляжи ржавые, с полуразрушенными пирсами, грязь на улицах, везде одна стройка, а они еще и ценник такой конский выставляют. Совсем кукарекнулась команда вредителей, ничего не может проконтролировать, ни пляжи, ни цены, ни-че-го!

Причин для снижения популярности крымских курортов немало. Одна из них – высокие цены на отдых и питание.

У крымского турбизнеса - точка принятия решений. Минус тридцать восемь процентов на майские праздники с прошлым годом. ... Опубликовано Олегом Крючковым 3 мая 2017 г.

Кирилл Титов

Я с Питера и вижу динамику психологии средней выборки крымчан за 30 прошлых лет. НИКАКОЙ.

Только сезон, только урвать, урвать, еще урвать –​ и все, расслабон. Делать никто ничего как не хотел так и не хочет.

Пример: надо было сколотить стол из дерева, ну порезать, выгладить, свинтить на саморезах, скрытт лаком. Из сосны. "Шпециялист по дереву" кумекал неделю, хоть ему и нарисовали, шевелил губами, а потом выдал цену своей работы (ну я ж приезжый) –​ "десять тыщ ! Был послан нафиг потому что там работы на день. А стол мне на материке сделали за 3 тыщт с материалом. И за 1 привезли. Тупой... жадный...

Кругозор –​ от урожая клубники до кизила. Все.

Простите, пока это не изменится, не изменится ничего.

Смотри на татар. Феодора, к примеру, у Мангупа? Или отели в малоречке?

И смотри, прости господи, на ежегодное шоу "Жулье у моря", эти убогие дачки под сдачку, траченые молью города, ржавые набережные, неубранные пляжи...

Да что там((((

Это очень грустно, но лечится годами (((

Сергей Дудченко

Посмотрел цены на отдых в Крыму, Вьетнаме и Турции. 2 недели в августе, 4 звезды, двухместный номер с завтраком, море. Ялта -Интурист 150 тыс рублей, Измир-палас 80 тыс рублей, Литтл хой-ан бич 65 тыс.рублей. Вот такая разница в ценах. Узаконенное жлобство, а люди не дураки, выкидывать деньги. Субсидировать надо отдых, целевая программа нужна, реальная стратегия развития Крыма, а не филькина грамота сегодняшняя

Внук подпольщицы

Севастополь. Женщина из РФ 10 лет летом квартирует у знакомых. Говорит раньше как богатая барыня приезжала, теперь как нищая приживалка. Крамнаш

Анжелика Бурыгина

Все идет к тому, что скоро туристы в сквере на лавочках будут яйцами вареными обедать и консервами, на газетках). А рестораторы пусть подавятся своими ценниками

Но есть и другая, гораздо более важная причина, по которой многие россияне не едут на отдых в Крым.

Татьяна Конькова

Я ездила почти каждый сентябрь. А мой сын с 10 класса ездил в Лисью Бухту и нигде не был так счастлив. Ни я, ни ребенок не были там с 2014 года. Мы потеряли Крым тоже. Не сговариваясь. Ничему такому я старшего сына не учила. Видимо, это просто очевидно

Алла Умклайдет

С 2005 по 2013 включительно я по 3-4 недели ежегодно проводила в Севастополе. Там нашла друзей. Мечтала переехать, выясняла про внж. С крымнаша не езжу. Уехала в Болгарию. Поехать хочу безумно. К друзьям. Но по законам Украины у меня оснований запросить въезд нет

Наиль Гильманов

Какие могут быть туристы на аннексированной земле?

Еще один традиционный сюжет, который актуализируется каждое лето – поедут ли на отдых в Крым жители материковой Украины?

Eugen Vish

Огромное количество людей потеряло Крым. И я не вижу сколько-нибудь сравнимого количества людей, которые вдруг приобрели Крым, т.е. раньше не могли, а теперь с удовольствием стали ездить. И не вижу сколько-нибудь значимого числа крымчан, чья жизнь стала за эти два года лучше. Есть некоторое количество чиновников (из новой администрации) и тех, кто как и они "пилят бабло" из денег, выделяемых на крымские проекты.

Мы каждую весну с 1 по 9 мая ходили там с детьми по яйле –​плоскогорье Крыма с крохотными озерцами, ручьями и невероятным количеством цветов, никогда более столько цветов не видел. И пещерные города –​ Мангуп-кале, Чуфут-кале, Эски-кермен. И Большой каньон. Если я и представлял себе рай, то так, как выглядит горный Крым весной. Этот Крым для меня потерян. Не могу. Не потому, что стыдно будет смотреть в глаза кому-то из своих, я сам гражданин Украины, а потому, что не могу –​ и все

DNTSK

Поездки в Крым "на море" (а не к родственикам и родителям) –​это все равно что организация "референдума" 14го года Это – легитимизация оккупации

Ян Валетов

...Скоро мы услышим новую-старую песню про сезон, который не удался. Про мост, который все изменит. И, что особенно приятно, про дотации на многие миллиарды, которые придется платить Крыму, чтобы он выжил.

Я надеюсь, что в этом году проснется совесть и у моих соотечественников, и в Крым приедет еще меньше украинцев. И что россиянам будет приятнее и дешевле съездить в Грецию и Турцию. Каждому пусть будет отмеряно мерою его. И пусть банда, правящая в Крыму, и дальше беспредельничает над земляками. Чтобы хорошо запомнили, что проблемы, которые у крымчан были при Украине, это ничто в сравнении с "камнями с неба", которые предатели себе накликали…