По данным российского союза туроператоров, самым популярным пляжным туристическим направлением у россиян в нынешнем году станет Турция.

Переживающие кризис турецкие отели предлагают российским туристам беспрецедентные скидки – от 25% до 50% – и обещают усилить меры безопасности. К примеру, недельный отдых в отеле 3-4 звезды по системе "все включено" с авиаперелетом в июне обойдется в 25-30 тысяч рублей с человека.

Также российские туристы, оставшиеся в этом году без отдыха в Египте, бронируют туры в Грецию, Болгарию и на Кипр. При этом более 80% жителей России, по данным "Левада-центра", не планируют в 2017 году зарубежный отдых и не собираются посещать популярные заграничные курорты. Большинство россиян, предпочитающих летом отдыхать на море, поедут в аннексированный Крым и Краснодарский край. По оценкам российских туроператоров, в нынешнем году отдых там подорожал в среднем на 15%, что не отпугнуло любителей пляжей.

Возобновление авиаперелетов между Россией и Египтом отложено на неопределенный срок из-за "нежелания Каира разрешить российским специалистам по авиационной безопасности присутствовать в местных аэропортах и неустраненных претензий по безопасной эксплуатации терминалов", сообщил источник "Интерфакса". Ранее министр транспорта России Максим Соколов объявил, что переговорный процесс по возобновлению авиасообщения с Египтом продолжается, но новых решений в этом вопросе нет. Авиасообщение с Египтом и турпоток в эту страну были прерваны Россией в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

Долгое время российские туристы оставались и без отдыха в Турции: в конце 2015 года из-за инцидента со сбитым турецкими ВВС бомбардировщиком Су-24 Россия ввела мораторий на чартерные перевозки в эту страну. Он был снят в августе 2016 года, после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган извинился за сбитый самолет и гибель российского пилота. После этого отношения между странами начали теплеть, а продажи путевок в Турцию резко возросли.

О том, почему отдых в Турции в нынешнем году бьет рекорды популярности, Радио Свобода рассказала PR-директор российской компании Tez Tour Лариса Аханова:

На Турцию приходится каждый третий запрос туристов

– В этом году лидером предпочтений стала Турция. На нее приходится каждый третий запрос туристов. В пользу Турции сыграло несколько факторов. Прежде всего, эффект отложенного спроса, потому что в прошлом году подавляющее большинство россиян осталось без турецких курортов. Второе – это соотношение цена-качество, в-третьих, это стабильный курс национальной валюты. И, конечно же, само желание россиян отдохнуть, потому что мы видим сейчас, что туристы стали возвращаться к обычной традиционной схеме – это полноценный отпуск продолжительностью минимум 10 дней, плюс новогодние каникулы, плюс какие-нибудь длинные выходные. В отношении Турции заметен еще один новый тренд. Бюджетные туристы предпочитают, например, дробить свой отдых и бронировать отдых в Турции дважды, скажем, в начале сезона и в конце сезона, когда благоприятные цены.

–​ Что с ценами в Турции в нынешнем году?

Скидки для российского рынка достигли исторического максимума – 25-50%

Аханова: Россияне пропустили всего один сезон. Как мы видим, это очень сильно повлияло на спрос в этом году. На самом деле, если говорить о ценах в целом на летний отдых, то в этом году они будут ниже, в среднем на 5-7%. Это связано, прежде всего, с экономическими причинами – с укреплением национальной валюты. Что касается Турции, то скидки для российского рынка достигли своего исторического максимума. Они составляют порядка 25-50%. В общем, можно говорить, что выездной туризм в России стал чувствовать себя несколько увереннее в этом году. Можно говорить о том, что кризис туроператоры преодолели.

–​ А ваши турецкие партнеры каким-то образом гарантируют безопасность российских туристов, которые туда поедут этим летом?

Аханова: С начала летнего сезона я дважды лично побывала практически на всех турецких курортах, общалась с многими высокопоставленными представителями туристической отрасли. Это были и мэры курортных городов, и генеральные менеджеры отелей. Конечно, нельзя ни в чем быть уверенными на 100%. Но видно, что в общем и целом туристические власти приложили максимум усилий для того, чтобы этот сезон был безопасным. В отдельных регионах пошли на дополнительные меры безопасности, хотя каких-то особенных предпосылок для этого не видно. На турецких курортах и в отелях все спокойно. Люди веселятся, пользуются всеми благами системы "все включено", нет нервозности и напряженности. Они ощущают себя в полной безопасности, потому что всюду металлоискатели, много людей в штатском, которые присматривают за туристами. В Белеке, например, вся территория курорта патрулируется вертолетами. Естественно, отели тоже увеличили штаты сотрудников безопасности. Плюс – в турецкие отели сейчас попасть со стороны просто невозможно. Там тройная проверка. Все спокойно. Но, понятно, что мы живем в достаточно сложное время, и произойти может все что угодно и где угодно.

– Куда еще, кроме Турции, в этом году поедут россияне?

Аханова: Лидер номер 2 – это Греция. Она тоже бьет своеобразные рекорды туристической популярности. Несмотря на то, что это визовое направление и там не всегда есть популярная у россиян система "все включено", Греция очень благожелательная, безопасная, теплая и комфортная страна. В этом году спрос на Грецию увеличился на 50%. Естественно, что россияне очень активно едут на Кипр. Этому тоже есть объяснение, потому что это Европа всего в трех часах лета, но Европа – безвизовая. Италия и Испания тоже прибавляют в этом году существенно – порядка 30-35%. Также большим спросом пользуется Болгария – это традиционное место отдыха с детьми.

–​ Что в целом с турпотоком, например, по сравнению с прошлыми годами? Восстановился ли он после кризиса?

Аханова: Все-таки выездные туристические потоки себя чувствуют уверенно. Конечно, о полном восстановлении речи не идет, но есть ряд позитивных трендов, которые говорят о том, что россияне не перестали путешествовать, что они пользуются услугами туроператоров, что они предпочитают массовые пляжные направления в силу их доступности, – рассказала PR-директор кампании Tez Tour Лариса Аханова.

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​Исполнительный директор российской Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе объяснила, почему летом 2017 года турецкие курорты снижают цены для россиян, а российские – повышают в среднем на 15%:

– После того как России и Египту не удалось договориться, нишу наиболее демократичного и дешевого направления заняла Турция. Цены, которые предложили турецкие партнеры в этом году этим летом – таких скидок для российского рынка никогда не было.

–​ С чем это связано?

Таких скидок не было никогда – на туристическом рынке Турция переживает не самые лучшие времена

Ломидзе: На мировом туристическом рынке Турция переживает не самые лучшие времена. Турпоток в Турцию из Европы – Германии, Италии, Франции – существенно снижается, на 30-40%. Эту довольно большую нишу надо было как-то занимать. Турецкие отельеры возложили большие надежды на российский рынок и предложили беспрецедентно низкие цены.

–​ Сколько стоит отдохнуть в Турции?

Неделя по системе "все включено" с авиаперелетом обойдется в 25-30 тысяч рублей

Ломидзе: Если не брать 5-звездочный отель, а взять средний бюджетный вариант – отель 3-4 звезды, систему "все включено" на неделю, то в июне это обойдется в среднем в 25-30 тысяч с человека с авиаперелетом.

–​ А как с безопасностью на турецких курортах?

Ломидзе: Это вопрос, который наши туристы задают все реже. Конечно, турецкая сторона гарантирует безопасность пребывания отдыхающим на своих курортах. А некоторые курорты, в частности, Белек, мобилизовали всех своих отельеров. И они "скинулись" на дополнительные меры безопасности кроме государственных. Отельеры наняли специальных людей, которые будут охранять территорию отеля, оснастили территорию дополнительными камерами, чтобы туристы чувствовали себя спокойно.

–​ Тем не менее мы знаем, что большинству россиян заграничные курорты не по карману, и они проводят отпуск, не покидая страны...

По внутреннему туризму лидирует Краснодарский край

Ломидзе: Что касается внутреннего туризма, то тут, безусловно, лидирует Краснодарский край. Хотя динамика не такая, как была в предыдущие два года, когда спрос можно было назвать ажиотажным, мы сейчас видим замедление продаж. Уровень объема продаж сопоставим, наверное, с прошлым годом, не превышает его абсолютно точно, а у некоторых операторов даже ниже, чем был в прошлом году. Тем не менее Краснодарский край – это лидер продаж в системе внутреннего туризма. Затем с достаточно большим отрывом следует Крым и дальше уже все остальные, не морские курорты. Хотелось бы отметить Калининградскую область, которая показывает положительную динамику. Это наша Балтика. По нашим оценкам, он входит в пятерку наиболее запрашиваемых направлений.

– Что касается отдыха в Крыму, где плохая инфраструктура и высокие цены –​ все равно едут?

Рост цен обусловлен двумя причинами – это эйфория, что имеет место быть в Крыму, и экономическая

Ломидзе: Да, едут. Крым занимает второе место после Краснодарского края. Наше ценообразование имеет загадочную природу. Мы не раз видели, что во время высокого спроса, пика сезона, объекты размещения поднимали цену – видимо, в надежде на то, что этот высокий спрос сохранится и на последующие сезоны. Потом оказывалось, что цена поднята неадекватно доходам потребителей, и их приходилось снижать в разгар сезона. Это одна сторона ценообразования. Другая сторона вполне объективная – это постоянно растущие накладные расходы. И зачастую у наших объектов размещения просто нет иного способа восполнить эти расходы, кроме как поднять цены в высокий сезон. Поэтому я бы не стала так уж прямо клеймить курорты за неуемные аппетиты, потому что у них нет тех льгот, которые имеют турецкие отельеры, нет освобождения от налогов и иных фискальных, льготных моментов. Поэтому рост цен обусловлен двумя причинами – это эйфория, что имеет место быть в Крыму, и экономическая.

–​ Вы можете как-то повлиять на ситуацию с ценами?

В этом году среднее повышение цен в Крыму и Краснодарском крае – на 15%

Ломидзе: Надо сказать, что, благодаря тому, что туроператоры били в набат по поводу повышения цен еще с конца прошлого года, отраслевые администрации курортов Краснодарского края и в Крыму тоже неоднократно собирали свои объекты размещения и указывали им на то, что не надо сильно задирать цены, потому что это очень серьезно повлияет на весь сезон. Для Крыма это особенно актуально, потому что туризм – это единственная отрасль, на которой зарабатывает весь регион. Они зарабатывают в течение летнего сезона практически на весь год. И серьезное повышение цен просто навредит самим курортам. Эту разъяснительную работу вели отраслевые администрации в Краснодарском крае и в Крыму. Мы можем констатировать, что в этом году среднее повышение цен не превышает 15%. Я подчеркну – среднее, потому что есть объекты, которые повысили цены на 30%, а есть объекты, которые повысили цены на 5% по сравнению с прошлым годом.

–​ Что в целом с турпотоком по сравнению с прошлыми годами?

Ломидзе: Несмотря на то что каждое выездное направление демонстрирует прирост по сравнению с прошлым годом, в совокупности общий объем пока еще не достигает показателей 2014 года. Исключением может быть Турция, но сейчас мы пока видим снижение динамики продаж. Это сезонный фактор. Цифры по приросту могут быть скорректированы только к концу сезона, – поясняет Майя Ломидзе.

В материале используется терминология, принятая в России и на аннексированном полуострове