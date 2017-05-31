Традиционно курортный сезон в Крыму начинается во время майских праздников. В этом году у предпринимателей, занятых в туристической сфере полуострова, также были определенные надежды на крымскую маевку, однако им не суждено было сбыться. Причины тому –​ отсутствие туристов с материковой Украины, дороговизна и сложность транспортного сообщения с соседней Россией, неблагоприятные погодные условия, а также неконкурентоспособность крымских курортов.

О неконкурентоспособности полуострова как курортного региона по сравнению, например, с той же Турцией заявляют не только эксперты. Сравнить цену и качество туристических услуг, оказываемых в Крыму и на других курортах, сегодня может каждый – зачастую полуостров проигрывает по обоим показателям.

Крым.Реалии узнали у местных предпринимателей, как они оценивают прошедшие майские праздники, а также каким видят курортный сезон-2017.

По майским праздникам можно сделать вывод о том, что курортный сезон-2017 в Крыму будет провальным

«По майским праздникам можно сделать вывод о том, что курортный сезон-2017 в Крыму будет провальным. Власти будут традиционно врать о мифических миллионах туристов, а набережные курортных городов и пляжи будут пустыми или полупустыми. Да и кто к нам поедет? Цены на авиабилеты высокие, ехать через Краснодарский край (соседней России – КР) на перекладных, потом через (Керченскую – КР) переправу, а затем еле плестись по трассе Керчь-Симферополь среди грузовиков?», – говорит собственник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.

«Туристов (в Крыму – КР) в мае практически нет. Но это можно объяснить малым количеством выходных и праздничных дней. И рекламы, интересных предложений не было. Единственное – на День Победы были 2-3-х дневные туры из регионов России ближайших. Работа туроператоров – низкого уровня. Работают на авось», – отмечает Лариса Курашкина, общественница и отельер из Феодосии.

Много крымчан летают отдыхать в Таиланд. Там гораздо дешевле, чем в Крыму

«Очень много туристов не только из России, но и самих крымчан летают отдыхать в Таиланд. Там гораздо дешевле, чем в Крыму. В отличие от Крыма, цены там такие же, как 10 лет назад», – утверждает общественник и журналист из Ялты Борис Космач.

«Туристов в мае практически не было», – сетует предприниматель с западного побережья Крыма Арсен Велиев.

Люди из патриотических соображений приезжали в Крым, но Крым этого не оценил, встречая гостей плохим сервисом и громадными ценами

«На мой взгляд, народ России за несколько лет нахождения Крыма в составе России оценил всю тяжесть нашего полуострова на своих плечах в полном смысле этого слова. Люди из патриотических соображений приезжали в Крым, но Крым этого не оценил, встречая гостей плохим сервисом и громадными ценами. Еще на въезде на полуостров многими часами размышлений тянулась дорога через паром, и в головах будущих гостей Крыма билась мысль, а правильно ли они делают, что едут сюда? За несколько прошлых лет люди, которые побывали в «послеукраинском» Крыму, оценив комментарии тех, кто съездил, решили поехать в Турцию, Тунис и Египет. И это несмотря на всю популяризацию отдыха «дома», и несмотря на все страшилки отдыха за границей! В мае отдыхающие в Ялте есть, но их ничтожно мало, так как большинство отдыхающих раньше составляли граждане Украины. Сейчас ж/д сообщения с ними у нас нет, и они осваивают новые места отдыха, а мы учимся жить без наплыва туристов», – рассказывает предприниматель из Ялты Венера Дувалидис.

«Май выдался холодным. Отдыхающие есть, но мало и в основном пенсионеры», – констатирует хозяйка одного из судакских хостелов Наталья Кириченко.

Таким образом, учитывая слова крымских предпринимателей, достаточно оптимистичными выглядят ожидания подконтрольного Кремлю правительства Крыма, ранее прогнозировавшего 6 миллионов туристов на полуострове в сезон-2017.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове