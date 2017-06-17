Крымские чиновники жалуются – благополучие полуострова зависит от курортного сезона. А туристов в этом году в Крыму намного меньше, чем в прошлом.

Но как повлияло количество отдыхающих на качество обслуживания и на цены на курортах Крыма? Сколько денег тратит турист за день отдыха на полуострове? И почему цены на фрукты шокируют даже россиян из регионов Крайнего Севера?

Кому по карману отдых на полуострове – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.