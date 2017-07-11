Российская аннексия Крыма стала «звездным часом» для многих представителей пророссийских сил и тех, кто примкнул к ним на волне вооруженного захвата полуострова. Свои бонусы получили и те, кто вступил в ряды так называемой «крымской самообороны» или «народного ополчения Крыма». В российских реалиях многие из них стали бизнесменами и теперь распоряжаются крымской землей и имуществом. Кого и как в Крыму отблагодарили за самую грязную работу во время «крымской весны», читайте в нашем материале.

Так называемая «крымская самооборона» начала формироваться на полуострове в феврале 2014 года после того, как местные, тогда еще украинские чиновники начали нагнетать среди крымчан панику и страх перед мифическими «бандеровцами». В итоге, по разным данным, в рядах «ополчения» оказались от одной до двух тысяч человек. При этом статус этих людей изначально никак официально оформлен не был, а деятельность, которую они вели, не вписывалась в рамки ни украинского, ни российского законодательства.

Представители «крымской самообороны» в 2014 году использовались российским спецназом в качестве живого прикрытия, а также обеспечивали картинку для пропагандистских российских СМИ. Они патрулировали улицы в наиболее значимых городах и поселках полуострова вместе с российскими казаками и обустраивали блокпосты на въезде в Крым, а также предпринимали незаконные действия по отношению к журналистам, проукраинским активистам и простым гражданам. Жертвы похищений и избиений того периода указывают именно на «крымскую самооборону». А правозащитники зафиксировали сотни фактов нарушений ими прав человека. Да и сами «ополченцы» в интервью российским СМИ не скрывают своей причастности к этим фактам.

​Уже после «референдума» представители «крымской самообороны» принялись помогать подконтрольным России властям полуострова «национализировать» крымское имущество и захватывать редакции крымских СМИ.

Впоследствии за такую службу многих «ополченцев» наделили властью, государственными дотациями, имуществом и землей. И на данный момент многие, сняв камуфляж, развивают на этих ресурсах свой бизнес.



Бизнес и политика Шеремета

Головокружительную карьеру после событий 2014 года удалось сделать Михаилу Шеремету, который руководил «крымскими ополченцами». После «референдума» он получил должность первого вице-премьера подконтрольного России правительства Крыма, а спустя два года был избран в Госдуму России и перебрался в Москву.

​Нахождение во власти помогло Шеремету наладить и семейный бизнес, когда он получил доступ к бюджетным заказам. Пророссийский активист Александр Талипов в соцсети назвал более десятка предприятий, учрежденных тещей Шеремета, пенсионеркой Анной Хоречко. В 2015 году одна из этих фирм выиграла тендер по оказанию охранных услуг «Черноморнефтегазу» на сумму 90 миллионов рублей. Кстати, тогда выяснилось, что в рядах этой охранной фирмы оказались многие представители «крымского ополчения».

В семейном бизнесе Шеремета также фигурировали предприятия, работающие в сфере торговли, сельского хозяйства, производства алкоголя и прочего.

После того как информация о создании бизнес-империи с одним и тем же учредителем попала в СМИ, владельцы у этих фирм поменялись. На данный момент среди их учредителей значатся разные люди и юрлица, в том числе из Москвы и Мордовии. Анны Хоречко среди них нет.

Крымский строитель в России

Налаживает бизнес в соседней России нынешний глава «крымской самообороны» Сергей Димов. До российской аннексии Крыма он торговал в Симферополе автозапчастями и предоставлял услуги по техобслуживанию транспорта.

С прошлого года Димов стал учредителем предприятия в городе Люберцы Московской области. Оно специализируется на строительстве и торговле стройматериалами.

Кроме того, Димов теперь распоряжается бюджетными ресурсами в рамках деятельности «Крымского штаба народного ополчения», которое имеет статус государственного казенного учреждения и получает бюджетные дотации.

​От «Единой России» до «Юнармии»

Глава Алуштинской роты «самообороны» Александр Рыжков после «референдума» примкнул к российской партии «Единая Россия». В 2014 году он баллотировался в депутаты Алуштинского горсовета по списку местного отделения партии «единороссов», но не набрал необходимого количества голосов.

На данный момент Рыжков является помощником депутата горсовета, главы фракции «Единой России» Джемала Джангобегова. Он также выступает потерпевшим в уголовном деле «алуштинских вымогателей» Алексея Назимова и Павла Степанченко.

Параллельно Рыжков возглавляет Алуштинскую организацию Союза ветеранов десантных войск и военно-патриотический клуб «Каскад-4». На базе последнего создано военно-патриотическое движение «Юнармия». Таким образом, Рыжков приобщает к российской армии крымских детей.

Также он зарегистрирован в российской налоговой службе как предприниматель. Среди видов деятельности – торговля и зрелищно-развлекательная деятельность.

Рыбный промысел

Развивает свой бизнес в Черноморском районе член «крымской самообороны» Юрий Самилык. В 2015 году его ООО «Старая пристань» были предоставлены в аренду на 25 лет 1,8 гектара земли на территории Оленевки для организации прибрежного лова с целью обеспечения круглогодичной поставки на потребительский рынок рыбной продукции. Такое решение утверждено подконтрольным России правительством Крыма в рамках инвестиционного проекта, поданного Самилыком.

В 2014 году он активно помогал аннексировать Крым и впоследствии был награжден за это медалью российского «Союза поисковых отрядов». В организации высоко оценили участие Самилыка в «охране общественного порядка» на митингах и массовых мероприятиях, а также «морально-деловые качества, усердие и разумную инициативу в разъяснении людям обстановки в период событий «крымской весны».



Инвестор из «Русской общины»

Доступ к государственным ресурсам получили и представители пророссийских сил, которые всячески поддерживали «крымскую самооборону» весной 2014 года. Например, председатель исполкома «Русской общины Крыма» Сергей Гуринчук.

​В этом году его ООО «Гезлевский алмаз» в рамках инвестпроекта были предоставлены в аренду на 49 лет объекты недвижимости санатория «Алмазный» в Евпатории. По данным Крымского инвестиционного портала, эти объекты расположены на земельном участке площадью 3,6 гектара.

Также после российской аннексии Крыма Гуринчук учредил в Симферополе предприятия, которые работают в сфере связи и торговли техникой, а также производства чая и кофе.



Казачьи миллионы

В Севастополе свои бонусы после событий 2014 года получили и члены местных казачьих формирований. В конце прошлого года решением подконтрольного России правительства города на сотрудничество с ними были выделены из бюджета 37 миллионов рублей. В соответствующей программе основным направлением обозначено «содействие развитию и консолидации севастопольского казачества посредством усиления его роли в решении региональных и муниципальных задач».

Бюджетные средства, выделенные казачьим формированиям, будут предоставлены им в течение четырех ближайших лет. Согласно смете, в этом году они получат 8,5 миллионов, в 2018 – 9 миллионов, в 2019 – 9,6 миллионов, а в 2020 – 10,3 миллионов рублей. Корректировать эти суммы чиновники планируют ежегодно, согласно экономическим реалиям.