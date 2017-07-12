Крымский соловей Сабрие Эреджепова

Специально для Крым.Реалии

12 июля 2017 года – юбилей легендарной крымскотатарской певицы Сабрие Эреджеповой.

Сабрие родилась 12 июля 1912 года в Бахчисарае в интеллигентной семье. Ее отец, учитель Керим Джемилев, был весьма образованным человеком, а мама Саиде-ханум писала стихи, знала множество народных песен. Именно в наследство от матери Сабрие достался удивительно красивый голос, который впоследствии сделал ее знаменитой певицей. Благодаря Саиде-ханум девочка с раннего детства узнала крымскотатарские мелодии и музыкальный песенный фольклор.

По окончании начальной школы Сабрие продолжила обучение в Симферопольской образцовой девятилетней школе. Здесь одним из ее педагогов был филолог и историк, человек энциклопедических знаний Осман Акчокраклы. Учитель заметил яркую музыкальную одаренность девочки, приносил ей читать дополнительную художественную литературу, пьесы. Впоследствии Сабрие с благодарностью вспоминала педагога, судьба которого сложилась трагически: как и десятки других представителей крымскотатарской интеллигенции, Осман Акчокраклы был арестован и расстрелян 17 апреля 1938 года…

Ее первый выход на сцену состоялся на вечере в честь юбилея знаменитой актрисы Сары Байкиной – Сабрие появилась в составе хора. Девушка продолжила обучаться пению у прекрасного педагога Варвары Карповны Ханбековой – знатока крымскотатарской музыки. После окончания школы Сабрие некоторое преподавала в семилетней школе в деревне Тав-Бодрак Бахчисарайского района, но мечта о сцене не покидала ее…

Уже спустя два года девушка поступила на работу в Крымский радиокомитет. Здесь тогда трудилось целое созвездие, лучшие крымскотатарские музыканты – певицы Эдие Топчи и Зейнеп Люманова, композиторы и дирижеры Яя Шерфединов, братья Рефатовы – Асан и Решат... Всего – около 150 человек. Талант молодой певицы раскрылся по-настоящему.

Спустя четыре года Сабрие приняла участие в первом Всесоюзном радиофестивале в Москве. Она исполнила написанную для нее композитором Асаном Рефатовым песню «Два филина» («Эки пугьу») и «Ногайские частушки» («Ногъай бейитлери»). Выступление прошло с огромным успехом – ей аплодировали, много раз вызывали на сцену. В 1937 году в фильме Киевской киностудии Украинфильм «Запорожец за Дунаем» Сабрие исполнила две песни – «За окном падает снег» («Пенджереден къар гелир») и «Я был вынужден» («Меджбур олдым»).

Через два года в Москве Сабрие ждет новый успех. Она представила Крымскую АССР на I Всесоюзном конкурсе эстрады в номинации «Вокал». «Из какого крымского сада этот соловей?» – поинтересовался один из членов жюри. Под аккомпанемент скрипки Аппаза-уста Сабрие исполнила песню «Меджбур олдым» и вернулась домой с дипломом «Талантливой молодой певице».

Год спустя ее удостоили высокого звания Заслуженной артистки Крымской АССР. Сабрие выступала на сцене Крымскотатарского театра в Симферополе.

Однако затем настали трудные времена… В период работы в Крымском радиокомитете огромную помощь ей оказала семья музыканта Мамута Рефатова. Его старший сын, Решат Рефатов, был ее музыкальным редактором. Сталинский режим жестоко расправился с этой семьей. Отец и младший сын Мамута, Асан Рефатов – замечательный композитор, автор первой оперы на крымскотатарском языке «Чора Батыр» – были расстреляны, Решат Рефатов после ареста в 1937 году двадцать лет провел в сталинских лагерях.

Не менее страшные дни были впереди. 22 июня 1941 года в Крым пришла война, и уже через несколько месяцев полуостров оказался в оккупации… В 1943 году труппа Крымскотатарского театра была угнана в Румынию, где с трудом зарабатывала себе на пропитание. Но и приход Красной Армии в Румынию в августе 1944 года не радовал. Артисты уже знали, что такое быть военнопленными и остарбайтерами. У себя на родине они считались изменниками и предателями. Кто-то так и остался на чужбине, но большая часть вернулась в СССР, хотя и было понятно, что ждет их там незавидная участь…

В мае 1944 весь крымскотатарский народ был полностью депортирован из Крыма. Пройдя проверочно-фильтрационные комиссии, Сабрие наконец добралась до Средней Азии: в глухом заброшенном таджикистанском кишлаке она нашла сына Марлена. А уже спустя несколько лет ее ждало новое испытание… 15 сентября 1950 года ее арестовали – за то, что она находилась на оккупированной врагом территории; приговор – 7 лет лагерей.

На одном из этапов Сабрие встретила сына Марлена, осужденного по сфабрикованному против него уголовному делу. Уже после смерти Сталина и ХХ съезда партии, в марте 1956 года, дело в отношении певицы прекратили за отсутствием состава преступления, и она наконец обрела свободу.

А в 1957 году, после снятия с крымских татар статуса спецпереселенцев – без права возвращения на родину, – в Ташкенте появился крымскотатарский ансамбль песни и танца «Хайтарма». Его художественным руководителем стал композитор Ильяс Бахшиш. Сабрие Эреджепова стала солисткой коллектива, который долгие годы вдали от родины трудился над сохранением крымскотатарской музыкальной культуры. В 1964 году Эреджеповой было присвоено почетное звание Заслуженной артистки Узбекской ССР.

Сабрие Эреджепова – гордость нашего народа

Многие годы просуществовал творческий союз Сабрие Эреджеповой и талантливого композитора Кабула Сеитвелиева, который дал замечательные плоды – любимые и поныне крымскими татарами песни. О родителях и людях, которые встретились на ее пути, о творчестве и крутых поворотах судьбы Эреджепова рассказала в книге воспоминаний «Мои тернистые дороги».

Прославленная певица, настоящая звезда Сабрие Эреджепова умерла в Ташкенте летом 1977 года. В последний путь ее провожали сотни людей – благодарные поклонники ее таланта, друзья и ученики… А люди старшего поколения до сих пор помнят легендарную певицу.

Миневер Идрисова, как и многие крымские татары, хранит у себя дома старенькие пластинки с песнями Сабрие Эреджеповой. «В прошлом году мы в Мелитополе провели вечер памяти Сабрие-апте, – говорит Миневер. – О сложных перипетиях ее судьбы, о том, что она долгие была в лагере, я узнала сравнительно недавно, но песни ее мы всегда любили, они звучали в каждом крымскотатарском доме. Пластинки привозили наши соотечественники из Ташкента. Сабрие Эреджепова – гордость нашего народа»…

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