Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Немецкий Siemens заявляет, что российский партнер нарушил крымские санкции», – пишет американская газета The New York Times.

Этот инцидент – нарушение договоров о поставках Siemens... наш клиент не имеет права осуществлять поставки в Крым

«Siemens, гигантский инженерно-электронный концерн, базирующийся в Мюнхене, заявил, что их российский клиент незаконно отправил две турбины для электростанции в Крым, а не на место их назначения на юге России. Перемещение турбин, по словам Siemens, нарушало соглашение не нарушать санкции, введенные международным сообществом после аннексии Россией этой территории у Украины в 2014 году. Оставив любые намеки на дипломатию, Siemens заявил, что начнет уголовное и гражданское разбирательство в России против тех, кто несет ответственность за «мошеннический экспорт турбин». Это необычно резкое заявление прозвучало в понедельник после сообщений о нарушениях санкционного режима от тех, кого в компании назвали «надежными источниками». Siemens также заявил, что его российский клиент лгал. «Технопромэкспорт» неоднократно заверял Siemens, что в Крым турбины поставляться не будут, говорят в компании.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что турбины были изготовлены в России из российских комплектующих, и поэтому не подлежат санкциям. Согласно заявлению Siemens, турбины были изготовлены в России совместно с российским партнером, но, в соответствии с договором, на них распространяются санкции.

«Этот инцидент – явное нарушение договоров о поставках Siemens, в которых четко и однозначно говорится о том, что наш клиент не имеет права осуществлять поставки в Крым», – заявил Siemens».

«Сможет ли Курт Уолкер разрешить украинский кризис?» – задается вопросом американский журнал The National Interest.

«Специально созданная для Уолкера должность не требует утверждения в Сенате, и поэтому он смог сразу приступить к работе. Госсекретарь и его новый представитель побывали в Украине в воскресенье, перед тем как Рекс Тиллерсон отправился в Кувейт. В Киеве Соединенные Штаты пообещали сохранить санкции в отношении Москвы до тех пор, пока она «не откажется от своих действий», вызвавших их введение, то есть, в первую очередь, от поддержки украинских сепаратистов и от аннексии Крыма в 2014 году.

«Россия пытается свергнуть порядок в Европе, сложившийся после холодной войны, путем перекраивания границ с использованием военной силы. Российские войска оккупировали часть Украины, Грузии и Молдовы, и, демонстрируя свою силу, Россия просто аннексировала Крымский полуостров», – заявил в апреле Уолкер, работавший в то время в Институте Маккейна при Университете штата Аризона, в сенатском комитете по иностранным делам».

«Санкции для Крыма – несколько больнее, чем для других», – полагает американский портал EUobserver.

«Санкции, введенные ЕС и США на полуострове, оказали негативное влияние на некоторые секторы, но некоторые местные производители утверждают, что они увеличили производство. Другие нашли способы вообще избежать санкций.

В середине улицы Горького, главной торговой зоны в Симферополе, есть магазин среднего размера, продающий продукты Apple. Роскошный интерьер магазина и его продукты почти идентичны любому другому магазину Apple по всему миру. Однако есть одно основное отличие. Этот магазин – «ruStore», совершенно другой бренд, существующий только в Крыму. Apple прекратила свою экономическую деятельность на полуострове в начале 2015 года и приказала розничным торговцам прекратить там продажу своих продуктов и онлайн-сервисов.

У нас было 500 тысяч туристов в 2013 году и 270 тысяч – в 2014 году

Цены на полуострове также выросли после аннексии – на 20-30% – и с тех пор не упали. Это объясняется главным образом закрытием Украиной единственного сухопутного сообщения с полуостровом, что приводит к нехватке продовольствия и вынуждает его жителей получать еду и напитки с использованием российских паромов, которые отправляются из Краснодара.

Москва вложила огромные средства для улучшения экономической ситуации в Крыму. Некоторые политологи оценивают сумму в размере около 3 миллиардов долларов в год. Одной из самых дорогостоящих российских инвестиций является строительство моста через Керченский пролив, связывающего полуостров с Россией. Но работа оказалась технически сложной – пролив очень глубок, неустойчив и подвержен сильным ветрам и льду зимой. Работа не будет завершена до 2018 года.

Европейские и украинские туристы перестали посещать полуостров с начала аннексии.

«У нас было 500 тысяч туристов в 2013 году и 270 тысяч – в 2014 году», – говорит Александр Железняк, глава городского туристического офиса в Севастополе».

«Украина подготовит план вхождения в структуры НАТО», – сообщает польская газета Gazeta Wyborcza.

«Президент Петр Порошенко указал на 60% поддержку среди украинцев идеи вступление в Альянс. Последние социологические исследования показывают, что большинство граждан высказываются за вступление в НАТО. Это следствие аннексии Крыма Россией и продолжающейся с 2014 года войны на востоке страны. О войне на Донбассе упомянул и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска из Восточной Украины, и добавил, что НАТО никогда не признает включение Крыма в состав России.

Североатлантический Совет в последний раз посещал Киев в июне 2008 года. Ранее, в апреле 2008 года, во время саммита НАТО в Бухаресте, часть государств-членов заблокировала Украине и Грузии возможность плана действий по вступлению в НАТО. Одним из аргументов была низкая поддержка самими украинцами идеи вступления в Альянс. Однако в первую очередь Запад опасался реакции России. Президент России Владимир Путин, присутствовавший на этом саммите, критически отнесся к возможности дальнейшего расширения НАТО, а в отношении Украины сказал: «Украина получила Крым по решению ЦK КПСС. Кто может сказать, что у нас там нет никаких интересов?».